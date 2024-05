Veliko priznanje: Franko's je 14. najbolja pizzeria u Europi

I dok se prošle, 2023. godine smjestila na 43. mjesto, ove godine jedna od naših najpoznatijih pizzeria, zagrebački Franko's ove je godine skočio na 14. mjesto i našao se tako u elitnom društvu talijanskih i španjolskih pizzeria, ali i poneke s Balkana, od Slovenije preko Srbije do Makedonije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Čovjek vs. metar pizze | Video: 24sata Video

- Velika je čast i priznanje je biti u Top 50 vodiču jer je to u našoj industriji najveći i najrelevantniji vodič na svijetu. Ove godine smo 4. put izabrani i 4. put u nizu napredujemo na listi što je zaista veliko priznanje za cijeli team. Ono sto ovu godinu čini posebnom je taj ogroman skok zbog kojeg smo dobili posebnu nagradu "Best performance 2024" i pozivnicu za Top 100 World vodič koji će se održati 10. rujna u Napulju - kaže nam vlasnik brenda Fran Župić. Dodaje da je ponosan i na to što su Zagreb i Hrvatsku stavili na gastronomsku kartu svijeta te se nadamo da će u idućim godinama vidjeti i druge kolege iz Hrvatske na listi.

storyeditor/2024-05-14/402657227_18236518408220299_8534481873348083874_n.jpg | Foto: Franko's

- Neke posebne tajne našeg uspjeha nema. Tajna je u ljudima i predanom radu. Truditi ćemo se i ove godine probijati nove granice i nastaviti raditi na kvaliteti tijesta, usluge i na novim proizvodima - zaključuje.