Vitamini i minerali iz humusa pomažu očuvati vaše zdravlje

Humus je namaz ili dip koji se izrađuje od kuhanog slanutka, maslinova ulja, limunovog soka i paste sezama te začina. Ukusan je i vrlo popularan, no ima i brojne zdravstvene prednosti

<p>Humus je bogat nutrijentima i lako se koristi kao sastojak slanih i slatkih jela. Prirodno ne sadrži gluten ni mliječne proizvode pa je pogodan i za one koji pate od alergija, a budući da ne sadrži ni namirnice životinjskog podrijetla, omiljen je među veganima i vegetarijancima, piše <a href="https://www.msn.com/en-us/health/nutrition/is-hummus-good-for-you-5-health-benefits-you-should-know/ar-BB1a4CiM?li=BBnba9O">Msn</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Superhrana - zob, riba i mahunarke smanjuju masnoće u krvi</p><p>Humus pripremaju i koriste u mnogim kulturama, pa je teško sa sigurnošću utvrditi njegovo podrijetlo. Svojataju ga zemlje Srednjeg Istoka kao i mnoge mediteranske zemlje, a povjesničari su pronašli dokaze kako su ga pripremali u Egiptu još u 13. stoljeću.</p><p>Odakle god da je stigao, unazad 10 godina humus doživljava renesansu i samo u SAD-u njegova je potražnja toliko porasla da je Market Watch tržište humusa procijenio na šest milijardi kuna, a predviđaju da će do 2016. godine premašiti iznos od osam milijardi.</p><p>Humus je popularan jer je ukusan, no nutricionisti ističu i kako njegova umjerena konzumacija donosi brojne zdravstvene koristi. Bogat je vlaknima i brojnim nutrijentima.</p><h2>Humus sadrži vitamine, minerale i fitonutrijente</h2><p>Gustoća nutrijenata označava količinu vitamina, minerala i vlakana te proteina i zdravih masnoća u hrani. Biljna hrana poput voća, povrća i mahunarki je među hranom s najvećom gustoćom nutrijenata.</p><p>- Mahunarke, poput slanutka koji se nalazi u humusu, iznimno su zdrave jer za razliku od voća i povrća sadrže i protine. Slanutak je odličan izvor fitonutrijenata poput sterola, tanina, karotenoida i izoflavona te fitinske kiseline - navodi British Journal of Nutrition.</p><p>U osnovi, mahunarke spajaju najbolje iz životinjske i biljne hrane, a humus je još hranjiviji jer sadrži i masnoće zdrave za srce koje proizlaze iz maslinova ulja i sezamove paste tj. tahinija.</p><p>Nutritivni profil jednog serviranja humusa uključuje 100 kalorija, oko pet grama proteina, šest grama ugljikohidrata. četiri grama vlakana, 50 mikrograma folata, dva miligrama željeza, 43 miligrama kalcija, 43 miligrama magnezija, 106 miligrama fosfora, 137 miligrama kalija, 0,4 miligrama bakra i 0,4 miligrama mangana.</p><p>Studija u časopisu Nutrition & Food Sciences pokazala je da su ljudi koji konzumiraju humus skloniji većoj konzumaciji voća i povrća u odnosu na ljude koji ga ne jedu uopće. To znači da bi konzumacija humusa potencijalno mogla pomoći da jedete više voća i povrća.</p><h2>Bogatstvo vlakana</h2><p>Unos vlakana iz hrane snižava rizik razvoja više bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti, dijabetes tipa 2, pa čak i neke vrste raka. Hrana bogata vlaknima usto pomaže boljem zdravlju probavnog sustava te održavanju željene tjelesne težine. No većina Amerikanaca u svoju prehranu ne unosi dnevne preporučene količine vlakana. Istraživanje National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) pokazalo je da oko 95 posto odraslih i djece u toj zemlji konzumira samo pola od preporučene količine vlakana na dan.