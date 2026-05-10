Veliki tjedni horoskop: Škorpion ulazi u ljubavne igre, Vaga mora uvesti reda u život

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Odlično vam se razvijaju poslovi s nekretninama i sudovima. Zanatlije i privatni poduzetnici ostvarit će profit veći nego inače, a ulaganja su pod povoljnim zvjezdanim utjecajima. Na poslu vas vreba stres, ali znate izaći nakraj s njime.

Ljubav - Ljubavni odnosi odisat će postojanošću, a problemi će vas još više zbližiti. Iako će komunikacija s partnerom biti lošija, osjećaji i pogled govorit će više od riječi. Imate li ljubav na daljinu, moguće su manje razmirice, ali koje će raščistiti većinu nesporazuma.

Zdravlje - S velikim žarom ćete se baciti na vježbanje, vođeni željom da istešete liniju za ljeto. U tome ćete biti uspješni pa će mnogi hvaliti vaš novi izgled. Bit ćete veseli i svakim danom se osjećati sve bolje i bolje.

Najbolji dan: 14. svibnja

Najlošiji dan: 11. svibnja

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Vaša kreativnost i originalnost doći će do izražaja. Ohrabrit će vas spoznaja da vaša djela daju rezultate. Učvrstit ćete poslovni status i ugled među kolegama, a neki će početi i bolje zarađivati.

Ljubav - Da se partner bavi vašim odnosom pokazat će vam vrijeme koje provodite zajedno. Putovanja i kvalitetna komunikacija otkrivat će intenzitet uzajamnih osjećaja. Ako ste u nekog zaljubljeni, očekuje vas nešto usporeniji razvoj situacija pa je potrebno strpljenje.

Zdravlje - Zanimat će vas razne dijete i detoksikacije organizma, no bitno je da u tome ne pretjerate kako ne bi bilo više štete nego koristi. Slabije zdravlje nekog od ukućana prilično će vas zabrinuti.

Najbolji dan: 16. svibnja

Najlošiji dan: 10. svibnja

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Iako vam Merkur nije povoljan pa se morate pripaziti poslovnih problema i krivih odluka, naklonjeni Mars pomoći će da lakše i brže otklonite sve zapreke. Pripazite se neiskrenih kolega i ogovaranja. Izdignite se iznad toga.

Ljubav - Venera je i dalje u vašem znaku pa vaš seksepil neće proći neprimijećeno kod osoba suprotnog spola, a kako ćete i vi biti skloni flertu, iz naoko beznačajnog susreta mogla bi se izroditi prava romansa. Ako ste u braku, kovat ćete s partnerom velike planove vezane uz vašu budućnost.

Zdravlje - Venera u vašem znaku vas proljepšava, a i sami ste zainteresirani za razne tretmane ljepote pa ćete se rado prepuštati stručnim rukama maserke, vizažistice ili pedikerke. Kontrolirajte tlak i pazite da se ne prehladite.

Najbolji dan: 10. svibnja

Najlošiji dan: 12. svibnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Visoko motivirano ćete rješavati probleme u područjima u kojima ne posjedujete dovoljno iskustva ili znanja. Minuli rad bit će naplaćen, potraživanja podmirena, a dobit ćete i mogućnost honorarnog rada.

Ljubav - Bit ćete skloni tajnama, iscrpljujućim vezama i dvostrukim igrama s već zauzetim partnerima. Potreba za partnerstvom i osjećaj zajedništva će oslabiti. No planeti vam pomažu rasvijetliti mračne ljubavne odaje i pronaći prava rješenja.

Zdravlje - Postajete društveni i otvoreni sklapati nova poznanstva. Aktivan društveni život pridonijet će vašem boljem raspoloženju. No nepovoljan Venerin utjecaj može biti uzrokom alergija ili problematičnog tena lica.

Najbolji dan: 13. svibnja

Najlošiji dan: 15. svibnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Ponude li vam nadređeni mogućnost napredovanja, nećete u to uletjeti s oduševljenjem. Dvojit ćete zbog prevelike odgovornosti i stresa koji će biti popratne pojave nove poslovne uloge.

Foto: Dreamstime

Ljubav - Neki od vas mogli bi pretvoriti duboko prijateljstvo u strastvenu vezu. Osjetit ćete golemi priliv osjećaja koji nećete moći shvatiti - pustite srcu neka vas vodi. Ne dajte da vas nečiji nedobronamjerni savjeti udalje od vlastitih osjećajnih ciljeva.

Zdravlje - Mars u znaku Ovna osnažit će vam koncentraciju pa ćete biti oštroumni i imati odlično zapažanje. Zdravlje vam je relativno dobro, no nepovoljni Merkur može biti „krivac“ za kakvu virozu ili grlobolju.

Najbolji dan: 14. svibnja

Najlošiji dan: 10. svibnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Bit ćete snalažljivi u trgovačkim i novinarskim profesijama te onima vezanima uz računalstvo i programiranje. Napredovanje ili putovanje u inozemstvo dat će vam novi motiv. Netko će vas javno pohvaliti.

Ljubav - Uočit ćete suštinske razlike između vas i partnera i shvatiti da su prilagodbe nužne. Zaljubljenima predstoji otvoren razgovor – partner ima ozbiljne namjere s vama, što vas na trenutak može i uplašiti. Dajte si vremena prije konačne odluke.

Zdravlje - Čuvajte živce i nastojte što više slobodnog vremena posvetiti sebi. Pritom ne zanemarujte druženja i sportske aktivnosti. No Sunce u Biku čuva vašu energiju i podiže vitalnost pa većih tegoba nećete imati.

