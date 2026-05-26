Vježbate i uzimate lijekove? Evo na što morate obavezno paziti

Tjelesna aktivnost temelj je zdravog života, no njezini pozitivni učinci mogu biti smanjeni ili čak opasni ako se kombiniraju s nekim uobičajenim lijekovima. Interakcije između lijekova i vježbanja nisu rijetkost, a njihovo ignoriranje može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica.

Lijekovi za srce i krvni tlak: Skriveni izazovi

Osobe koje uzimaju lijekove za regulaciju krvnog tlaka ili druge kardiovaskularne probleme moraju biti posebno oprezne. Ove terapije izravno utječu na sustav koji je tijekom vježbanja pod najvećim opterećenjem.

Beta-blokatori, lijekovi poput metoprolola ili atenolola, djeluju tako da usporavaju rad srca i smanjuju snagu njegovih kontrakcija. Dok je to korisno za snižavanje tlaka, tijekom vježbanja tijelo dobiva suprotne signale. Mozak nalaže srcu da radi brže kako bi mišići dobili više kisika, no lijek to sprječava. Posljedica je brži osjećaj umora i nemogućnost dosezanja ciljanog broja otkucaja srca. Dodatni problem je što beta-blokatori mogu prikriti simptome niske razine šećera u krvi (hipoglikemije), poput drhtavice i nervoze. Jedini znak koji ostaje je znojenje, što je normalna pojava tijekom vježbanja, pa se opasan pad šećera može lako previdjeti.

Foto: Canva

Diuretici, poznati kao 'tablete za izbacivanje vode', pomažu tijelu da se riješi viška tekućine i soli. Time povećavaju rizik od dehidracije, stanja koje se dodatno pogoršava znojenjem tijekom tjelesne aktivnosti. Dehidracija može uzrokovati vrtoglavicu, slabost, grčeve u mišićima i opasne poremećaje srčanog ritma. Zbog toga je ključno piti dovoljno tekućine prije, tijekom i nakon treninga.

Statini za kolesterol: Kad mišići postanu problem

Statini su među najpropisivanijim lijekovima na svijetu, a koriste se za snižavanje razine kolesterola. Iako su iznimno učinkoviti, njihova česta nuspojava je bol u mišićima (mialgija), koja se može manifestirati kao osjetljivost, slabost ili grčevi. Vježbanje, osobito treninzi snage, može pogoršati ove simptome. U rijetkim slučajevima može doći i do rabdomiolize, teškog stanja razgradnje mišićnog tkiva. Studije su pokazale da statini mogu smanjiti razinu koenzima Q10 u tijelu, ključnog za proizvodnju energije u stanicama, što može usporiti oporavak mišića nakon napora. Ako osjetite neuobičajenu bol u mišićima nakon početka terapije statinima, prilagodite intenzitet vježbanja i posavjetujte se s liječnikom.

Lijekovi koji utječu na psihu i energiju

Skupina lijekova koji djeluju na središnji živčani sustav, poput antidepresiva, lijekova za smirenje i stimulansa, nosi svoje specifične rizike. Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI), najčešća vrsta antidepresiva, mogu uzrokovati umor, pospanost i debljanje, što otežava motivaciju i izvedbu treninga.

Lijekovi za spavanje i anksioznost, poput zolpidema ili benzodiazepina (Xanax, Ativan), mogu izazvati 'mamurluk' idućeg dana. Osjećaj ošamućenosti, pospanosti i smanjene koordinacije čini jutarnje vježbanje opasnim, povećavajući rizik od padova i ozljeda. Preporučuje se vježbati kasnije tijekom dana, kada učinak lijeka oslabi, ili prije uzimanja večernje doze.

Foto: Thinkstock

Stimulansi koji se koriste za liječenje ADHD-a, kao što je Adderall, djeluju suprotno. Oni podižu krvni tlak i ubrzavaju rad srca, što u kombinaciji s naporom može preopteretiti kardiovaskularni sustav i povećati rizik od aritmija ili čak srčanog udara. Ovi lijekovi također mogu prikriti prirodni osjećaj umora, zbog čega osoba može prijeći svoje granice i riskirati iscrpljenost ili toplinski udar.

Antibiotici i lijekovi za alergije: Neočekivane prijetnje

Određene skupine lijekova, koje mnogi uzimaju bez posebnog opreza, također mogu stvoriti probleme. Fluorokinolonski antibiotici, poput ciprofloksacina, povezani su s povećanim rizikom od upale, pa čak i puknuća tetiva. Rizik je najveći za Ahilovu tetivu, a može se pojaviti i nekoliko mjeseci nakon završetka terapije. Tijekom uzimanja ovih antibiotika preporučuje se izbjegavanje vježbi visokog intenziteta i naglih pokreta.

Antihistaminici, lijekovi protiv alergija, pogotovo starija generacija poput difenhidramina (Benadryl), poznati su po tome što uzrokuju pospanost. No, manje je poznato da oni mogu smanjiti sposobnost tijela da se znoji. Znojenje je ključni mehanizam hlađenja, pa njegovim ometanjem raste rizik od pregrijavanja i toplinske iscrpljenosti, osobito tijekom vježbanja u toplijim uvjetima. Sličan učinak imaju i dekongestivi poput pseudoefedrina, koji sužavaju krvne žile i time otežavaju otpuštanje topline s površine kože, a istovremeno podižu tlak i puls.



