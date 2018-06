Vesna: Čekala sam 13 godina da mi otkriju multiplu sklerozu

Vozila sam se autobusom na posao, kao i svaki dan, od Velike Gorice do ‘Lisinskog’. U trenutku sam se našla stanicu dalje, na Glavnom kolodvoru, i nisam se mogla sjetiti dijela puta. U panici sam nazvala muža i molila ga da dođe po mene, prisjeća se grafička tehničarka, Vesna Kovačić (49).

Od toga kobnog jutra, početkom 2001., njezin se život pretvorio u pravi kaos. Pretrage, odlasci u bolnicu, liječenja, bolovanja... No pravu dijagnozu, one multiple skleroze, dobila je tek 13 godina kasnije, nakon traženja drugog mišljenja, kad je već hodala uz pomoć štaka.

U Hrvatskoj postoji oko 7000 oboljelih od multiple skleroze, a samo ih 20 posto otkrije tegobe pravovremeno i krene s terapijom. Nažalost, Vesna je dio poražavajuće statistike. Prije dvije godine zbog bolesti je dobila i kolica.

Čekali s magnetskom

- Prvo sam krenula na pretrage kod neurologa, ali nije nađeno ništa sporno. Nisu me na vrijeme poslali ni na magnetsku rezonanciju vratne kralježnice, na kojoj su mi, godinama poslije, otkrivene lezije na mozgu i kralježnici - priča Velikogoričanka Vesna.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Najprije su mislili da pati od amnestičke atake sa simptomima epilepsije, onda su joj rekli da je kilaža problem, pa da možda ima boreliozu te su na kraju zaključili da je - kompliciran slučaj. Ležala je jedno vrijeme i na odjelu za oboljele od multiple, no ni tad nisu posumnjali jer nije doživjela relaps, jedan od klasičnih simptoma ove bolesti. Ipak joj je iz dana u dan bivalo sve lošije. Sve je češće uzimala bolovanja, a onda je nakon 3,5 godina izostanka s posla morala otići u prijevremenu mirovinu.

- Radila sam na tiskarskim strojevima, pa pretpostavljam da su na moju bolest utjecala i sredstva s kojima su se čistili strojevi. No to nikad neću doznati - kaže.

Kad joj je napokon ustanovljena progresivna multipla, shvatila je zašto joj se stanje pogoršava iz dana u dan.

- Nekad sam u dva dana znala napraviti po 15 vrsti kolača, pa mi je danas čudno kad ne mogu ništa. To mi fali, da radim s rukama.

Nedostaje mi i vožnja biciklom, koji sam voljela voziti jer i tako nikad nisam bila vozač - govori Vesna. S vremenom je prihvatila svoje stanje, iako joj je bilo teško pomiriti se s time da više ništa ne može sama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Nekad me depresija uhvati, nije tu promjenu lako psihički podnijeti. Jednom mi je suprug u šali rekao da bi se da je na mome mjestu već ubio, ali ja sam se samo nasmijala i nastavljam dalje. Normalno je da me nekad uhvati depresija, no izvuku me kolica, asistentica Helena, cucak Ben... A znam da ima i gorih slučajeva od mojeg. Psiha je važna i ne dam se - odlučna je.

Iako danas može normalno sudjelovati u razgovoru, nekad neke stvari jednostavno ne može upamtiti. Kronični umor osjeća gotovo uvijek, a kad je vrijeme pred kišu, spazmi (grčevi) su još jači.

- I sad ih osjećam, dok sjedim. Konstantni su - govori nam Vesna i dodaje da najviše osjeća grčenje lijeve ruke i desne noge. Tablete tad ne pomažu, a masaža joj uvijek dobro dođe. Osim fizioterapeutkinje, nekad je izmasira i asistentica Helena, na koju je dobila pravo prije tri godine.

Otiđu do placa i na kavu

Olakšava joj svakodnevni život - pomaže joj ustati, okupati je, skuhati, počešljati, odjenuti te obaviti sitne kućanske poslove. Kod nje je između 8 i 14 sati, pa zajedno otiđu do placa, u dućan ili na kavu.

- Asistenticu poput Helene teško je naći. Kad me pitaju kako mi je s njom, odgovaram samo da je ‘u redu’. Počnem li je hvaliti, netko će mi je uzeti - smije se. Živnula je, otkad je dobila električna kolica.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Stopostotni sam invalid, no unatoč toj činjenici jedno vrijeme nismo ni znali da ih mogu dobiti na socijalno jer to ne znaju čak ni doktori. Doznali smo to na simpoziju oboljelih od MS-a od žene koja se bavi prodajom ortopedske opreme. Nažalost, kod nas, ako sam nećeš kopati, nećeš ništa ni dobiti. Ljudi s multiplom ni ne mogu imati obična kolica zbog slabosti u rukama. Ja sam ih, nakon pokretanja postupka, dobila u roku 2-3 mjeseca - govori Vesna.

Za 11.000 kuna napravio je rampu od viljuškara - bolju od švicarske

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Moram pohvaliti kćeri koje pomažu, a posebno muža koji mi ‘zlata vrijedi’. Rješava papirologiju za kolica i moj je ‘pravni’ zastupnik te piše žalbe i zahtjeve, a napravio mi je i dizalo-rampu na dvorištu, priča Vesna.

- Takvu rampu nudila nam je tvrtka iz Švicarske za 10.000 eura, a ja sam je napravio za 11.000 kuna, i to od regalnog viljuškara - kaže.

Infarkt, glaukom i dijabetes javili su se naknadno

Multipla je Vesni otkrivena prekasno da bi joj dali terapiju interferona. Danas je na lijekovima koji opuštaju mišiće, a otkad je doživjela infarkt troši one za srce.

- Uza sve, zaradila sam glaukom, dijabetes, povišene masnoće te imala endovaskularni zahvat aneurizme na mozgu i zbog toga primam terapiju - kaže.

Redovito vježba i u toplicama je tri tjedna na godinu

Noćima je zbog grčeva spavala na stolici, dok joj nisu nabavili ortopedski krevet koji je suprug ugradio u bračni krevet. Mora i redovito vježbati, tri puta na tjedan po pola sata.

- Koliko vježbam i kojim intenzitetom ovisi o stanju u kojem sam taj dan i koliko imam grčeva u mišićima. Nekad je fizioterapeutkinja znala doći i otići jer nisam ni za što - govori Vesna. Puno joj pomažu toplice na koje ima pravo tri tjedna, a ukućani, suprug Zdravko, te kćeri Marcela (21) i Monika (20), to spremno dočekaju. ‘Sve je u kući tad mirno’, smiju se uglas.

Svoj invaliditet dokazivala je punih 11 mjeseci

Vesna je kao stopostotni invalid imala problema s ostvarivanjem prava na naknadu za osobnu invalidninu, kad su je 11 mjeseci zavlačili. No na kraju je retrogradno dobila traženo. Danas joj invalidnina iznosi 1250 kuna.