Najbolji dan: 16. svibnja

Najlošiji dan: 11. svibnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Pitanja vezana uz banke, novac drugih, potraživanje alimentacije ili raspodjelu imovine dolaze na dnevni red. Takve ćete situacije uspješno rješavati, a na poslu se dokazati kao pouzdan radnik.

Ljubav - Uživat ćete u blagodatima naklonjene Venere. Mogli biste stati pred oltar ili se naći na pragu nove ljubavne priče. Samci, u ostvarenju novih odnosa kumovat će prijatelji i poznanici, pa ćete stjecati mnoga nova poznanstva. Jedno će vas posebno dojmiti.

Zdravlje - Mogli biste neuredno živjeti, prekasno lijegati u krevet pa ćete ujutro biti umorni. Uvedite više reda u svoj život, ne izbjegavajte jutarnje obroke i neka se na vašem jelovniku češće nađe pokoja voćka.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najbolji dan: 10. svibnja

Najlošiji dan: 15. svibnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Planeti će vam oduzimati smirenost. Pripremite se na veću kritiku javnosti, pretpostavljenih i kolega s kojima dijelite radni prostor. Morat ćete se boriti, ali ćete uspjeti i napredovati!

Ljubav - Ako ste prekinuli odnos, izvjestan je susret, a možda i obnova veze. Bit ćete mamac za zauzete osobe, ali i one koje su problematičnog karaktera i koje vam mogu zakomplicirati život. Stoga pazite kome se osjećajno otvarate i u koga se zaljubljujete.

Zdravlje - U tjednu ste povećanih napora, iscrpljenja i stresa. Ni koncentracija vas neće najbolje služiti pa ćete biti zaboravljivi. Čuvajte grlo i glasnice, nemojte pretjerivati u sladoledu i hladnim gaziranim pićima.

Najbolji dan: 12. svibnja

Najlošiji dan: 16. svibnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Nemojte zapostavljati poslovne obaveze jer će se nagomilati pa nećete znati što prije početi. Šefovi će od vas mnogo očekivati, pa nije isključeno da vam i dodijele znatno odgovornije poslove nego inače.

Ljubav - Bit ćete netaktični pa ćete se otežano sporazumijevanje s partnerom. Druga strana pogrešno će procjenjivati vaše potrebe i osjećaje. Moguće su svađe koje će srećom biti kratkog daha, a i naklonjeni Mars u Ovnu pomaže vam u zbližavanju s partnerom, simpatijom.

Zdravlje - Ako vas već neko vrijeme muče određeni zdravstveni problemi, nemojte više odgađati posjet liječniku. U odličnom ste razdoblju za liječenja i terapije, a možda će vam liječnik prepisati i nove, učinkovitije lijekove.

Najbolji dan: 14. svibnja

Najlošiji dan: 13. svibnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Bit ćete zamijećeni, možda i promaknuti na bolje radno mjesto. Sklopit ćete poslove koji će vam priskrbiti materijalnu moć. Hobiji i slobodne aktivnosti mogli bi postati značajan izvor prihoda.

Ljubav - Mogli biste upoznati zanimljivu osobu preko posla, u školi ili na fakultetu. Udvarajte se diskretno i ne žurite s pozivom za izlazak – uživajte u sitnim znakovima pažnje i ljepoti zavođenja. Bračne trzavice mogu biti izraženije od potkraj tjedna.

Foto: Dreamstime

Zdravlje - Nećete biti u punoj formi pa vam se preporučuje da štedite energiju i izbjegavate previše zahtjevne radnje. Imate li tegoba s cirkulacijom, uvedite u svoj dnevni ritam redovno pješačenje ili vozite kućni bicikl.

Najbolji dan: 16. svinja

Najlošiji dan: 15. svibnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Nagomilani poslovi ili studentske obaveze iziskuju brzo djelovanje. Ne odgađajte poslove koji ne podnose odgodu. Zbog neplaniranih troškova mogli biste posegnuti za ušteđevinom ili posudbom.

Ljubav - Zaštićeni ste dobrim Venerinim utjecajem pa će vaša ljubavna veza buknuti od obnovljene fizičke privlačnosti i osjećajnog sklada. Razmišljat ćete o zarukama, braku, trudnoći. Ako ste sami, veliki su izgledi da nekog privlačnog upoznate.

Zdravlje - Skloni ste promjenama raspoloženja, a mogle bi vas mučiti probavne tegobe zbog nervoze. No vaša vitalnost je dobra pa se može reći da ste jako izdržljivi i da odlično podnosite sve stresne situacije.

Najbolji dan: 10. svibnja

Najlošiji dan: 16. svibnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Tjedan je pogodan za sve vrste istraživanja i prikupljanja informacija. Tražite li izlaz iz novčanih problema, u procjenama budite dalekovidniji. Mogli biste dobiti radno mjesto koje priželjkujete.

Ljubav - Na putu do ljubavne sreće uspješno ćete prevladati neke zapreke, zbližiti se sa simpatijom ili sresti nekoga u čijoj ćete blizini teško ostati pribrani. No ipak je moguć pad vaše osjećajne motivacije – nešto vas smeta kod partnera pa su moguće i svađe.

Zdravlje - Popravit će vam se raspoloženje, a samim time porasti i želja za sportskim aktivnostima. Zaigrajte s prijateljima partiju tenisa ili nogometa - osim što ćete se osjećati bolje i kondicija će vam se bitno popraviti.

Najbolji dan: 11. svibnja

Najlošiji dan: 10. svibnja