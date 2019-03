Veze s velikom razlikom u dobi: Jesu li mlađi zbilja tako slađi...

Glumica Kate Beckinsale (45) i 20 godina mlađi komičar Pete Davidson (25) potvrdili su da izlaze. Pete je pet godina stariji od njezine kćeri. Kad su u pitanju veze s velikom razlikom u godinama, glumica Calista Flockhart (54) je pak sretno udana za glumca Harrisona Forda (76), koji je 22 godine stariji. I između poznatog glumačkog para Catherine Zeta-Jones i Michaela Douglasa razlika je čak 25 godina.

Jesu li godine samo broj? Naime, postoje i prednosti i mane izlaženja s muškarcima puno mlađima ili starijima od sebe, objasnila je Tracey Cox, stručnjakinja za seks i veze, za Daily Mail.

Činjenica je da su mlađi atraktivni, i to ne samo fizički, već i mentalno. Mlađi imaju više energije i vitalnosti, optimističniji su, manje umorniji od svega i imaju manje veza za sobom. A glavni razlog zbog kojeg mnoge starije žene preferiraju mlađe muškarce je taj što je seks nevjerojatno dobar.

Razlog su mišićava tijela, penisi koji se brzo aktiviraju... Većina mladića izdržljiva je i ima snažnu želju za seksom. Puno žena dosegne svoj seksualni vrhunac poslije 40-te. To znači da se osjećaju sigurnije u vezi seksa i opuštenije u svojim tijelima, dok većina muškaraca postaje manje zainteresirana za seks u srednjim godinama.

- Ne birate vi starije žene, one odaberu vas. Vi uspostavljate kontakt očima i one ga ne prekidaju. I naravno da su bolje u krevetu. Manje su sputane i voljnije raditi puno više toga - kaže Mike, 21-godišnji student dizajna.

Mladići su pak zabavni i izvan kreveta. Uz njih se žene osjećaju mlađima, gledaju život njihovim očima, rade stvari koje nisu činile godinama. Kad žena shvati da može 'uhvatiti' mlađeg, to joj podiže ego. Prijatelji su impresionirani, a neki i ljubomorni.

S druge strane, i upoznavanje starijeg muškarca ima svojih prednosti. Ako je vaš seksualni nagon nizak ili vam se ne da da vas netko stalno traži seks, izlaženje sa starijim muškarcem s manjom potrebom za seksom idealno je za vas. Stariji muškarci često su mudriji, sposobniji da vas vode kroz život i pomognu vam da izgradite svoj put. Moć je ogroman afrodizijak, stoga neke žene veza s moćnim, karizmatičnim starijim čovjekom jako 'pali'. Ako i financijski bolje stoji od vas, još bolje. To često znači posjećivanje otmjenih mjesta bez brige oko računa.

Foto: Om Yos

Unatoč tome što izlaženje sa starijim ili mlađim muškarcima ima prednosti, samo osam posto svih vjenčanih heteroseksualnih parova u zapadnim zemljama ima veliku razliku u godinama (od deset godina ili više). Uglavnom se radi o starijim muškarcima s mlađim ženama. Samo jedan posto od tih osam posto čine starije žene s mlađim muškarcima. Zato se postavlja pitanje zbog čega su statistike tako "loše". Najiskreniji odgovor na to pitanje je vjerojatno činjenica da je zabavno neko vrijeme, a onda više nije.

Stručnjakinja za seks i veze, Cox, za Daily Mail je navela sedam razloga zbog kojih veza između ljudi s velikom u razlikom u godinama teško može dugoročno opstati.

Vaši seksualni stilovi se ne podudaraju

Naše genitalije stare zajedno s nama. Njegova erekcija postaje slabija, vaša vagina postane osjetljivija. Ako ste iste dobi, to dobro funkcionira. No ako imate 50 godina i izlazite s 25-godišnjakom, to je druga priča.

Vaši se seksualni stilovi također mijenjaju. Seksualni odnos postaje više fokusiran na predigru i manje se temelji na samom seksu, dok je za mlađe penetracija i dalje najvažnija. Mlađi muškarci češće žele seks, pogotovo ako im je libido visok. No nekim ženama s godinama previše seksa postane gnjavaža i više uživaju u druženjima. No i spavanje sa starijim muškarcem ima mana ako ste vi puno mlađi. Tada će on biti manje zainteresiran za seks. Tijelo mu je puno opuštenije i vjerojatno će imati problema s erekcijom.

Ne možete se složiti oko toga želite li djecu

Imate svoju djecu i želite uživati u slobodi, a on želi zasnovati vlastitu obitelj, ili obrnuto. Ništa ne može udaljiti par poput takvih razlika. Ljudi s odraslom djecom često nemaju potrebu to ponoviti, dok mlađi žude da to iskuse. Ako ste starija žena koja izlazi s muškarcem koji želi djecu u budućnosti, ali još nije spreman, kraj je već zapisan ako imate 42 ili više godina.

