Zubato proljetno sunce većinu ljudi izmamit će na šetnju, pa i potaknuti mnoge da odbace zimske kapute i uskoče u laganije proljetne jakne. No, veljača zna biti vrlo vjetrovita, pa ne čudi da mnogi upravo u ove dane lako 'pokupe' prehladu i imaju problema s grlom. Zato ne zaboravite ubaciti u torbu šal, koji u slučaju potrebe možete omotati oko vrata, kako vas vjetar ne bi propuhao.

Donosimo pregled zgodnih marama i šalova, kako za one koji znaju štrikati ili imaju baku koja to voli, kao i za one koji su skloniji platnenim ili svilenim maramama i šalovima.

1. Šal kao manja dekica

Imate li priliku naštrikati jedan šal u dimenzijama manje dekice kojom se pokrivate na kauču, sigurno nećete pogriješiti ako ga ponesete sa sobom u šetnju ili na piknik. Zaštitit će vas od neugodnog vjetra kao od šale.

2. Vuneni šal za omatanje

Dobro rješenje je i dugački vuneni šal, koji možete omotati oko vrata u formi trokuta. Najvažnije je da dobro pokriva prednju stranu prsa i grlo, kako biste se zaštitili od hladnog vjetra.

3. Kao ovrtanik s gumbima

Našijete li gumbe na kraći pleteni šal, riješit ćete se brige oko toga kako ga omotati da ne spada i dobiti ovrtanik koji odlično grije oko vrata.

4. Kao zaštita od vjetra i - modni dodatak

Dugački svileni šal kojim ste se omotali na izlasku iz kuće tijekom dana može poslužiti kao elegantan dodatak za prilično jednostavnu odjevnu kombinaciju.

5. Po potrebi i za glavu

Dobra stvar s dugačkim svilenim šalovima je to što ga na izlasku na ulicu možete omotati i oko glave, pa se dobro zaštititi ako jako puše. I ne štiti samo od hladnoće, nego pomaže i da sačuvate frizuru.

6. Evo kako da ne odleti

I kraće marame i šalovi mogu dobro poslužiti, no često je problem jer ne znamo kako ih vezati, da ih vjetar ne odnese.

7. Kapa sa šalom

Ne zaboravite na ovu praktičnu verziju koja štiti i uši i glavu.