Vidite li munju, počnite brojati: Znat ćete kada je oluja blizu

U Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje (DUZS) upozoravaju da je izuzetno važno držati se nekih pravila u slučaju grmljavinskog nevremena - to može spasiti život.

Kao prvo, važno je odmah skloniti se na sigurno - kada vidite bljesak munje, a do zvuka groma prođe manje vremena nego što vam je potrebno da nabrojite do 30 - to je znak da je oluja blizu vas i krajnje je vrijeme da potražite sklonište.

Znači, kad vidite bljesak, počnite brojati. Ova metoda dobar je pokazatelj da li se oluja približava ili udaljava - ako od bljeska munje do zvuka groma prolazi sve manje vremena, to pokazuje da je oluja sve bliže, a ako je obrnuto, sve više vremena prolazi između munje i groma, tada se nevrijeme udaljava od vas.

Također, u DUZS-u kažu da je važno ostati na sigurnom još pola sata nakon što grmljavina prestane, odnosno od trenutka kada ste zadnji put vidjeli munju.

Sklonite se i isključite sve uređaje iz struje

Kada počne grmljavinsko nevrijeme, ne izlazite van, a ako ste se zatekli na otvorenom, brzo se sklonite i uđite u prvu zgradu ili u automobil. Kažu da je puno sigurnije ostati u vozilu nego biti na otvorenom. Izbjegavajte skrivanje pod visokim izoliranim drvećem ili u izoliranim malim objektima poput šupa. Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Ukoliko ste na moru i kupate se, odmah izađite iz vode i potražite sklonište. Bilo je slučajeva kada je grom pogodio ljude dok su se kupali. Lani je takav slučaj zabilježen u Podstrani kraj Splita. Grom je pogodio i usmrtio 26-godišnjeg mladića iz BiH dok je bio u plićaku, vjerojatno je izlazio iz mora, ali bilo je prekasno.

Nađete li se na otvorenom i nemate se gdje brzo skloniti, pojurite do nizine, klanca, gudure i slično. Ako ste u šumi, sklonite se u nižim dijelovima šume, ispod grmlja ili nižih stabala.

U kući zatvorite prozore i vanjska vrata, a dobro je i dodatno ih osigurati roletama, škurama, zavjesama. Iz utičnica izvadite utikače od svih električnih uređaja, a ne zaboravite i isključiti klima uređaj. Naime, udar groma mogao bi na elektroničkim uređajima napraviti ozbiljnu štetu.

Imajte na umu da nije dovoljno samo prekinuti dovod struje na prekidaču od, recimo, produžnog kabla ili isključivanjem osigurača - potrebno je doslovce odvojiti uređaje od utičnice, i to je jedini siguran način da vam se uređaji neće oštetiti dođe li do udara groma.

Foto: Thinkstock

Ne stojite na balkonima i udaljite se od prozora, posebno ako su u blizini metalni stupovi, slavine, utičnice i električni prekidači. Ne koristite mobitele niti kućne telefone. Imajte na umu da svaki vodič struje koji se nalazi iznad ramena povećava rizik od udara groma, pa i na to pripazite.

Suzdržite se od tuširanja, kupanja, pranja posuđa jer su vodovodne instalacije i uređaji dobri provodnici električne struje.

Počne li vam se dizati kosa na glavi, udar je blizu

Ako ste na otvorenom i osjetite pucketanje te da vam se diže kosa na glavi, ili vidite kao plavu aureolu oko nečega, to je znak električne aktivnosti i velike šanse od udara groma. Ne paničarite i nikako se ne bacajte na pod - ne smijete ležati na tlu!

Što prije se maknite s tog mjesta, a ako niste u mogućnosti, u DUZS-u savjetuju da čučnete vrlo nisko i čučite na petama (važno je minimalizirati kontakt stopala i tla). Potom stavite ruke preko ušiju, a glavu gurnite među koljena. Na taj način ćete, kažu, biti što je manja moguća meta. Možete i kleknuti, važno je smanjiti tjelesnu visinu i minimalizirati dodire sa tlom.

Ukoliko nekoga udari grom, odmah pozovite pomoć na 194. Vidite li da ne diše, počnite sa postupkom oživljavanja. Ukoliko je pri svijesti, stavite ga na bok.