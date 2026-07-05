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DUGOSELSKI PIKNIK

VIDEO Urnebesno! Žene trčale u štiklama, a pogledajte i kako su se u njima snašli muškarci...

Piše Ana Vukašinović,
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VIDEO Urnebesno! Žene trčale u štiklama, a pogledajte i kako su se u njima snašli muškarci...
Foto: Facebook
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Perivoj Ivane Brlić-Mažuranić u Dugom Selu u subotu je ponovno bio ispunjen smijehom, glazbom i odličnom atmosferom. Šesto izdanje Dugoselskog piknika okupilo je brojne posjetitelje svih generacija

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Posebno veselo bilo je na tradicionalnoj utrci u štiklama, u kojoj je među muškarcima slavio Tomislav Poljak, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Maja Mlinarek.

Veliko zanimanje izazvala je i Pivska milja, koju je organizirao Atletski klub Martin Dugo Selo. Natjecatelji su morali istrčati četiri kruga, uz ispijanje piva prije svakog kruga, što je publici priredilo mnoštvo zabavnih trenutaka.

Posjetitelji su tijekom dana uživali i u bogatoj gastronomskoj ponudi, od roštiljskih specijaliteta do burgera i osvježavajućih pića, dok je za glazbeni ugođaj bio zadužen DJ Bobby. Večer je završila koncertom tamburaškog sastava Legende, koji je rasplesao okupljene i zaokružio još jedno uspješno izdanje Dugoselskog piknika.

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Posjetitelji su tijekom dana uživali i u bogatoj gastronomskoj ponudi, od roštiljskih specijaliteta do burgera i osvježavajućih pića, dok je za glazbeni ugođaj bio zadužen DJ Bobby. Večer je završila koncertom tamburaškog sastava Legende, koji je rasplesao okupljene i zaokružio još jedno uspješno izdanje Dugoselskog piknika.

Najmlađe su razveselili dječja predstava "Tri praščića", igraonice, dječje utrke, bazen s mini pedalnama te besplatni napuhanci i pedaline, dok su odrasli uživali u raznim zabavnim sadržajima, među kojima su posebnu pozornost privukli Pivska milja, utrka u štiklama, Piknik pub kviz te Paint & Wine.

Manifestaciju su organizirali Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, Kulturno informativni centar Dugo Selo i Atletski klub Martin Dugo Selo, uz pokroviteljstvo Grada Dugog Sela.

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