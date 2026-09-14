'Više od pola milijuna Hrvatica nema izabranog ginekologa'

U Hrvatskoj je sve manje ginekologa i citologa, a na nalaz papa-testa neke žene čekaju i više od mjesec dana. Koliko je pacijentica na jednom ginekologu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, svjedoči i priča prim. Tomislava Kulaša, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije. On je prije nešto više od pet godina bolnicu Merkur zamijenio ordinacijom u Dugom Selu, prenosi HRT.

Dnevno pregleda 20-ak žena, pregled se čeka oko tri tjedna, nalaz papa-testa mjesec dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 24sata Zagreb: Romana Dmitrović, ravnateljica Poliklinike BetaPlus | Video: 24sata/pixsell

- Odabrao sam da ovdje radim jer mi je blizu mjesta stanovanja, a osim toga bili su i poticaji Zagrebačke županije i Doma zdravlja. Dobio sam službeno vozilo koje još uvijek koristim. Imam nešto više od 6500 pacijentica upisanih u ordinaciju i posla ima. Imamo dva tima, u suprotnoj smjeni je kolega koji je umirovljenik - kaže prim. Tomislav Kulaš, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, Dom zdravlja Zagrebačke županije.

U primarnoj ginekologiji 40 posto liječnika starije je od 60 godina, nedostatak je sve veći.

- U Hrvatskoj bismo trebali imati 335 ginekologa, a nedostaje ih 110. U Varaždinskoj županiji, Šibensko-kninskoj i Virovitičko-podravskoj nedostaje gotovo 50% ginekologa. Situacija nije bolja niti u velikim gradovima. U Zagrebu nedostaje gotovo 40% ginekologa, upozorava Vikica Krolo, dr. med. - zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore.

- Kad izračunate da je prosjek po svakom ginekologu negdje oko 5 tisuća žena, a nedostaje 110 timova ginekologa, onda je oko pola milijuna žena bez svog izabranog ginekologa - dodala je.

Nalaz papa-testa čeka se više od mjeseca dana

Zabrinjava i računica koliko žena nema ginekološku zdravstvenu zaštitu. Mnoge stoga ljuti što moraju plaćati privatnike, ali i više od mjesec dana čekati nalaz papa-testa.

Foto: Ilustracija/canva

U laboratoriju u Domu zdravlja u Sigetu obrađuju papa-testove za 25 ginekoloških ordinacija s područja Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Godišnje se obradi oko 35.000 uzoraka. Imaju tri citologa.

- Distribucija po mjesecima nije jednaka, oko 3000 nalaza svaki mjesec, odnosno 60-70 nalaza se dnevno obradi - kaže Dragan Makar, dipl. oec., ravnatelj Doma zdravlja Zagreb - Centar.

Troje specijalista citologije nije dovoljno za njihove potrebe.

- Povremeno objavljujemo natječaje, međutim to je vrlo deficitarna struka. Imamo jednu gospođu koja je sad pred mirovinom pa joj produžujemo ugovor dok ne nađemo citologa koji bi je zamijenio - kaže Makar.

Manjak citologa problem je u cijeloj zemlji, nedostaje i citoskrinera.

- Najteže stanje je u manjim bolnicama i manjim citološkim laboratorijima koji su izgubili djelatnike koji su otišli u veće centre ili imaju otvorene natječaje, ali se ljudi na specijalizaciju ne javljaju - kaže doc. dr. sc. Dinka Šundov dr. med., predsjednica Hrvatskog društva za kliničku citologiju, HLJZ.

Od spajanja specijalizacija iz citologije i patologije 2015., novih citologa sve je manje, a za pacijente posljedice bi mogle biti i dulje čekanje na nalaze papa-testa i biopsije.