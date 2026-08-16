Veliki tjedni horoskop: Ovan vodi brigu o sebi, Lav uživa u društvu, a Ribama ide u sportu!

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Sad prezentirajte svoje ideje, proizvode, napravite marketinške poteze ili sklopite nove poslove. Informacije koje ste očekivali bit će vam dostupne, a mogla bi vas i kontaktirati osoba koja vam je nešto obećala.

LJUBAV - Ovnovi u brakovima žalit će se na sve veća partnerova izbivanja iz kuće, kojeg će poslovne obaveze razvlačiti na sve strane. Budite mu potpora, to će vas zbližiti. Samcima se netko jako sviđa, no bilo bi bolje da inicijativu prepustite drugoj strani.

ZDRAVLJE - Vodit ćete pojačanu brigu o sebi, često se vagati i brojati kalorije. No ako krećete u sportske aktivnosti, pričuvajte se upala mišića i ozljeda. Klonite se jakog sunca jer ste iznimno osjetljivi na vremenske oscilacije.

Najbolji dan: 21. kolovoza

Najlošiji dan: 16. kolovoza

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Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Očekuje vas dobar ishod sudskih procesa, poboljšanje statusa i korisna ulaganja. Poslovi će se pomaknuti s mrtve točke, a mogli biste novim idejama unijeti korisne promjene u poslovanje.

LJUBAV - Izlasci, putovanja i romantične večernje šetnje s partnerom, učinit će da zaboravite na sve propuste iz ljubavne prošlosti. Nekima je moguća simpatija na radnom mjestu, no većina vas će nova poznanstva stjecati u društvima i tijekom izlazaka.

Foto: 123RF

ZDRAVLJE - Tjedan je odličan za kirurške zahvate, pretrage, preglede pa bi bilo dobro da sada ugovorite sve potrebne liječničke tretmane i terapije koje ste ranije, iz straha ili pasivnosti, odbijali. Sjajno je vrijeme i za kozmetičke tretmane.

Najbolji dan: 17. kolovoza

Najlošiji dan: 19. kolovoza

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Ako ste dugo vremena trpjeli zbog nečijeg podmetanja, tomu dolazi kraj. Vi ste onaj koji će likovati u cijeloj toj situaciji! Koncentracija vam je odlična, kao i moć zapažanja. Mogli biste dobiti priznanje.

LJUBAV - Vaš sjaj u očima, dobar izgled i osmijeh na licu privlačit će tuđe poglede. Mogli biste dobiti pozivnicu za vjenčanje, a izvjesno je i da ćete biti nazočni na proslavama, rođendanima i večerama gdje su moguća nova, lijepa poznanstva.

ZDRAVLJE - Vaše dobro raspoloženje ništa neće moći uzdrmati pa ćete najaviše uživati u društvu i timskim sportskim aktivnostima. Ako ste krenuli s programom mršavljenja, kilograme ćete sada lakše gubiti.

Najbolji dan: 16. kolovoza

Najlošiji dan: 21. kolovoza

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Vodit ćete brojne poslovne razgovore i sastanke i često raditi prekovremeno. Mogli biste češće odlaziti na poslovna putovanja, biti zaduženi za odnose s javnošću ili više raditi s ljudima i širiti poznanstva.

LJUBAV - Slobodni, vrijeme je da napravite reda u svom ljubavnom životu. Možda je vrijeme da osobi koja vam ne daje ništa drugo do li neispunjenih obećanja kažete – ne! Sanjarenjem se udaljavate od stvarnog stanja stvari. Ako ste u braku, vaš odnos postaje sve kvalitetniji.

ZDRAVLJE - Izbjegavajte opasne sportove i pokušajte živjeti što mirnije i urednije. Zbog Marsa u vašem znaku malo ćete spavati, neredovito se hraniti i previše raditi. Bit ćete puni energije, ali ćete se mentalno pregrijavati i biti pod stresom.

Foto: 123RF

Najbolji dan: 18. kolovoza

Najlošiji dan: 17. kolovoza

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Dani su odlični za nove poslovne početke, iskorake i realizaciju planova. Imat ćete dovoljno snage, mudrosti i znanja. Dobit ćete priliku unovčiti znanja i sposobnosti kojima raspolažete, uključivši i umjetničke talente.

LJUBAV - Ako ste sretno zaljubljeni, mogli biste donijeti odluku vezanu za brak ili ćete odlučivati o ishodu neplanirane trudnoće. Oni koji su sami uskoro to više neće biti jer vam planeti omogućavaju susret s vrlo zanimljivom, komunikativnom osobom.

ZDRAVLJE - Sunce u vašem znaku osnažuje vašu vitalnost i podiže vam raspoloženje pa ćete se osjećati odlično. Bit ćete društveni i komunikativni, a i poslove, čak one koji su vam mrski, obavljat ćete bez većeg napora.

Najbolji dan: 22. kolovoza

Najlošiji dan: 20. kolovoza

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Uredno vodite svoje poslovne knjige, planirajte i ne zapostavljajte važnost vremena i rokova. Planovi će vam se otežano ostvarivati, no najviše će vas brinuti loše slaganje s kolegama ili šefovima.

LJUBAV - Bit ćete motivirani da se pozabavite kvalitetom osjećajnog života i promijenite sebe. Smiješi vam se novo poznanstvo koje možda neće početi previše romantično, ali vrijedi uložiti svu energiju za nastavak tog odnosa. U brakovima se poboljšava međusobno slaganje.

Foto: 123RF

ZDRAVLJE - Dobro će vam doći nježnije sportske aktivnosti gdje su mogućnosti ozljeda najmanja, npr., šetnje, vožnja kućnog bicikla ili vježbanje na spravama koje ne zahtijevaju preveliko naprezanje.

Najbolji dan: 19. kolovoza

Najlošiji dan: 21. kolovoza

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Uzmite stvari u svoje ruke i ostvarite ciljeve. Ne obazirite se na zapreke i tuđa mišljenja. Upoznat ćete zanimljive ljude s kojima ćete i ubuduće moći ostvariti poslovnu suradnju i kvalitetan odnos.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

LJUBAV - Pred vama je tjedan prepun ugodnih događaja i emotivnih iznenađenja koji bi vam iz korijena mogli promijeniti život. Venera u vašem znaku istaknut će vašu erotičnost i spremnost za nove ljubavne početke. No pripazite se svoje ljubomore i pretjerivanja.

ZDRAVLJE - Grlo, bubrezi i mjehur vaše su standardno osjetljive točke tijela i na njih valja pripaziti. Zdravstvene tegobe bit će razlogom odlaska k liječniku. Bit ćete osjetljiviji nego inače, često skloni preaktivnom životnom stilu.

Najbolji dan: 16. kolovoza

Najlošiji dan: 20. kolovoza

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Očekuju vas zastoji na planu komunikacije, transporta i trgovine. Dani nisu pogodni za potpisivanje ugovora, rješavanje pravnih i zakonskih pitanja, kao ni za nova ulaganja i zahtjevnije troškove.

LJUBAV - Ponovit će se situacije iz prošlosti iz kojih niste izvukli pouke, nego ponavljate iste pogreške. Stoga dobro razmislite isplati li se obnoviti vezu s osobom koja vas je jednom već povrijedila i izigrala vaše povjerenje. Dobro je da se malo osamite i posložite dojmove.

ZDRAVLJE - U odličnom ste razdoblju u kojem ne biste trebali imati većih tegoba. One manje bit će vezane uz osjetljivu kožu, lica tijela i kose. Ako ste se vratili s mora, podrežite suhe vrhove kose i pomnije se njegujte.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najbolji dan: 18. kolovoza

Najlošiji dan: 17. kolovoza

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Usmjerit ćete se na obrazovanje, dodatni rad i usavršavanje. Bit ćete vješti na riječima i svojim sugovornicima ulijevati povjerenje. Tjedan je iznimno pogodan za držanje predavanja ili za polaganje ispita.

LJUBAV - Privlačit će vas pojedinci koji znaju što žele, širokih vidika i samosvojni. Prijateljstvo bi moglo prerasti u ljubav ili ćete se zbližiti s osobom za koju ćete smatrati da vas dobro razumije. Ljetujte li sada s partnerom, odlično ćete se provesti!

ZDRAVLJE - Osjećate li neobjašnjiv umor, provjerite kako se hranite. Možda koristite previše šećera u prehrani. No zdravlje vam neće stvarati veće probleme. Zabavljat ćete se u društvu ili voditi aktivan noćni život na ljetovanju.

Najbolji dan: 21. kolovoza

Najlošiji dan: 19. kolovoza

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Mogli biste rješavati pitanja vezana uz nasljedstvo, alimentaciju ili novih ulaganja. Na tom su planu moguće teškoće i obrati situacija. Na radnom mjestu pruža vam se prilika za napredovanje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

LJUBAV - Ako ste u vezi koja vas ne zadovoljava, radije se na neko vrijeme udaljite od partnera kako biste preispitali svoje osjećaje. Primijetite li da se partner čudno ponaša, uzrok tomu mogli biste biti i vi koji ste manje društveni i željni više svoga mira.

ZDRAVLJE - Samopouzdani ste i puni pokretačke energije. Živjet ćete „sto na sat“, no samo pazite da se ne iscrpite. Vaša slaba točka bit će živci pa će vas biti lako uznemiriti. Više od svega trebat će vam mira.

Najbolji dan: 18. kolovoza

Najlošiji dan: 17. kolovoza

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - U vama će se pojaviti energija koja će vas potaknuti da se pomaknete s mjesta i krenete u realizaciju planova, koje su u ladici vašeg stola čekali na bolja vremena. Vašu će inicijativu s odobrenjem popratiti šefovi.

LJUBAV - Venera u Vagi povećat će vam šanse za nova poznanstva i ulazak u osobito nadahnute ljubavne veze, koje će krasiti intuitivno razumijevanje. Ako mnogo putujete ili ste na ljetovanju, nije isključeno fatalno poznanstvo sa strancem. U brakovima je više romantike.

Foto: 123RF

ZDRAVLJE - Patit ćete od nesanice pa ćete se po cijele noći nemirno bacakati u krevetu. Ne posežite za tabletama, radije popijte čaj, a nije naodmet ni da počnete s kurom B- vitamina. Za veće tegobe potražite liječnički savjet.

Najbolji dan: 16. kolovoza

Najlošiji dan: 19. kolovoza

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Predstoje li vam zahtjevnije intelektualne aktivnosti, a osobito one koje iziskuju vrijeme i koncentraciju, nećete s punim uspjehom ostvarivati ciljeve. Bit će vam potrebno više strpljenja, upornosti i volje.

LJUBAV - Neki od vas će osjetiti kako im se osjećaji hlade pa će razmišljati o rastanku. Barem se potrudite izvući iz učmalosti jer unatoč krizi, baš sada možete doći do uzroka ljubavnih problema. Ako ste u braku, zasad vlada dobro razumijevanje s partnerom.

ZDRAVLJE - Ako se profesionalno bavite sportom, ozljeda i upala mišića gotovo da i neće ni biti. Godile bi vam tehnike meditacije s kojima biste lakše došli do unutarnjeg mira. Na prehlade i viroze kao da ćete biti imuni.

Foto: NAIICHOEII

Najbolji dan: 20. kolovoza

Najlošiji dan: 22. kolovoza