VIDEO Izgleda li prosječna kuća na Balkanu ovako? 'Skromna je, ali bolja od stana u centru'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: TikTok@lxfil

Balkanski domovi izgledaju ovako, ali onda imaju pogled od milijun dolara, napisao je fotograf u videu kojeg je vidjelo više od 250 tisuća ljudi

Fotograf Aleks Filipović je na TikToku objavio video koji prikazuje unutrašnjost jedne kuće na Balkanu, a potom i očaravajući prizor s njezina balkona. U videu se može vidjeti jednostavno uređena kuća sa starinskim namještajem. Iako kuća nema završenu fasadu, balkon otkriva zadivljujući pogled na prirodu, što je oduševilo mnoge.

POGLEDAJTE VIDEO:

@lxfil #serbia #bosnia #croatia #albania #romania #bulgaria #montenegro #balkan ♬ Balkan childhood.. - Doppelgänger

- Balkanski domovi izgledaju ovako, ali onda imaju pogled od milijun dolara - napisao je u videu kojeg je vidjelo više od 250 tisuća ljudi.

ZANIMLJIVO... VIDEO Mehaničar je rastavio kineski auto i šokirao se kad je vidio dijelove koji su unutra
VIDEO Mehaničar je rastavio kineski auto i šokirao se kad je vidio dijelove koji su unutra

- Ovo je sto puta bolje od stana u centru - napisao je jedan korisnik te se s njim složilo oko 400 ljudi, dok je drugi napisao kako bi mijenjao svoj dom u Americi za ovo.

