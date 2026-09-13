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POVIJEST REVOLUCIONARNIH CJEPIVA PLUS+

Virus je pobjegao iz laboratorija i ubio posljednju žrtvu zaraze...

Piše Jasmina Sarić Čedić,
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Virus je pobjegao iz laboratorija i ubio posljednju žrtvu zaraze...
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Nekad su boginje odnosile milijune života, polio ostavljao djecu paraliziranom, a ospice harale svijetom. Danas su neke od tih bolesti gotovo nestale, no pad procijepljenosti ponovno otvara prostor za njih...

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U Hrvatskoj sve više svjedočimo slučajevima gdje roditelji ne žele cijepiti svoju djecu uvjereni da su cjepiva opasna za zdravlje ili da, primjerice, izazivaju autizam. Sve to su znanstveno nepotkrijepljena vjerovanja koja ljudi usvoje u moru neprovjerenih vijesti koje se šire internetskim prostorom, a pritom mnogi zaboravljaju da se cjepiva smatraju jednim od najvećih postignuća medicine kroz povijest i da je upravo cijepljenje eliminiralo mnoge bolesti koje su u prošlosti oduzimale brojne živote diljem kugle zemaljske.

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