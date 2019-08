Vidite li 'u čemu je problem' na snimci? Vozila kao da nestaju

Tisuće ljudi zurili su u snimku objavljenu na Twitteru na kojoj se čini kao da vozila nestaju u zidu. Radi se zapravo o optičkoj iluziji slučajno nastaloj. Motori i automobili zapravo skreću sasvim normalno samo se to ne vidi jer autor snimke je to snimao sa krova.

Neki ljudi su to shvatili odmah, a drugima je trebalo malo više vremena.

Snimku je na svojem Twitter profilu podijelio i austrijski novinar i voditelj na ORF-u Armin Wolf koji je i sam iskreno priznao da nije shvatio o čemu se radi dok to nije pročitao u komentarima, prenosi oe24.at.

Pogledajte tu snimku:

i'm mad at how long this took me to understand pic.twitter.com/CTxIXPpIKH