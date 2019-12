Vjetroelektrane i solarne ploče mogu biti spas za naš planet

Nagle promjene vremena ne utječu samo na fizičke aspekte planeta nego i na psihičke aspekte čovjeka. Nažalost, one su posljedica naše nepažnje i loše osviještenosti o tome kako možemo očuvati naš planet i u skladu s tim vremenske uvjete držati pod kontrolom.

Da problem klimatskih promjena nije šala, shvatio je i Michael B. McElroy, profesor koji se bavi ekološkim istraživanjima na Harvardu. U knjizi “Energy and Climate: Vision for the Future” bavi se svim problemima vezanim za klimatske promjene, ali i alternativnim rješenjima koja bi te klimatske promjene smanjila.

Autor se usredotočio na Sjedinjene Američke Države i Kinu. Odnosno, on smatra da su te države odgovorne za veliki postotak emisija ugljika te navodi kako Kina sad ima drugo najveće svjetsko gospodarstvo (prvi je SAD), najveći je svjetski potrošač ugljika, drugi je najveći potrošač nafte i najviše od svih država na svijetu ispušta ugljikov dioksid.

Ako bi se one usredotočile na proizvodnju energije pomoću alternativnih izvora, poput vjetroelektrana ili solarnih ploča, taj primjer pratile bi i ostale države. Naime, zbog klimatskih promjena više nema prijelaznih srednjetoplih razdoblja. Pa je zbog toga ili često sunčano ili hladno i vjetrovito.

Takvo vrijeme zapravo je idealno za gradnju hidroelektrana, solarnih ploča ili vjetroelektrana. Tako se okoliš neće zagađivati, a energija će se proizvoditi.