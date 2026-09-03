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OD 10.9. DO 20.9.

Vino, hrana i dobra atmosfera: Aftertaste se vraća na Kvatrić

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Vino, hrana i dobra atmosfera: Aftertaste se vraća na Kvatrić
Foto: Vinart
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Vinartov Aftertaste ponovno stiže na zagrebački Kvatrić, gdje će se od 10. do 20. rujna svakoga dana od 17 sati do ponoći okupljati ljubitelji vina, hrane i opuštenih večernjih druženja

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Vinartov Aftertaste ponovno stiže na zagrebački Kvatrić, gdje će se od 10. do 20. rujna svakoga dana od 17 sati do ponoći okupljati ljubitelji vina, hrane i opuštenih večernjih druženja.

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Farma pod zemljom 01:30
Farma pod zemljom | Video: 24sata/pixsell

Festival se vraća s bogatom vinskom ponudom, nekoliko gastronomskih kućica, koktelima, pivom i DJ programom vikendom, a ideja je ponovno stvoriti mjesto za druženje nakon posla u samom središtu grada.

Jedan od glavnih naglasaka festivala bit će vinska ponuda, raspoređena kroz nekoliko kućica.

U kućici Safe Bet moći će se kušati vina poznatih hrvatskih vinarija i proizvođača, među kojima su Benvenuti, Fakin, Štampar, Ego vina, Kast, Kutjevo, Royal Hill, Cattunar, Šember, Gracin i Škegro.

Foto: Vinart

Za posjetitelje koji žele kušati nešto posebnije pripremljen je i Vinski trezor by Saša Špiranec. U ponudi će biti etikete poput Benvenuti Santa Elisabetta, Fakin Malvazija La Prima, Carsus Trnjak vinarije Škegro, Korta Katarina Zinfandel, Grgić Pošip i Plavac mali te Kastova Graševina Omnia.

Ljubitelji pjenušavih vina moći će posjetiti Bubble House, gdje će se među ostalim točiti Štampar Urban White i Rosé, Dobra Berba Piena Brut, Moët & Chandon Brut, Villa Sandi Prosecco Millesimato, Royal Hill Extra Dry Selection i Cattunar Senator Malvazija 2025.

Na Kvatrić stiže i kućica Vina Svijeta u ponudi Roto Dinamica, s izborom međunarodnih vinskih brendova među kojima su Kaiken, Montes, Domäne Wachau, Astoria, Dourthe i Château La Garricque.

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Od ribe i pogača do burgera i azijskih jela

Uz vina, važan dio festivala ponovno će biti gastronomska ponuda.

Foto: Vinart

Petrus se vraća s Ofyr roštiljem, na kojem će se na otvorenoj vatri pripremati svježa riba, školjke i tuna, a u ponudi će biti i soparnik.

Ivana Bekavac stiže s kućicom Gladan. Žedan., gdje će se posluživati svježe pripremljene pogače, šalša, pršut i tiramisu, uz izbor pića.

Jellyfish in Space donosi svoja popularna azijska jela, dok će Mrav pripremati burgere i krumpiriće.

Uz vinsku ponudu moći će se nar

učiti i Presidentove plate sireva, a Crofna će ponuditi krafne nastale u suradnji s Aura destilerijom.

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Bit će i koktela, piva i DJ programa

Aftertaste neće biti namijenjen samo ljubiteljima vina.

Na Rossi kućici naglasak će biti na spritzevima, dok će Cocktails by Vinart ponuditi klasične koktele. Roto Dinamic priprema i izbor domaćih i stranih piva.

Foto: Vinart

Glazbeni program dodatno će obilježiti vikende, kada će DJ-evi svirati do zatvaranja festivala.

Vinartov Aftertaste tako će od 10. do 20. rujna ponovno pretvoriti Kvatrić u mjesto za večernje druženje uz vino, hranu i glazbu.

Festival će biti otvoren svakoga dana od 17 sati do ponoći.

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