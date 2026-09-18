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FESTIVAL SVJETLA

VIDEO Svjetlosni spektakl! Pula zasjala u tisućama nijansi na otvorenju 12. Visualia festivala

Brojni posjetitelji okupili su se u četvrtak navečer na Portarati na otvorenju 12. Visualia Festivala svjetla. Okupljeni su mogli šetati s gigantskim astronautima i uživati u svjetlosnim instalacijama koje su obasjale gradske ulice. Na festivalu goste očekuju 23 instalacije koje će biti aktivne do završetka festivala, pa će ih posjetitelji moći razgledati i u petak i u subotu, do kada traje festival.

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Pula: Otvorena 12. Visualia - festival svjetla VIDEO
Pula: Otvorena 12. Visualia - festival svjetla | Video: 24sata/pixsell
Ima preko 120 biljaka

VIDEO Zavirite u prekrasan vrt na balkonu u Španskom: Svi ga dolaze fotografirati

Balkon Jasenke Marije Kaštelan, velik tek nešto manje od pet kvadrata, zapravo je pravi mali botanički vrt u zagrebačkom Španskom. Na njemu raste više od 120 biljaka, a vlasnica ih zalijeva i njeguje svakoga dana, ponekad i tri puta. Bujno zelenilo prelijeva se preko ograde, cvijeće viri iz gotovo svake tegle, a puzavice su toliko narasle da susjedima ispod ljeti služe kao prirodna zelena tenda. Nije zato neobično da prolaznici zastanu, fotografiraju ga i dijele na društvenim mrežama

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Zagreb: Vrt Jasenke Marije Kaštelan VIDEO
Zagreb: Vrt Jasenke Marije Kaštelan | Video: 24sata/pixsell
ODUŠEVIO PLESAČE

VIDEO Daj zapleši linđo: Kineski hit robot nakon sprinta bacio se i na plesni podij, pogledajte ga

PEKING - Humanoidni robot Tiangong zaplesao je s ljudima na otvorenju Tjedna umjetnosti i tehnologije u Pekingu. Robot, poznat po nastupima na sportskim natjecanjima, sada pokazuje i umjetničke sposobnosti. Zahvaljujući snažnim zglobovima i posebnim algoritmima za kontrolu pokreta, može precizno oponašati pokrete profesionalnih plesača. Posjetitelji su njihov nastup opisali kao iznenađujuće prirodan i skladan.

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Ples s robotima VIDEO
Ples s robotima | Video: 24sata/Reuters
SNIMKE IZ KINE

VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, stotine stoje u redu

PEKING - Appleov novi iPhone 18 od danas kreće u globalnu prodaju, a brojni kupci u Pekingu htjeli su među prvima ugrabiti svoje uređaje. Slične su scene i pred Appleovim dućanima u Tokiju, a telefon od danas je u prodaji i u Hrvatskoj. Ispred Appleove trgovine u Pekingu kupci su od ranog jutra čekali u redu, a među glavnim razlozima navode novu burgundy boju, manji Dynamic Island i bolje kamere. „Kamera i tehnologija snimanja doživjele su veliko poboljšanje. Rekao bih da je među najboljima u svijetu pametnih telefona”, rekao je 29-godišnji financijaš Wu. Drugi kupci ističu i novi A20 Pro čip te bolje performanse.

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Početak prodaje iPhonea 18 VIDEO
Početak prodaje iPhonea 18 | Video: Reuters
VELIKO NEVRIJEME

VIDEO 'Poplavljen je skoro cijeli Šibenik. Auti ne mogu nigdje'

ŠIBENIK - Poplavljene su skoro sve ceste u Šibeniku. Auti stoje u koloni. Ne možeš nigdje. Šahtovi su se digli, izbili su. Iz njih voda curi kao iz kabla. Horor, rekla nam je čitateljica koja je snimila nevrijeme u Šibeniku. DHMZ je upalio meteoalarm za pola Hrvatske. U petak stiže naglo pogoršanje vremena. Na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a početkom dana kiše i pljuskova bit će i na istoku zemlje.

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Poplava u Šibeniku VIDEO
Poplava u Šibeniku | Video: Čitatelj 24sata
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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dramatičan slijed događaja o jučerašnjoj stravičnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna je teško ozlijeđena otkrio je policijski očevid. Otpad u Gospiću na raspravi u Europskom parlamentu. Muškarac nožem sinoć prijetio djeci u vlaku Požega - Pleternica dok ga kondukter nije izbacio...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije | Video: 24sata/Video

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