Generacijski jaz

Parovi istih godina ni ne primjećuju da govore istim jezikom. Svatko od njih zna o čemu ovaj drugi govori kada spominju pop zvijezde, serije ili neki trend. No kad razgovarate s nekim tko je 10 godina stariji, kao da razgovarate drugim jezikom. Svaka generacija ima drugačija sjećanja ovisna o događajima i promjenama koji su se događale u svijetu. Isprva je smiješno kada ne znate o čemu drugi govori, a onda postaje teško povezati se. Nije važna samo prošlost koju stvarate zajedno, već i ona koju ste proživjeli dok niste bili zajedno

Imate vrlo različite prihode

Što ste mlađi, to ste manje financijski sigurni. To ne znači da stariji ljudi uvijek bolje zarađuju, ali što dulje radite, veća je vjerojatnost da ste bolje plaćeni. Ako ste starija žena koja ima mlađeg partnera, to obično znači da ćete plaćati više. Ako imate sreće, moći ćete podijeliti troškove. Ako nemate, na kraju biste mogli završiti plaćajući za njega da biste mogli živjeti istim stilom.

Ako ste s puno starijim muškarcem, imate suprotan problem. Čovjek s novcem općenito ima moć. Ako ste sa starijim čovjekom koji puno bolje zarađuje i stalno vam sve plaća, stalno ste zaduženi. Osjećate se kao da mu trebate to otplatiti na druge načine – trčati za njim, biti mu stalno dostupna i neprestano zahvaljivati. To može biti velik udarac za vaše samopouzdanje i samopoštovanje. Parovi koji slično zarađuju nemaju takvih problema.

Imate problema

- Nakon što sam završila s mlađim čovjekom i sretno se udala za čovjeka svojih godina, mogu reći da je sto puta bolje izlaziti s nekime svoje dobi nego s mlađim. Voljela bih da sam puno prije odbacila mladiće koji su mi služili kao igračke. No tada nisam znala da se zabavljam s njima jer imam problema s intimnošću. Moj tata je imao aferu i ja sam imala problema s ljubomorom i povjerenjem. Činjenica da su bili toliko mlađi omogućavala mi je da ih ne shvaćam preozbiljno. Trebala mi je terapija da bi mi sve to postalo jasno, ali ako vas privlače partneri puno mlađi ili stariji od vas, to često znači da postoji neki problem – kaže Cox.

Dodaje da su kod žena koje izlaze s puno starijima često također u pitanju problemi s očevima. Pokušavaju podsvjesno nadoknaditi svoj odnos s odsutnim ili emocionalno nedostupnim ocem tako što će izlaziti sa starijim muškarcem i natjerati ga da ih voli. Odnosi s velikim dobnim razlikama mogu biti pomoć za stare rane, ali samo privremeno. Isti stari problemi se ponovno pojavljuju i odnos se raspada, tvrdi Cox.

Ide vam na živce vaša 'uloga'

Ako ste stariji, vi ste 'učitelj'. Mlađi je 'učenik'. Koliko god se borite protiv ovog stereotipa, na kraju većinom ispadne tako. U oba scenarija postoje prednosti. Ako ste učenik, možete naučiti o životu od nekoga tko je već iskusio ono što vi niste. Ako ste učitelj, dobivate priliku upravljati svojim partnerom i hvaliti se vašim iskustvom. No igranje te igre s vremenom postane zamorno.

Foto: Phovoir

U krivoj ste životnoj fazi

Ako imate 40 godina i izlazite s dvadesetogodišnjakom, izazovi s kojima se suočavate su različiti od onih nekoga tko ima 50 i izlazi s nekim kome je 75. Ne utječe samo fizički aspekt na takve veze, nego različite faze u našim životima zahtijevaju različite stvari. Ako ste na vrhuncu karijere i naporno radite, većina vašeg života usredotočena je na karijeru. Ako učite, imate potpuno različite ciljeve i prioritete.

- Imala sam rokove. Trebala sam svoj mozak. Nisam mogla neprestano piti do sitnih sati – rekla je jedna starija žena kojoj je dosadilo izlaženje s mladićem.

Ako ste pak s puno starijim, kasnije u životu mogli biste mu postati skrbnik.

- Moja prijateljica se udala za svog sadašnjeg partnera kada je imala 50 godina. Imao je 70 godina. Imali su pet godina prije nego što mu je dijagnosticiran Alzheimer. Sada ima 62 godine i već sedam godina nosi se sa suprugovom teškom demencijom – opisuje Cox.

Kako otkriti ima li veza s velikom razlikom u godinama šanse da uspije?

Jedan od najvažnijih čimbenika koji signaliziraju dugoročni uspjeh parova s velikom razlikom u godinama je društveno odobrenje. Svatko tko ima vezu s ekstremnom razlikom u godinama vjerojatno je iskusio veliku neugodu tijekom nekih druženja s obitelji ili prijateljima koji to ne odobravaju. Ako pak oboje mislite da vaša obitelj, prijatelji i zajednica podržavaju vaš odnos, statistički imate puno veće šanse da to postane dugoročno.

Ako je razlika u godinama manja od pet godina, a vi ste srednjih godina ili mlađi, vjerojatno je nećete ni primijetiti. Razlika od deset godina može proći ako ste oboje voljni raditi na vezi. Deset ili više godina testira odnose i seksualno i emocionalno. Većina ljudi je sretnija s ljudima iste dobi s razlogom. Lakše je povezati se i suosjećati s partnerom kada ste slične dobi. Društvo vas ne osuđuje i imate ista životna iskustva. Želite li si olakšati život, to je put kojim ćete kročiti. Ako je vaš moto: "Kome treba jednostavan život" - samo naprijed – zaključuje stručnjakinja za veze Cox.