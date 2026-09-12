Više vam nije do odnosa? Stručnjaci otkrili što se događa s vašim libidom i kako ga vratiti

Gubitak seksualne želje čest je u različitim životnim razdobljima, a mogu ga uzrokovati roditeljstvo, zdravlje, hormonske promjene ili stres. Seksualni terapeuti otkrivaju kako ponovno probuditi želju i vratiti seksualno samopouzdanje
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U nastavku pgoledajte kako poboljšati pad želje za seksom i vratiti libido.
| Foto: Igor Mojzes
U nastavku pgoledajte kako poboljšati pad želje za seksom i vratiti libido. |
Foto: Igor Mojzes
U nastavku pgoledajte kako poboljšati pad želje za seksom i vratiti libido.
| Foto: Igor Mojzes
PRIHVATITE DA JE PAD ŽELJE NORMALAN Seksualna želja prirodno se mijenja kroz različite životne faze i nije neobično da neko vrijeme bude slabija. Na libido mogu utjecati odnosi, roditeljstvo, zdravlje, hormoni, stres i brojni drugi čimbenici.
| Foto: 123RF
OBRATITE POZORNOST NA RASPOLOŽENJE Stres, tjeskoba i osjećaj preopterećenosti mogu ozbiljno utjecati na seksualnu želju. Problemi na poslu, brige oko obitelji ili određeni lijekovi također mogu otežati opuštanje i buđenje interesa za seks.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PROVJERITE ZDRAVLJE Ako gubitak libida traje dulje vrijeme, dobro je razgovarati s liječnikom. Promjene seksualne želje ponekad mogu biti povezane s hormonskim promjenama, menopauzom, psihičkim poteškoćama ili drugim zdravstvenim problemima.
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RAZGOVARAJTE S NEKIM IZVAN VEZE Razgovor s bliskom osobom ili stručnjakom može pomoći da shvatite kada je i zašto došlo do promjene. Takav razgovor može smanjiti osjećaj srama i pomoći da lakše prepoznate ono što vam trenutno otežava seksualni život.
| Foto: 123RF
OTVORENO RAZGOVARAJTE S PARTNEROM Partner bi mogao primijetiti da se nešto promijenilo pa nedostatak komunikacije lako može dovesti do pogrešnih zaključaka. Otvoren razgovor o osjećajima, potrebama i seksualnim željama može pomoći da se ponovno uspostavi bliskost.
| Foto: 123RF
I SAMCI MOGU IMATI PROBLEM S LIBIDOM Nedostatak seksualne želje nije problem koji se javlja samo u vezama. Razdoblje bez partnera može biti prilika da osoba bolje upozna svoje tijelo, želje i ono što joj odgovara.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OTKRIJTE ŠTO ZA VAS ZNAČI ŽELJA Važno je razlikovati ono što stvarno želite od onoga što radite samo kako biste udovoljili partneru. Razumijevanje vlastitih potreba može pomoći u stvaranju zdravije komunikacije, uz međusobno poštovanje i pristanak.
| Foto: 123RF
NORMALNO JE DA PARTNERI NEMAJU JEDNAKU ŽELJU U mnogim vezama jedna osoba želi seks češće od druge, a to ne mora značiti da je s odnosom nešto ozbiljno pogrešno. Seksualna želja razlikuje se od osobe do osobe i može se mijenjati tijekom života.
| Foto: Dreamstime
PONEKAD POMAŽE PRIVREMENA APSTINENCIJA Neki terapeuti parovima preporučuju da nakratko prestanu sa seksom i masturbacijom te se usmjere na razgovor i nježnost bez očekivanja da će ona završiti seksom. To nekima može pomoći da ponovno osjete znatiželju i želju.
| Foto: Dreamstime
VRATITE SE NA PROŠLA ISKUSTVA Razmišljanje o tome kada se seksualna želja počela mijenjati može otkriti važne uzroke problema. U obzir treba uzeti ranije odnose, zdravstvene poteškoće, traume i druga iskustva koja mogu utjecati na osjećaj sigurnosti i bliskosti.
| Foto: 123RF
OBNOVITE BLISKOST BEZ SEKSA Poljupci, zagrljaji, dodiri i druge male geste tijekom dana mogu ponovno stvoriti osjećaj privlačnosti. Fizička bliskost ne mora automatski voditi prema seksu, što nekim parovima omogućuje da ponovno uživaju u dodiru bez pritiska.
| Foto: 123RF
ISPLANIRAJTE VRIJEME ZA INTIMNOST Iako zakazivanje seksa nekima može djelovati neprirodno, zauzetim parovima može pomoći da ponovno pronađu vrijeme jedno za drugo. Posebno može biti korisno ljudima koji zbog brojnih obaveza teško pronalaze trenutke privatnosti.
| Foto: 123RF
POSVETITE SE SEBI Briga o vlastitom tijelu i osjećaju ugode može pozitivno utjecati na seksualno samopouzdanje. Vježbanje, masaža, kupka ili jednostavno vrijeme posvećeno sebi mogu pomoći da se ponovno osjećate povezano sa svojim tijelom.
| Foto: fotolia
NEMOJTE GLUMITI ORGAZAM Pretvaranje da uživate partneru može dati pogrešnu sliku o tome što vam odgovara. Umjesto toga, važno je upoznati vlastito tijelo i jasno pokazati što vam pruža zadovoljstvo.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
EROTIKA NE MORA BITI SAMO VIZUALNA Seksualno uzbuđenje može se pronaći u različitim oblicima erotike, poput audio sadržaja, književnosti ili maštanja. Promjena sadržaja i načina na koji istražujete vlastite fantazije može pomoći u razbijanju rutine.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
PORADITE NA SAMOPOUZDANJU Osjećaj privlačnosti često počinje načinom na koji sami sebe doživljavamo. Nova odjeća ili donje rublje u kojem se osjećate dobro može biti jedan od načina da ponovno probudite samopouzdanje i osjećaj seksualnosti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
MISLITE NA MALE ZNAKOVE PRIVLAČNOSTI Male svakodnevne geste mogu održavati osjećaj privlačnosti između partnera. Poljubac prije odlaska, grljenje na kauču ili nježan dodir mogu pomoći da se seksualna povezanost ne izgubi između svakodnevnih obaveza.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ZAPIŠITE ŠTO BISTE ŽELJELI ISPROBATI Nekima je lakše napisati seksualne želje nego ih izgovoriti naglas. Ideje se mogu zapisati na papiriće i nasumično izvlačiti, čime se u odnos unose igra, znatiželja i iznenađenje.
| Foto: Pixabay
UNESITE MALO RAZNOLIKOSTI Rutina može utjecati na seksualnu želju pa promjena položaja, korištenje lubrikanata ili različitih pomagala nekim parovima može pomoći. Važno je pritom voditi računa o udobnosti i međusobnom pristanku.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija