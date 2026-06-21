Veliki tjedni horoskop: Raka očekuje romantika na moru, Jarac je pod pritiskom na poslu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Radna rutina zahtijevat će od vas maksimalnu disciplinu i odricanje, no ustrajnost će se isplatiti. Pripazite na ton u razgovoru s nadređenima i nemojte ostavljati dojam ravnodušnosti prema propustima u poslu.

Ljubav - Okrećete novu stranicu i ostavljate dramu iza sebe, dok partner pokazuje znatno više poštovanja prema vašim potrebama. Za mlađe i slobodne ovo je tjedan stvoren za izlaske, flert i ulazak u uzbudljivu novu romansu.

Zdravlje - Unutarnji nemir i višak adrenalina otežavat će vam opuštanje, pa će intenzivan trening ili sport biti idealan ispušni ventil. Stariji pripadnici znaka napokon osjećaju olakšanje i povratak vitalnosti.

Najbolji dan: 27. lipnja

Najlošiji dan: 22. lipnja

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Tjedan donosi faktor iznenađenja, zbog čega će vaša fleksibilnost biti na cijeni. Iako su šanse za financijski bonus ili povišicu visoke, ključni faktor do cilja bit će vaše strpljenje i upornost.

Ljubav - Emotivna energija mogla bi se rasipati na ljude koji to ne zaslužuju, a bježanje od bračnih problema u koketiranje sa strane donijet će samo rizik. Srećom, do kraja tjedna uspješno ćete raščistiti maglu u odnosima.

Zdravlje - Pod utjecajem ste tranzita Marsa u svom znaku pa su mogući padovi energije i osjetljivost na vremenske prilike. Ako ste na odmoru, obavezno se sklonite s jakog sunca i zaštitite glavu i oči.

Najbolji dan: 21. lipnja

Najlošiji dan: 25. lipnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Oslonite se na mrežu podrške jer vam prijateljski kontakti dižu poslovni rejting. Merkur u vašem polju novca donosi odlične vijesti na planu novčanih priljeva, dok će vaša produktivnost biti na zavidnoj razini.

Ljubav - Dosta vam je polovičnih odnosa i sada imate dovoljno hrabrosti da bez gorčine prekinete ono što vas sputava. Nova romantična iskra smiješi vam se kroz putovanja ili putem digitalnih platformi. Upoznat ćete nekog tko je komunikativan i elokventan.

Zdravlje - Sitni tjelesni signali natjerat će vas da se posvetite sebi, odradite kontrolne preglede i promijenite režim. Fokus na kvalitetniju prehranu i kretanje, bit će pun pogodak nakon razdoblja stagnacije.

Najbolji dan: 22. lipnja

Najlošiji dan: 27. lipnja

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Zračite autoritetom i stabilnošću, što će vam otvoriti vrata za preuzimanje odgovornosti koje nadilaze vaše dosadašnje okvire. Dinamičan tjedan donosi puno kretanja, a nekima i poslovna putovanja.

Ljubav - Privlači vas sve što razbija rutinu i budi znatiželju, što samcima donosi vrhunsku zabavu i bogat društveni život. Oni u stabilnim vezama uživat će u mirnoj i ugodnoj sinergiji s voljenom osobom. Idete li zajedno na more, romantika će se još više povećati.

Zdravlje - Energetski ste ponovno u formi i s lakoćom savladavate dnevni ritam. Jedina slaba točka mogli bi biti kasnojutarnji nemir i nesanica, pa prakticirajte tehnike opuštanja prije spavanja.

Najbolji dan: 26. lipnja

Najlošiji dan: 24. lipnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Fokusirajte se na maksimalnu diskreciju i oprez kako ne biste ugrozili dugoročne projekte. Izbjegavajte dokazivanje autoriteta pod svaku cijenu jer bi vas verbalni okršaji sa šefovima mogli skupo stajati.

Ljubav - Kroz krug prijatelja i izlaske otvara se prilika za intrigantno poznanstvo koje će vas magnetski privući. Zauzeti Lavovi uspješno pronalaze zajednički jezik s partnerom i rješavaju stare repove. Ako ste u prilici obnoviti prekinutu vezu, dobro razmislite je li to dobro rješenje.

Zdravlje - Ulazite u tjedan visokog stresa u kojem bi vas preveliki angažman na poslu mogao fizički iscrpiti. Prva na udaru bit će osjetljiva probava, stoga usporite tempo prije nego što tijelo samo kaže "dosta".

Najbolji dan: 27. lipnja

Najlošiji dan: 25. lipnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Brze reakcije, diplomacija i moć uvjeravanja bit će vaša karta za uspjeh u kriznim trenucima. Mogući su česti terenski zadaci ili preuzimanje uloge glavnog govornika i PR-a u važnim projektima.

Ljubav - Na pomolu su tajanstvene privlačnosti ili prolazni šumovi u komunikaciji sa stalnim partnerom. Umjesto da sami donosite zaključke na temelju slučajnih signala, problem riješite izravnim i smirenim razgovorom.

Zdravlje - Iako ste još uvijek u osjetljivoj fazi, sinergija Merkura i Marsa puni vam baterije pa se oporavljate brže nego inače. Ipak, pripazite na neumjerenost u hrani i piću tijekom večernjih druženja.

