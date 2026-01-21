Više od osvježenja: Kako limun čuva srce, bubrege i zdravlje

Limun je više od dodatka jelima; prava je riznica spojeva ključnih za zdravlje. Bogat vitaminom C, antioksidansima i limunskom kiselinom, znanstveno dokazano štiti srce, bubrege i poboljšava apsorpciju željeza, čime doprinosi cjelokupnom stanju organizma.

Najpoznatiji po iznimno visokom udjelu vitamina C, jedan limun osigurava više od polovice preporučenog dnevnog unosa. Vitamin C je ključan antioksidans koji štiti stanice od oštećenja slobodnim radikalima koji doprinose razvoju kroničnih bolesti.

Limun sadrži i moćne biljne spojeve poput flavonoida (hesperidin i diosmin), koji imaju protuupalna svojstva i jačaju krvne žile, podupirući obrambene mehanizme tijela.

Snažan saveznik u prevenciji bubrežnih kamenaca

Jedna od najznačajnijih uloga limuna je prevencija bubrežnih kamenaca, za što je zaslužna limunska kiselina. Ona povećava razinu citrata u urinu, koji se veže za kalcij i tako sprječava stvaranje najčešćih, kalcij-oksalatnih kamenaca.

Uz to, potiče unos tekućine i povećava volumen urina, što razrjeđuje tvari koje uzrokuju kamence. Limunska kiselina može i obložiti postojeće sitne kamence, sprječavajući njihov rast. Preporučuje se oko 125 ml soka dnevno, razrijeđenog u vodi, za osobe sklone ovom problemu.

Zaštita srca i krvnih žila

Vitamin C, topiva vlakna i biljni spojevi čine limun odličnim za zdravlje srca. Istraživanja povezuju prehranu bogatu vitaminom C sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti.

Flavonoidi poput hesperidina mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka, dok topiva vlakna poput pektina snižavaju razinu "lošeg" LDL kolesterola. Time limun doprinosi boljoj prohodnosti krvnih žila i smanjuje opterećenje na srce.

Poboljšava apsorpciju željeza i bori se protiv anemije

Limun ima ključnu ulogu u borbi protiv anemije, iako sam nije bogat željezom. Vitamin C i limunska kiselina značajno poboljšavaju apsorpciju željeza iz biljnih izvora (poput špinata i leće), koje tijelo inače teže iskoristi.

Pretvaraju ga u lakše apsorbirajući oblik, čime se iskoristivost može povećati i nekoliko puta. Dodavanje limunovog soka jelima bogatim željezom jednostavan je način za prevenciju anemije.

Limun je stoga puno više od začina. Njegovo redovito uključivanje u prehranu, od vode s limunom do preljeva za salatu, jednostavan je korak s velikim pozitivnim učinkom na cjelokupno zdravlje.

