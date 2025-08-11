Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ODGOJ DJECE

Verbalno zlostavljanje tijekom djetinjstva može imati iste posljedice kao i tjelesno

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Verbalno zlostavljanje djece može biti jednako štetno za njihovo mentalno zdravlje u odrasloj dobi kao i tjelesno nasilje, pokazalo je istraživanje provedeno u Britaniji

Rezultati studije na više od 20.000 odraslih osoba u Engleskoj i Walesu pokazali su da će se ljudi izloženi verbalnom zlostavljanju u djetinjstvu osjećati kao odrasle osobe, nepovezano s drugim ljudima, pesimistično i emocionalno loše.

Odrasli koji su bili tjelesno zlostavljani kao djeca imaju 52 posto veće izglede da će iskusiti nisko mentalno blagostanje, a ta vjerojatnost iznosi oko 64 posto za one koji su bili izloženi isključivo verbalnom maltretiranju.

Iako je verbalno zlostavljanje u ovoj studiji pokazalo neznatno veći utjecaj, istraživači su rekli da razlika nije statistički značajna te da bi bila potrebna daljnja istraživanja, možda s većim uzorkom, kako bi se potvrdila valjanost razlike.

Izloženost objema vrstama zlostavljanja dodatno je povećala rizik na 115 posto, otkrila je studija koju je vodilo Sveučilište Liverpool John Moores.

- Naše istraživanje pokazuje da verbalno zlostavljanje u djetinjstvu može dovesti do ožiljaka na mentalno zdravlje koji su duboki i trajni jednako kao tjelesno zlostavljanje. Važan napredak postignut je na polju borbe protiv fizičkog nasilja, ali verbalno se često previdi - rekao je vodeći autor studije Mark Bellis, direktor istraživanja i inovacija na tom sveučilištu.

Studija, objavljena u BMJ Open, također sugerira da se verbalno maltretiranje povećalo u posljednjim desetljećima "što je nagrizlo dugoročne mentalne koristi koje bismo trebali uočiti zbog smanjivanja tjelesnog nasilja."

Tjelesno zlostavljanje prepolovilo se s oko 20 posto kod onih rođenih između 1950. i 1979. na deset posto kod rođenih nakon 2000, pokazuju dvije studije.

Ali kada se radi o verbalnom nasilju ono je s 12 posto kod onih rođenih prije 1950. skočilo na 20 posto kod rođenih nakon 2000.

Istraživači su rekli da se procjenjuje da jedno od šestero djece trpi fizičko nasilje, prvenstveno od članova obitelji i skrbnika, a jedno od troje je izloženo verbalnom zlostavljanju.

