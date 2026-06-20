Vida Demarin o prevenciji moždanog udara: 'Manje soli, a više hodanja i plesa'

Akademkinja Vida Demarin spada među vodeće hrvatske i europske autoritete za područje neurologije. Ova vrsna liječnica kaže da je otkrivanjem, uklanjanjem i modificiranjem faktora rizika moguće u značajnoj mjeri smanjiti učestalost moždanog udara. To podrazumijeva redovito mjerenje krvnog tlaka, vrijednosti šećera u krvi, vrijednosti svih frakcija kolesterola te triglicerida, kao i procjenu srčane funkcije. Podrazumijevaju se i prestanak pušenja, redovita tjelesna aktivnost, adekvatno nošenje sa stresom i vježbanje moždanih funkcija, takozvani brain fitness. Ujedno, akademkinja Demarin preporučuje redovite sistematske preglede, s posebnim osvrtom na stanje krvnih žila koje opskrbljuju mozak.

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- Da bi se smanjio rizik nastanka moždanog udara, potrebno je prekinuti s nezdravom prehranom te izbaciti hranu koja obiluje zasićenim mastima i koncentriranim šećerima, vrlo zasoljenu hranu te onu bogatu kolesterolom. Dobro je imati na umu slogan: 'Manje soli - više zdravlja' - kaže akademkinja Demarin te ističe kako je potrebno jesti hranu poput maslinova ulja, voća, povrća, ribe...

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Drugim riječima, prakticirati u što većoj mjeri takozvanu mediteransku prehranu, dok se za poboljšanje pamćenja i koncentracije preporučuju šumsko voće, orašasti plodovi, tamna čokolada s udjelom kakaa većim od 70 posto te zeleni čaj. Kad se govori o tjelesnoj aktivnosti, ističe neurologinja, to nije samo vježbanje u teretani nego može biti i hodanje, plivanje, plesanje... Baš je ples posebno značajan jer slušanje glazbe i kretanje u ritmu glazbe pospješuju lučenje neurotransmitora i hormona koji su odgovorni za dobro raspoloženje, osjećaj ugode i sreće. I na kraju, nošenje sa stresom kao treći ključ prevencije.

- Stres se ne može potpuno objektivizirati, neka situacija može za jednu osobu biti stresna, a za drugu može biti samo poticaj za dodatnu aktivnost. No svakako treba nastojati da naše reakcije na stres ne budu burne, da se previše ne trošimo, jer tako samo štetimo svojem zdravlju, a u biti ništa bitno ne možemo promijeniti. Preporučuju se metode opuštanja, slušanje glazbe, druženje s prijateljima, boravak u prirodi... Svatko će sam izabrati ono što mu je najugodnije - kaže akademkinja Demarin te dodaje da se mozak stalno mora vježbati, pa su preporučljivi enigmatski zadaci, križaljke, rebusi, sudoku i slično, ali i učenje novih znanja, novih jezika, igranje šaha, bridža...

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Trećinu moždanih udara dobiju mlađi od 65 godina

Iako se moždani udar smatra bolešću starijih ljudi, jedna trećina moždanih udara zahvaća pojedince mlađe od 65 godina, ističe akademkinja Vida Demarin. Istraživanja upućuju na podatak da od 40 do 50 posto moždanih udara u mlađoj životnoj dobi uzrokuje krvarenje. Najčešće u pozadini moždanih udara kod mlađih stoje povišeni tlak, šećerna bolest i oštećenja stijenki krvnih žila. Rjeđe su u pitanju takozvane arteriovenske malformacije, prirođene anomalije arterija i vena mozga. Kod mladih ljudi koji dožive moždani udar, kaže akademkinja Demarin, često se naknadno dijagnosticira otvoreni foramen ovale, rupica u srčanoj stijenci koja dijeli lijevu i desnu stranu srca.

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Kod većine ljudi ovaj se spoj spontano zatvara nedugo nakon rođenja, ali kod jedne trećine osoba on ostaje otvoren. Kod ljudi mlađih od 55 godina povezan je s izrazitim povećanjem rizika od nastanka ishemijskog moždanog udara. Moždani udar može također biti komplikacija nakon preboljenog srčanog udara, a nastaje kao posljedica krvnog ugruška koji se stvorio na oštećenoj stijenci srca i otputovao u moždane arterije. Migrena s aurom također se smatra čimbenikom rizika za moždani udar, posebice među ženama između 15 i 49 godina, a rizik povećavaju i pušenje te oralni kontraceptivi.