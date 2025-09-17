Višak trbušne masti: Novi podaci otkrivaju da ni vježbanje ne garantira zdrave stanice

Kampanja Metabolic Friendly centra, prvog hrvatskog Centra za zdravlje metabolizma, otkrila je ono što mnogi možda i ne slute - iako se brojni građani doimaju zdravima, rezultati govore drukčije. Tijekom svibnja i lipnja, čak 173 osobe pristupile su besplatnom mjerenju sastava tijela pomoću napredne bioimpedancijske metode, a podaci su pokazali da i fizički aktivne osobe mogu imati ozbiljne metaboličke rizike.

Visceralna mast – rizik skriven ispod površine

Najalarmantniji podatak kampanje odnosi se na visceralnu (trbušnu) mast - masno tkivo koje se nakuplja oko unutarnjih organa i značajno povećava rizik od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i inzulinske rezistencije. Iako proizvođači uređaja postavljaju granicu na vrijednosti 12, stručnjaci iz Centra Metabolic Friendly smatraju da se prvi znakovi rizika javljaju već kod vrijednosti iznad 7.

Prema tom strožem, ali sigurnijem kriteriju, čak 34 posto sudionika imalo je povišenu razinu visceralne masti, unatoč činjenici da se mnogi od njih redovito bave rekreativnim sportom. To otkriva važnu činjenicu: fizička aktivnost nije jamstvo da je organizam metabolički zdrav.

BMI ne otkriva sve: Kvantiteta mišića i kvaliteta zdravlja

Analiza je pokazala i da 46 posto sudionika ima prekomjernu tjelesnu masu, dok je 20 posto pretilo (BMI > 30). Iako su te brojke nešto niže od nacionalnog prosjeka (65 posto s prekomjernom težinom i 23 posto pretilih), zabrinjavaju jer se odnose na uzorak s većim udjelom fizički aktivnih osoba.

Zanimljiv je i podatak o metaboličkoj dobi – gotovo 71 posto ispitanika pokazalo je metaboličku dob mlađu od kronološke, što ukazuje na očuvanu mišićnu masu i aktivan životni stil. Međutim, noviji, sofisticiraniji pokazatelj – fazni kut, koji mjeri funkcionalno zdravlje stanica, otkrio je potpuno drugu sliku.

Stanično zdravlje – ključna, a zanemarena komponenta

Prosječna vrijednost faznog kuta među ispitanicima bila je 5,6. No, kada se primijene optimalne vrijednosti koje preporučuje Centar (iznad 5,5 za žene i iznad 6 za muškarce), pokazalo se da samo 36 posto žena i tek 13 posto muškaraca ima zdrav stanični status. Ovaj podatak ukazuje na narušeni integritet staničnih membrana, lošiju hidraciju stanica te smanjenu otpornost na bolesti i stres.

“Rezultati pokazuju paradoks: iako većina izgleda metabolički mlađe, stanično zdravlje je često kompromitirano. Zato nije dovoljno imati samo mišićnu masu – ključ je u funkcionalnosti stanica,” pojasnio je doc. dr. sc. Ivan Kruljac, endokrinolog i osnivač Centra.

Žene vode u brizi o zdravlju

Još jedan zanimljiv rezultat kampanje je rodna razlika u motivaciji: čak 81,5 posto svih ispitanika bile su žene, što potvrđuje veću uključenost žena u preventivne preglede i proaktivnu brigu o zdravlju.

Poziv na promjenu pristupa zdravlju

Centar Metabolic Friendly kampanjom je želio ne samo informirati, već i educirati građane. Svaki sudionik dobio je pisano tumačenje rezultata od strane stručnjaka, a kampanja se tako pretvorila u vrijedno edukativno iskustvo.

- Naš cilj nije samo detekcija problema, već stvaranje partnerstva sa zajednicom u razumijevanju i optimizaciji metaboličkog zdravlja – od prehrane i hidracije do upravljanja stresom - istaknuo je dr. Kruljac.

Centar nastavlja s edukacijama i preventivnim akcijama. Više informacija o mogućnostima mjerenja i savjetovanja možete pronaći na službenoj stranici Metabolic Friendly.

Ključne poruke kampanje su:

34 posto ispitanika ima povišenu razinu visceralne masti

70,5 posto ima metaboličku dob mlađu od kronološke

Samo 13 posto muškaraca i 36 posto žena ima optimalan fazni kut – pokazatelj zdravlja stanica

Preko 45 posto ispitanika ima višak kilograma, unatoč visokoj razini fizičke aktivnosti

81,5 posto sudionika bile su žene – žene su značajno proaktivnije u prevenciji bolesti