Virus je pobjegao iz laboratorija i ubio posljednju žrtvu zaraze...

U Hrvatskoj sve više svjedočimo slučajevima gdje roditelji ne žele cijepiti svoju djecu uvjereni da su cjepiva opasna za zdravlje ili da, primjerice, izazivaju autizam. Sve to su znanstveno nepotkrijepljena vjerovanja koja ljudi usvoje u moru neprovjerenih vijesti koje se šire internetskim prostorom, a pritom mnogi zaboravljaju da se cjepiva smatraju jednim od najvećih postignuća medicine kroz povijest i da je upravo cijepljenje eliminiralo mnoge bolesti koje su u prošlosti oduzimale brojne živote diljem kugle zemaljske.