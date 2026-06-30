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Veliki horoskop za srpanj: Ove znakove čeka životni preokret!

Piše Julijana Oremović,
Čitanje članka: 9 min
Veliki horoskop za srpanj: Ove znakove čeka životni preokret!
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Merkur se kreće retrogradno znakom Raka do 23. srpnja, pa možemo očekivati odgode i zastoje u ispunjenju planova, kao i neočekivane susrete s osobama iz naše prošlosti

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Iako bi vam ovaj mjesec mogao biti izazovniji u komunikaciji, osobito s ukućanima, Jupiter u Lavu daje vam mnogo optimizma i povoljnih prilika. Pozicija Marsa upućuje na neočekivana zbivanja u kretanju, prometu i sporazumijevanju s okolinom.

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