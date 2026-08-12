Što su PFAS kemikalije koje su otkrivene u uzorcima vode u Lici

Ekološki skandal vezan uz ilegalno odlagalište otpada u Gospiću dobio je zastrašujući novi epilog. Stručno vještačenje, naručeno od strane USKOK-a, potvrdilo je ne samo teško onečišćenje tla opasnim metalima, već i prisutnost zloglasnih PFAS spojeva, poznatih kao "vječne kemikalije", u podzemnim vodama nizvodno od lokacije. Otkriće je u srce Like unijelo nemir i otvorilo pitanje dugoročnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

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Tempirana ekološka bomba u Bilajskoj ulici

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Na industrijskom kompleksu na adresi Bilajska 50, u napuštenim pogonima nekadašnjeg PPK Velebit, pronađeno je oko 37.000 tona ilegalno odloženog otpada. Prema nalazu vještaka s Geotehničkog fakulteta u Zagrebu, gotovo 33.000 tona zakopano je i pomiješano sa zemljom do te mjere da se razdvajanje smatra nemogućim. Riječ je o mješavini industrijskog otpada, materijala od obrade elektroničkog i medicinskog otpada, plastike i drugih frakcija.

Analize su pokazale šokantne koncentracije teških metala. Razina bakra dosegla je gotovo 10.000 mg/kg, što je stotinu puta više od dopuštene granice, dok je olovo izmjereno u koncentraciji od preko 1.000 mg/kg, desetak puta iznad dozvoljene razine. Otpad je klasificiran kao opasan i ekotoksičan, s dokazanim štetnim djelovanjem na stanište na površini od gotovo 18.000 četvornih metara.

USKOK je u svom priopćenju naglasio ozbiljnost situacije: "Može se zaključiti da se radi o lokalno značajnom, ali progresivnom utjecaju, koji je već doveo do trajnih promjena u okolišu te bez provedbe mjera sanacije predstavlja trajni izvor onečišćenja s tendencijom širenja".

Otkriće koje ledi krv u žilama

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Dodatna istraživanja potvrdila su najgore strahove: onečišćenje se proširilo i na podzemne vode. Analizom je potvrđena prisutnost per- i polifluoroalkilnih tvari (PFAS), spojeva koji se zbog svoje iznimne postojanosti u prirodi nazivaju "vječnim kemikalijama". Izmjerena koncentracija od 200,5 nanograma po litri (ng/l) dvostruko je viša od hrvatskog i europskog praga od 100 ng/l za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Iako su nadležni priopćili da zahvaćene podzemne vode nisu dio javnog vodoopskrbnog sustava, opasnost od daljnjeg širenja ostaje. Lički krški teren, s brojnim pukotinama, idealan je medij za brzo kretanje zagađivača i predstavlja prijetnju za šire područje.

Što su zapravo PFAS spojevi?

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PFAS je krovni naziv za veliku obitelj od više tisuća otrovnih, umjetno stvorenih kemikalija koje se u industriji koriste još od četrdesetih godina prošlog stoljeća. Njihova ključna karakteristika je iznimno jaka kemijska veza između atoma ugljika i fluora, što ih čini otpornima na toplinu, vodu i masnoće. Upravo zbog tih svojstava pronašle su primjenu u bezbroj proizvoda: od posuđa s neprianjajućim slojem i vodootporne odjeće, preko ambalaže za hranu poput kutija za pizzu i vrećica za kokice, do pjena za gašenje požara, kozmetike, tepiha i elektronike. Problem je što ih ta ista kemijska stabilnost čini gotovo neuništivima u okolišu. Ne razgrađuju se ili se razgrađuju iznimno sporo, desetljećima i stoljećima ostaju u tlu i vodi, nakupljaju se u biljkama i životinjama te tako ulaze u ljudski prehrambeni lanac.

Nevidljiva prijetnja zdravlju

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Ljudi su PFAS spojevima najčešće izloženi putem kontaminirane vode i hrane, ali i korištenjem proizvoda koji ih sadrže. Znanstvene studije povezale su dugotrajnu izloženost ovim kemikalijama s nizom ozbiljnih zdravstvenih problema. Među njima su povećan rizik od nekih vrsta karcinoma, uključujući rak bubrega i testisa, oštećenje imunološkog sustava i smanjen odgovor na cjepiva, povišene razine kolesterola, poremećaji u radu štitnjače te problemi s plodnošću. Posebno su osjetljiva djeca, kod koje izloženost može uzrokovati razvojne probleme, nisku porođajnu težinu i promjene u ponašanju.

Izazovi sanacije: borba s otrovom i vremenom

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Stručnjaci su zaključili da odlagalište u Gospiću predstavlja trajni izvor zagađenja s potencijalom daljnjeg širenja ako se ne sanira. No, sanacija je golem tehnički i financijski izazov. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razmatra četiri opcije, čiji se troškovi drastično razlikuju. Najjeftinija je prekrivanje lokacije vodonepropusnim pokrovom, procijenjeno na dva do tri milijuna eura, ali to ne rješava problem izvora zagađenja. Iskopavanje i odvoz otpada u inozemstvo koštalo bi između 20 i 25 milijuna eura, dok bi spaljivanje u specijaliziranim postrojenjima izvan Hrvatske moglo dosegnuti vrtoglavih 100 do 125 milijuna eura.

Ključni problem je što Hrvatska trenutno nema ni odlagalište za opasan otpad ni spalionicu koja bi mogla prihvatiti i sigurno zbrinuti ovaj materijal. Dok se pripremaju natječaji za uklanjanje manjeg dijela otpada, građanska inicijativa "Gospić je naš dom" upozorava na sporu i nekoordiniranu reakciju institucija, tražeći hitnu sanaciju i utvrđivanje odgovornosti svih u lancu, od onih koji su otpad dovezli do onih koji su izdavali dozvole i ignorirali pritužbe građana.

*uz korištenje AI-ja