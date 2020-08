Vježbate, no ne vidite rezultate? Ovo su greške koje možda činite

PUNO TRUDA, MALO USPJEHA Neispavanost, pričanje na mobitel, preskakanje zagrijavanja, ali i previše treniranja često su glavni krivci za neuspješno i mučno tesanje tijela

<p>Preskakanje zagrijavanja prije treninga ne samo da povećava mogućnost ozljede, nego može uzrokovati i izostanak rezultata, upozoravaju treneri.</p><p>Ako se ozlijedite, nećete napredovati željenom brzinom, stoga prije treninga nikako ne preskačite zagrijavanje. Od postizanja zacrtanih ciljeva lako vas može udaljiti i prehrana. </p><h2>Ništa bez promjene prehrane</h2><p>Ako smo si za cilj zadali mršavljenje, onda je potrebno smanjiti količinu unesenih ugljikohidrata. Ako je cilj raditi na masi, onda ju je potrebno podići. Važno je i unijeti dovoljno bjelančevina, i to između 1,5 do 2 grama po kilogramu tjelesne težine, ovisno o tome jesmo li manje ili više fizički aktivni. Masnoće su važan dio uravnotežene prehrane i potrebno ih je unositi otprilike 1 gram po kilogramu tjelesne težine, a to neka budu orasi, bademi i slično.</p><h2>Osam tjedana je rok</h2><p>No vježbate li osam tjedana, a nema rezultata, jedno je sigurno - vježbate na pogrešan način. Ne smije se preskakati ni jednu skupinu mišića jer se izaziva neravnoteža u tijelu. Zbog toga treneri savjetuju vježbanje po principu agonist (triceps) - antagonist (biceps), odnosno korištenje suprotnih mišićnih skupina.</p><p>Ako primjerice radite bench, tada u kombinaciji s njime radite veslanje, ako radite biceps, u kombinaciji s njim radite triceps ili ako radite hiperekstenziju (vježbu za donji dio mišića leđa), kombinirajte je s izvođenjem trbušnjaka. Tako ćete balansirati suprotne mišićne skupine, a time ćete u balans dovesti i kosti, ligamente, tetive i hrskavice. No ne počinjete trening uvijek s istom skupinom mišića. Radite li primjerice prsa-leđa, jednom započnite s vježbama za prsa, a drugi trening započnite s vježbama za leđa jer se uvijek više snage uloži u prvu skupinu.</p><p> Način sabotaže ciljeva je i rad s ograničenim opsegom pokreta, a to je vrlo često kod treninga u teretani. Primjerice, uvijek radite čučanj samo do pola. </p><h2>Bez puno priče </h2><p>Zaboravite na mobitel i čavrljanje. Ako vam je mobitel stalno u rukama, nesvjesno ćete raditi suviše duge pauze između serija i tijelo će se ohladiti. Isto će se dogoditi ako i previše pričate.</p><h2>Spavanje je jako bitno </h2><p>Hormon rasta koji pomaže u izgradnji mišića i sagorijevanju masnoća najaktivniji je upravo kad se odmaramo i spavamo.</p>