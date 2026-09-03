Vino, hrana i dobra atmosfera: Aftertaste se vraća na Kvatrić

Vinartov Aftertaste ponovno stiže na zagrebački Kvatrić, gdje će se od 10. do 20. rujna svakoga dana od 17 sati do ponoći okupljati ljubitelji vina, hrane i opuštenih večernjih druženja.

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Festival se vraća s bogatom vinskom ponudom, nekoliko gastronomskih kućica, koktelima, pivom i DJ programom vikendom, a ideja je ponovno stvoriti mjesto za druženje nakon posla u samom središtu grada.

Jedan od glavnih naglasaka festivala bit će vinska ponuda, raspoređena kroz nekoliko kućica.

U kućici Safe Bet moći će se kušati vina poznatih hrvatskih vinarija i proizvođača, među kojima su Benvenuti, Fakin, Štampar, Ego vina, Kast, Kutjevo, Royal Hill, Cattunar, Šember, Gracin i Škegro.

Foto: Vinart

Za posjetitelje koji žele kušati nešto posebnije pripremljen je i Vinski trezor by Saša Špiranec. U ponudi će biti etikete poput Benvenuti Santa Elisabetta, Fakin Malvazija La Prima, Carsus Trnjak vinarije Škegro, Korta Katarina Zinfandel, Grgić Pošip i Plavac mali te Kastova Graševina Omnia.

Ljubitelji pjenušavih vina moći će posjetiti Bubble House, gdje će se među ostalim točiti Štampar Urban White i Rosé, Dobra Berba Piena Brut, Moët & Chandon Brut, Villa Sandi Prosecco Millesimato, Royal Hill Extra Dry Selection i Cattunar Senator Malvazija 2025.

Na Kvatrić stiže i kućica Vina Svijeta u ponudi Roto Dinamica, s izborom međunarodnih vinskih brendova među kojima su Kaiken, Montes, Domäne Wachau, Astoria, Dourthe i Château La Garricque.

Od ribe i pogača do burgera i azijskih jela

Uz vina, važan dio festivala ponovno će biti gastronomska ponuda.

Foto: Vinart

Petrus se vraća s Ofyr roštiljem, na kojem će se na otvorenoj vatri pripremati svježa riba, školjke i tuna, a u ponudi će biti i soparnik.

Ivana Bekavac stiže s kućicom Gladan. Žedan., gdje će se posluživati svježe pripremljene pogače, šalša, pršut i tiramisu, uz izbor pića.

Jellyfish in Space donosi svoja popularna azijska jela, dok će Mrav pripremati burgere i krumpiriće.

Uz vinsku ponudu moći će se nar

učiti i Presidentove plate sireva, a Crofna će ponuditi krafne nastale u suradnji s Aura destilerijom.

Bit će i koktela, piva i DJ programa

Aftertaste neće biti namijenjen samo ljubiteljima vina.

Na Rossi kućici naglasak će biti na spritzevima, dok će Cocktails by Vinart ponuditi klasične koktele. Roto Dinamic priprema i izbor domaćih i stranih piva.

Foto: Vinart

Glazbeni program dodatno će obilježiti vikende, kada će DJ-evi svirati do zatvaranja festivala.

Vinartov Aftertaste tako će od 10. do 20. rujna ponovno pretvoriti Kvatrić u mjesto za večernje druženje uz vino, hranu i glazbu.

Festival će biti otvoren svakoga dana od 17 sati do ponoći.