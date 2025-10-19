Veliki tjedni horoskop: Strijelcu je poželjno biti samozatajan, Jarca čeka novi ljubavni početak

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Razdoblje je iznimno pogodno za nova ulaganja, štednju, podizanje zajma, ali i kupoprodaju nekretnina, automobila, namještaja ili kućanskih aparata. Očekuje vas intenzivan radni tjedan.

LJUBAV - Vaš će partner biti aktivniji i poduzetniji nego vi. Bit ćete skloni ljubomori i sumnjičavosti, no ne pokušavajte ga sputavati ili mu nametati pravila i ograničenja koja će ga učiniti nezadovoljnima. Samci će previše brzati u osvajanju simpatije.

ZDRAVLJE - Više pozornosti posvetite cirkulaciji i psihičkoj ravnoteži. Tjelesna snaga i izdržljivost pomoći će vam da prevladate manje tegobe. Apetit će vam biti manji nego inače pa biste čak mogli i smršavjeti.

Najbolji dan: 25. listopada

Najlošiji dan: 20. listopada

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Nemojte ništa mijenjati, pokušajte se prilagoditi novim okolnostima. Netko će vam dati koristan savjet ili dobrodošlu potporu. Nemojte to shvatiti površno već prihvatite pomoć. Budite oprezniji s novcem.

LJUBAV - Verbalni flert će vas ispunjavati više od bilo kakvog zagrljaja ili poljupca. Bikovi koji su pronašli svoju srodnu dušu moći će se opustiti i usmjeriti energiju na stvari od egzistencijalne važnosti, kao što su financije i poslovne perspektive.

ZDRAVLJE - Previše ćete se naprezati, lako gubiti živce i snagu. Ne pretjerujte s tjelesnim naporima. Čuvajte se rizičnih sportova jer je povećana sklonost ozljedama. Godit će vam sve što vas može opustiti, osobito masaža.

Najbolji dan: 19. listopada

Najlošiji dan: 22. listopada

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Opis ovotjednih poslova nerijetko će vas i protiv vaše volje primorati da se više krećete, često sudjelujete na sastancima, iznosite svoje ideje i prijedloge. Do izražaja će doći vaša originalnost i svestranost.

LJUBAV - Blizanci u braku mogu očekivati veće razumijevanje s partnerom, a oni koji su još donedavno mislili da nikad neće izvući iz ljubavne krize, sada će se uvjeriti u suprotno. Slobodni bi se mogli zaljubiti u osobu živahna duha i vrckave inteligencije.

ZDRAVLJE - Savjetujemo vam umjerenu tjelovježbu. Godit će vam i vježbe opuštanja, meditacija ili joga. Vrijeme je pogodno za sve estetske pothvate - ugovorite posjet frizeru, pedikeru i odlazak kozmetičarki.

Najbolji dan: 21. listopada

Najlošiji dan: 25. listopada

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Lakše ćete uspostaviti kontakte s ljudima od autoriteta ili suradnicima. Poslove ćete iznimno uspješno obavljati zahvaljujući svojoj odličnoj intuiciji, ali prije svega upornosti i snalažljivosti.

LJUBAV - Rakovima u braku bit će bitno da ih partner slijedi i podržava njihove profesionalne težnje, što će on i činiti. Slobodni bi se mogli zaljubiti, a vezani proslaviti zaruke, vijest o trudnoći, odrediti datum vjenčanja ili početi zajednički život.

ZDRAVLJE - Vaša će tjelesna forma biti na zavidnoj razini. Bit ćete otporniji na bolesti pa vas neće mučiti ni vaše stare boljke vezane uz probavu. No ako ste često u prometu, budite oprezan pješak i savjestan vozač.

Najbolji dan: 23. listopada

Najlošiji dan: 20. listopada

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Nećete biti zadovoljni odnosom s radnom okolinom, no nemojte raditi nagle rezove. Prilagodite se nastaloj situaciji i ne obazirite se na tračeve. Nemojte se dovoditi u stresne situacije nego ih izbjegnite.

LJUBAV - Partner će vam biti veliki oslonac u nastojanju da zaradite više, uspijete u karijeri ili da pretočite svoje ideje u djela. Ljubavne veze bit će u prilici da se razviju u čvrste odnose. Venera u znaku Vage utjecat će na strast i pojačati osjećaje.

ZDRAVLJE - Moguće su prolazne tegobe u dišnom i probavnom traktu. Veće teškoće će vas zaobilaziti. Zdrava prehrana i dovoljan unos tekućine bit će važni za opće raspoloženje, kao i dovoljno spavanja.

Najbolji dan: 25. listopada

Najlošiji dan: 22. listopada

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Bit ćete aktivniji i prodorniji nego inače. Odrješito ćete se suočavati s poslovnom problematikom, uspješno je rješavajući. Izgarat ćete na radnom mjestu – usporite s takvim tempom.

LJUBAV - Samci bi mogli u prijateljskom krugu upoznati strastvenu osobu s kojom će uživati u dugim telefonskim razgovorima, izlascima i burnim noćnim provodima. Ako ste u braku, moguće je izraženije nerazumijevanje, ali brzo ćete se pomiriti.

ZDRAVLJE - Bit ćete sjajno raspoloženi pa ćete problemima prilaziti s više optimizma. Ipak, pripazite kako se vaše dobro raspoloženje ne bi pretvorilo u pretjerano trošenje energije, što može biti podloga za neki poremećaj.