</p><p>Konzumacijom mahunarki možete povećati unos vlakana jer ih sadrže više od ostalog povrća. Ako pak u prehranu uvrstite i humus, imate odličnu strategiju za postizanje cilja dnevnog unosa vlakana. Samo četiri žlice humusa na dan opskrbljuju vas na tjednoj bazi sa 25 grama prehrambenih vlakana.</p><h2>Višak kilograma</h2><p>Istraživanje u časopisu Nutrition Reviews pokazalo je da unos vlakana može pomoći kontroli tjelesne težine. Budući da su vlakna neprobavljivi ugljikohidrati, osjećat ćete sitost bez pretjeranog unosa kalorija. Vlakna usporavaju probavu čime je osjećaj sitosti dugotrajniji, pa na taj način smanjujete apetit i unos viška kalorija, što su dva ključna faktora za održavanje težine. Kako je humus bogat vlaknima, pomaže u gubitku kilograma te prevenira njihovo nagomilavanje. Studija časopisa Nutrition & Food Sciences pokazala je da ljudi koji redovito jedu humus imaju 53 posto manju vjerojatnost razvoja pretilosti te općenito imaju niži indeks tjelesne mase te uži struk u odnosu na ljude koji ne konzumiraju humus. Dodatno, prehrambeno istraživanje objavljeno u časopisu Clinical Nutrition pokazalo je da su ljudi koji su bazirali prehranu na unosu vlakana uz manju kalorijsku vrijednost hrane tijekom osam tjedana izgubili više kilograma u usporedbi s onima koji su samo jeli niskokalorijsku hranu.</p><h2>Balansira šećer u krvi i inzulin</h2><p>Regulacija šećera u krvi je ključna za prevenciju dijabetesa tipa 2 i metaboličkog sindroma. Konzumacijom hrane s visokim glikemijskim indeksom poput šećera uzrokuje skokove u razini šećera u krvi te inzulina. Studija časopisa British Journal of Nutrition pokazala je da konzumacija humusa ili slanutka uz hranu s visokim glikemijskim indeksom poput kruha ili pizze pomaže smanjiti te skokove koji se obično javljaju nakon konzumacije. Usporavajući apsorpciju ugljikohidrata, humus i slanutak bogati vlaknima i zdravim mastima odgovorni su za poboljšanje glukoze i inzulinskog odgovora.</p><h2>Prevencija kardiovaskularnih bolesti</h2><p>Poznato je da topiva vlakna smanjuju ukupni kolesterol, a osobito loš LDL kolesterol. Riječ je o dva biomarkera kardiovaskularnih bolesti. Slanutak iz humusa je izvrstan izvor topivih vlakana i zato je vrlo koristan u borbi protiv bolesti srca i krvnih žila. Tradicionalni humus se priprema s maslinovim uljem koje podiže razinu HDL ili dobrog kolesterola te ima antioksidativni učinak te protuupalno djelovanje.</p><h2>Ukusan je</h2><p>Važno je imati na umu da kupovni humus može imati nutritivno promijenjeni profil, a kako biste dobili najbolje od tog jela, možete ga izraditi samo kod kuće. Ako kupujete humus, pripazite da sadrži samo one sastojke koji se inače koriste pri izradi, a to su slanutak, tahini pasta, maslinovo ulje, limunov sok i začini. Humus može poslužiti kao dip za povrće, možete ga umjesto majoneze namazati na tost ili koristiti kao dresing za salatu umjesto ulja. Čak ga možete koristiti umjesto maslaca u slatkim jelima poput brownieja. Mogućnosti su bezgranične. Ako nemate pri ruci tahini, možete koristiti maslac od kikirikija kao alternativu.</p><p>- Humus se tradicionalno radi sa pastom od sezama odnosno tahinijem, no možete ga pripremiti i bez toga. Budući da mi nije uvijek pri ruci, često kao nadomjestak koristim maslac od kikirikija. Domaći maslac humusu daje isti orašasti okus kao i tahini, a za izradu vam treba samo pet minuta. Često ga poslužujem uz šareno povrće ili pita kruščiće od cjelovitih žitarica - kazao je kuhar <strong>Mackenzie Burgess</strong>.</p>