VIDEO Izgleda li prosječna kuća na Balkanu ovako? 'Skromna je, ali bolja od stana u centru'

Fotograf Aleks Filipović je na TikToku objavio video koji prikazuje unutrašnjost jedne kuće na Balkanu, a potom i očaravajući prizor s njezina balkona. U videu se može vidjeti jednostavno uređena kuća sa starinskim namještajem. Iako kuća nema završenu fasadu, balkon otkriva zadivljujući pogled na prirodu, što je oduševilo mnoge.

- Balkanski domovi izgledaju ovako, ali onda imaju pogled od milijun dolara - napisao je u videu kojeg je vidjelo više od 250 tisuća ljudi.

- Ovo je sto puta bolje od stana u centru - napisao je jedan korisnik te se s njim složilo oko 400 ljudi, dok je drugi napisao kako bi mijenjao svoj dom u Americi za ovo.