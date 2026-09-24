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ŠOK I NEVJERICA

VIDEO Naša slavna dizajnerica pleše, diže haljinu i zove na pivo u svoj salon vjenčanica

Piše Bruno Serdar,
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VIDEO Naša slavna dizajnerica pleše, diže haljinu i zove na pivo u svoj salon vjenčanica
Foto: TikTok/VesnaSposa
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Vesna Sposa je na svom TikTok profilu objavila video koji je među njezinim pratiteljima izazvao šok i nevjericu. U snimci ju vidimo kako pleše, skakuće, pokazuje nogu i zove na pivo u svoj salon vjenčanica. Uostalom, pogledajte sami...

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Najnovija promotivna kampanja salona vjenčanica Vesne Spose uistinu je nešto posebno. Umjesto klasičnih elegantnih kadrova i šampanjca, koji se obično vežu uz biranje haljine za najvažniji dan, sama dizajnerica odlučila se za potpuno drugačiji pristup inspiriran popularnom bavarskom tradicijom. 

@vesnasposa

Vesna Sposa ti donosi ekskluzivno iskustvo oktoberfesta za vrijeme biranja vjenčanice👰🏼‍♀️🍻 Rezerviraj svoj termin i nazdravi 🍺💍

♬ izvorni zvuk - Vesna Sposa✨

U videu ju vidimo kako u bijeloj haljinici skakuće, pleše i pokazuje nogu, a sve s isprintom krigle s pivom u ruci. 

- Drage naše, Oktoberfest, ali ovaj put u Vesna Sposi! Ne trebate do daleke Njemačke, Oktoberfest je u Sposi! Za vas Radler, Karlovačko, Ožujsko, Lisac, čin čin! Samo dođite rezervirajte termin, Oktoberfest čeka vas u Sposi - poručila je Vesna na kraju snimke i pozvala u svoj salon.

Promotivni video objavljen je na njezinom TikTok profilu i u samo 20 sati skupio je preko 70 tisuća pregleda, što će reći da je cilj valjda postignut, ali ako je suditi po komentarima na snimku, neki su očito video pogledali puno puta jer su priznali 'da ne mogu prestati gledati'.

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Ni drugi komentatori nisu bili manje zbunjeni viđenim pa su tako neki rekli da jednostavno ne mogu vjerovati što su vidjeli, neki su suosjećali sa zaposlenicom koja je morala snimati ovaj video, a jedan od najistaknutijih komentara ističe kako je i loša reklama ipak reklama.

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