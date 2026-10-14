VIDEO Ovo su najtraženije igračke za Božić 2026., neke su hit i među odraslima

U SABORU NIKADA DOSADNO

VIDEO Hajdaš Dončić pričao o Marici, Slavku i Anti. Plenković i HDZ-ovci se gušili od smijeha Zastupnici HDZ-a smijali su se i dobacivali tijekom govora predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića u Hrvatskom saboru, dok je govorio o građanima koji se zbog niskih primanja sve teže nose s rastućim troškovima života. Smijeh i buka iz HDZ-ovih klupa pojačali su se kada je spomenuo Maricu, izmišljeni primjer umirovljenice koja teško podmiruje svakodnevne troškove.

Kopiranje linka