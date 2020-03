Više štete nego koristi: Ne igraj se s hranom i jedi povrće

Charlotte Stirling-Reed, nutricionistica koja se specijalizirala za prehranu dojenčadi, rekla je da strogost s djecom i prisiljavanje da jedu povrće nije najučinkovitiji način. Ona smatra da bi roditelji umjesto toga obroke trebali shvatiti kao super priliku da kvalitetno provedu vrijeme sa svojom djecom.

Ovo su neke stvari koje bi roditelji trebali izbjegavati govoriti djeci za vrijeme obroka, a neke su poželjne.

Jedi povrće

Iako se mnogi roditelji brinu da njihova djeca jedu što više povrća, može doći do suprotnog učinka te će ga jesti što manje. Charlotte je savjetovala roditeljima da bi trebali vršiti 'pritisak'.

- Najbolji način da vaše dijete pojede povrće je da ih stalno nudite njime tako da se oni 'upoznaju' s povrćem i na kraju ga sami odluče jesti - kaže Charlotte.

Ne igraj se s hranom

Mnogi od nas su čuli za rečenicu 'Ne igraj se s hranom' tijekom odrastanja, ali nutricionistica kaže da je to zapravo važan dio razvoja.

Foto: Dreamstime

- Igranje s hranom, čak i kad je ne jedemo, je zapravo dio procesa učenja - rekla je i dodala da je upoznavanje s hranom jedan od važnih koraka kod djece koji vodi prihvaćanju hrane.

Pojedi sve iz tanjura

Mnogi roditelji se drže pravila da njihovi mališani ne mogu napustiti stol dok ne pojedu sve iz tanjura. No Charlotte kaže ako dijete ne želi više jesti ili odgurne tanjur od sebe da ga ne biste trebali prisiljavati da pojede do kraja. Ona kaže da bebe dobro reguliraju vlastiti apetit i dobro znaju kada su gladne, a kada ne.

Suprotno tome, ako dijete zaplače kad im odnesete tanjur vjerojatno mu trebate dati još malo jesti.

Leti avion

Charlotte je rekla da obroci trebaju biti zabavni, a ne strogi, jer će dijete tako naučiti povezivati hranu s uživanjem. Međutim, ona kaže da upotreba 'avionskog trika' nije učinkovita jer ih ne uči o važnosti hrane ili prehrane.

Foto: dreamstime

- Nije idealno postupak hranjena pretvoriti samo u igru ili koristiti druge tehnike odvraćanja pozornosti da dijete pojede - objasnila je nutricionistica.

Djecu odvojiti u drugu prostoriju

Kada roditelji organiziraju večeru za prijatelje, često odvoje stol za djecu i odrasle. To može zvučati dobro, ali to nije najbolje za razvoj djece. Nutricionistica kaže da djeca uče dok gledaju odrasle kako jedu, a to im može pomoći da razviju vještine u žvakanju i gutanju.

Ona savjetuje da djecu uključite u obiteljske obroke i to što prije nakon što se rode, a piše The Sun.