Najbolji dan: 19. listopada

Najlošiji dan: 25. listopada

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Prodorni i ambiciozni, rješavat ćete konkretna pitanja i probleme. Mogao bi vam biti ponuđen novi posao ili mogućnost dodatne zarade. Ako ste privatni poduzetnik, čuvajte se inspekcije!

LJUBAV - Sporni trenuci događat će se zbog različitosti vaših i partnerovih interesa te zbog potencijalnih upletanja nekih drugih ljudi u vaš odnos. Iako to nećete željeti nikome priznati, pogodit će vas mišljenje bliskih ljudi o vašoj vezi i partneru.

ZDRAVLJE - Na zdravlje se nećete moći požaliti. Krasit će vas optimizam i visok nivo energije, a i stres ćete dobro podnositi. Manje tegobe može vam stvarati koža lica, osobito ako se borite s aknama i problematičnim tenom.

Najbolji dan: 21. listopada

Najlošiji dan: 19. listopada

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Otvorit će vrata pozitivnim zbivanjima. Porast će vam ugled u radnoj sredini. Učvrstit ćete klimave i dosad neizvjesne odnose s okolinom, što će utjecati na porast vašeg samopouzdanja.

LJUBAV - Vaši ljubavni apetiti će porasti, bit ćete željni ljubavi. Jedna osoba je već neko vrijeme intenzivno prisutna u vašim mislima. Ona je odškrinula vrata vašeg srca, unatoč tome što ste možda oboje u vezi ili braku. Mogli biste pristati na pustolovinu.

ZDRAVLJE - Bit ćete u odličnoj formi. Više ćete se kretati, a dani će vam biti ispunjeni uzbudljivim susretima i kontaktima. Osjetit ćete porast samopouzdanja i poduzetnosti, što i ne čudi jer od 23.10. počinje vaša astrološka vladavina.

Najbolji dan: 24. listopada

Najlošiji dan: 23. listopada

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Najbolje ćete poslovati u pozadini, ne otkrivajući drugima svoje planove i ideje. Budite samozatajni i dobro otvorite oči kako vam ništa ne bi promaknulo. Neki ljudi možda spletkare protiv vas.

LJUBAV - Kako biste što bolje uživali u novim ljubavnim situacijama, raščistite nesigurnosti vezane uz prošlost. Ako treba, otvoreno razgovarajte s bivšom simpatijom i odredite vaš budući smjer – bilo s njom ili bez nje. Samci će se u nekoga jako zaljubiti.

ZDRAVLJE - Mnoge promjene koje vam se događaju u životu mogu djelovati stresno i aktivirati vaše kronične boljke. Stoga bi bilo uputno da izbjegavate veće tjelesne napore. Pazite na prehranu, izbacite masnoće i šećere.

Najbolji dan: 25. listopada

Najlošiji dan: 19. listopada

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Možete mnogo učiniti na poslovnom planu, osobito u onom dijelu gdje vam je potrebna suradnja ili pristanak drugih. Vođenje dokumentacije te administrativni, računovodstveni i tajnički poslovi bit će uspješni.

LJUBAV - Novi ljubavni počeci, ma koliko obilovali intenzivnim, gotovo nestvarnim trenucima, mogli bi se uskoro nasukati na hridi svakodnevice. Zaokupljenost poslom neće vam ostavljati dovoljno vremena za ljubav, pa biste se mogli udaljiti od voljene osobe.

ZDRAVLJE - Moći ćete se pohvaliti odličnim psiho - fizičkim stanjem. Manje tegobe s kralježnicom pokušajte ukloniti laganim vježbama pa ne zaboravite na sportske aktivnosti. Pokušajte s vježbama rastezanja.

Najbolji dan: 19. listopada

Najlošiji dan: 20. listopada

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Poslovni život bit će iznimno naporan i nepredvidljiv. Iscrpljivat će vas loši međuljudski odnosi u radnoj sredini, a takvo napeto ozračje smanjivat će vašu motivaciju i entuzijazam.

LJUBAV - Bit će željni zavođenja i novih ljubavnih iskustava. Češće ćete prakticirati večernje izlaske i upoznavati nova lica. Postoji mogućnost da vaša nova ljubav neće biti iz istog grada kao i vi, no kilometarska razdaljina neće vam predstavljati zapreku.

ZDRAVLJE - Zdravija prehrana, intenzivnije sportske aktivnosti i suzdržanost pri konzumiranju cigareta i alkohola, uspješno će riješiti glavninu vaših zdravstvenih problema. Mori li vas nesanica, konzumirajte čaj od matičnjaka.

Najbolji dan: 21. listopada

Najlošiji dan: 23. listopada

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Planeti će vas naoružati novom nadom i energijom. Ostvarit ćete neki od smjelijih ciljeva, lakše obavljati svakodnevne poslove, naći više vremena za sebe i one koje volite. Moguće je i putovanje.

LJUBAV - Uzavrele strasti koje postoje između vas i voljene osobe nadahnjuju vaš odnos. Mnogima od vas smiješi se ljubavna sreća. Ovo su odlični dani da nekom priznate svoje osjećaje, zaprosite voljenu osobu ili se jednostavno odlučite za brak.

ZDRAVLJE - Omogućite si redovito spavanje, zdravu prehrana, dodir s prirodom i više odmora. Nervoza bi mogla nepovoljno djelovati na vaše živce, ali i probavu. Koristit će vam medni pripravci i mnogo ljekovitih čajeva.

Najlošiji dan: 19. listopada