Foto: RossHelen

Najbolji dan: 21. lipnja

Najlošiji dan: 27. lipnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Timski sastanci crpit će vam energiju, a kompromisi u kolektivu past će vam teško. Najbolje rezultate postizat ćete ako budete radili u potpunoj autonomiji, oslanjajući se isključivo na vlastite odluke.

Ljubav - Fokusirani ste na zaštitu i njegu vašeg odnosa, sklanjajući intimu od tuđih pogleda. Na pomolu je buđenje stare kemije ili fatalna privlačnost s osobom iz prošlosti, dok zauzete Vage uživaju u dubokoj bliskosti.

Zdravlje - Izolacija vam šteti, stoga boravak na otvorenom i kretanje koristite kao najbolju terapiju. Raspoloženje vam je na zavidnoj razini, a vitalnost održavajte izbjegavanjem boravka na suncu tijekom podneva.

Najbolji dan: 23. lipnja

Najlošiji dan: 21. lipnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Vaš profesionalni identitet dobit će autorski potpis jer u sve što radite unosite nevjerojatnu količinu originalnosti i stila. Kreativni zanos bit će vaša najveća poluga za postizanje sjajnih rezultata.

Ljubav - Skloni ste prebacivanju krivnje na partnera, dok vlastite propuste vješto ignorirate. Slobodni pripadnici znaka trebali bi postaviti čvrste granice obitelji i ne dopustiti nikome da im kroji pravila privatnog života. No do sretnih rješenja sami ćete doći.

Zdravlje - Osjećaj tjeskobe i umora rezultat je dugotrajne izloženosti pritisku koji je ispraznio vaše rezerve. Posvetite se regeneraciji, a preventivna provjera laboratorijskih nalaza i krvne slike bila bi odličan potez.

Najbolji dan: 26. lipnja

Najlošiji dan: 24. lipnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Kolege bi vaše ponašanje mogli doživjeti kao distancirano ili nedovoljno motivirano, uglavnom zbog nesporazuma u prenošenju ideja. Pobrinite se da vaše namjere i ciljevi budu kristalno jasni svima u okruženju.

Ljubav - Zahvaljujući golemom šarmu, postajete zvijezda svakog društvenog događanja i meta brojnih poziva. Samci bi mogli pasti na šarm osobe koja ih neće fascinirati samo izgledom, već prije svega svojim briljantnim umom.

Zdravlje - Iako vas prati osjećaj sitne boležljivosti, vaš urođeni optimizam ne dopušta vam pad morala. Ipak, zaštitite respiratorni sustav jer ste podložniji sezonskim virozama i upornom kašlju.

Najbolji dan: 27. lipnja

Najlošiji dan: 25. lipnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Trenutačni radni pritisak može djelovati demotivirajuće, no upravo vas ta kriza gura prema nužnim i profitabilnim promjenama. Suočavanje s realnošću pomoći će vam da postavite čvršće temelje za budućnost.

Ljubav - Emotivni život nalikovat će na vožnju rollercoasterom – od apsolutnog sklada do glasnih rasprava. Ipak, kroz ove katarzične trenutke uspješno ćete riješiti duboke dileme, dok samce čeka ulazak u novu vezu s vrlo kompliciranom osobom.

Zdravlje - Naglo mijenjanje tlaka moglo bi vam donijeti prolazne glavobolje. Budite oprezniji pri fizičkom radu ili sportu jer vam je koordinacija oslabljena, što povećava rizik od sitnih ozljeda i padova.

Foto: chuanchai pundej

Najbolji dan: 22. lipnja

Najlošiji dan: 23. lipnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Birokratski zastoji, nesuglasice s timom ili iznenadne promjene u rasporedu mogle bi vam privremeno pomrsiti račune. Ključ spasa leži u organizaciji i hladnokrvnom rješavanju nepredviđenih situacija.

Ljubav - Poslovni stres mogao bi se preliti preko praga doma i izazvati bespotrebne svađe oko sitnica. Spasite mir u kući tako što ćete partneru iskreno priznati što vas muči na poslu, a avanture na radnom mjestu strogo izbjegavajte.

Zdravlje - Osjećat ćete se energetski ispražnjeno, stoga podignite razinu otpornosti živčanog sustava. Unesite više namirnica bogatih B kompleksom i ojačajte imunitet suplementima kako biste izbjegli ljetne viroze.

Najbolji dan: 24. lipnja

Najlošiji dan: 26. lipnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Pred vama su sjajne profesionalne transformacije, a vaš adut bit će spremnost na brze mentalne zaokrete. Odlično snalaženje u komunikaciji i svježe ideje lansirat će vas u centar uspješnih zbivanja.

Ljubav - Vaše duboke emotivne analize ugodno će iznenaditi drugu stranu i unijeti mir u dom. Vikend donosi vrhunac ljubavne sreće – za neke kroz sudbonosno "da", a za slobodne kroz fatalno zaljubljivanje.

Zdravlje - Ulazite u zonu znatno boljeg raspoloženja, a vitalnost vam je u stalnom usponu zahvaljujući Sunčevom tranzitu kroz znak Raka. S lakoćom ćete podnositi sve fizičke napore i biti sjajnog raspoloženja.

Najbolji dan: 25. lipnja

Najlošiji dan: 21. lipnja