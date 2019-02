Vodenjaci će pronaći ljubav na putovanju, a Ribe na internetu

Tijekom 2019. godine na emotivnom će planu najsretniji biti Strijelci i Lavovi, nova ljubavna priča je pred njima. Za to će ponajviše biti zaslužan Jupiter jer će kretanje i utjecaj ovoga planeta mnogima omogućiti da sreću pronađu u putovanjima, zadovoljstvo u učenju i istraživanju, ali i u najvažnijoj stvari na svijetu - ljubavi, ističe naša iskusna astrologinja Julijana Oremović.

Roditeljska uloga je nešto po čemu će neki Lavovi pamtiti ovu godinu. Donijet će im mnogo sreće i zadovoljstva. Samci Lavovi će doživjeti ljubav ili barem avanturu na putovanju ili sa strancem. Ribe pak očekuju novi počeci vezani za prijateljstva, romantiku ili kreativne projekte. Trebale bi se osloboditi straha od preuzimanja rizika i razvijati hrabrost kako bi pronašle svoj ljubavni put. Za Ovnove će ova godina u ljubavi biti zahtjevna, prije svega zbog utjecaja Plutona i Saturna, koji traže transformaciju i suočavanje s problemima.

Foto: Antonio Diaz

Bikovi koji su u braku ili dugoj vezi trebali bi odvojiti vrijeme za svoj odnos. Ne smiju dopustiti da im intimu nagriza utrka za novcem i karijerom. Škorpioni grabe prema osvajanju novih ljubavnih ciljeva. Vodenjacima će postati jasno gdje su griješili u ljubavi i što mogu poboljšati. Jupiter ih može usrećiti novim prijateljima i lakšim povezivanjem s drugima, dok će Uran donijeti neke turbulentne zaokrete na polju doma, obitelji i stanovanja.

Ovan - Godina sudbinskih lekcija

Godina pred vama u ljubavnom smislu donosi nove spoznaje i uvide. Saturn i Pluton vas potiču da se suočite s onim što jest. Ako u vašem odnosu postoje problemi, vrijeme je da ozbiljno zasučete rukave i suočite se s njima. To osobito vrijedi za rođene u razdoblju od 1. do 11. travnja te za one rođene od 10. do 13. travnja, koji će biti pod pritiskom Plutona. Ovaj planet zahtijeva dubinsku transformaciju i preobrazbu, a novi odnosi neće biti jednostavni. Možda je ova godina bolja za samoću i povremene avanture, za iscjeljivanje prošlosti i pomirenje s onim što je bilo. Uđete li u novi odnos, vjerojatno će vrlo brzo doći do nekih tenzija i zapitat ćete se kuda sve ovo vodi. Dobra vijest je da će Jupiter ublažiti neke pritiske i vrlo često vam ponuditi izlaze iz zahtjevnih emocionalnih situacija.

Dani sreće: Od 20. 4. do 15. 5. Venera vam poklanja priliku za ljubav, avanturu, strast. Ovo je razdoblje u kojem možete upoznati nekog novog ili ispraviti neke propuste u svojem braku. I kolovoz vam nudi priliku za uživanje, zato iskoristite svoje vještine zavođenja te krenite po ono što želite i trebate.

Valentinovo: Očekujte neka iznenađenja, neočekivane događaje. Mars i Uran u neposrednoj blizini govore i o vašoj spremnosti da učinite nešto hrabro, smiono, ne mareći za ishod.

Foto: Dreamstime

Bik - Potraga za sigurnošću

U razdoblju ste ostvarenja stabilnosti, učvršćivanja temelja svojeg privatnog života. Jasnije vidite stvari, znate što hoćete, manje je lutanja i nedoumica. U prilici ste živjeti mirnije, odnosno dobiti ono što vam je potrebno kako biste bili sretniji udvoje. No ako je vaš odnos dulje opterećen problemima i ne vidite izlaz, lako je moguće da vas privuče osoba koja će vam ponuditi upravo ono što vam je nedostajalo u prethodnom odnosu. Bit ćete privučeni snagom seksepila, avanture, a to naročito vrijedi za Bikove rođene u travnju, koji će pod utjecajem Urana biti spremni na neke iskorake o kojima prije nisu mogli ni sanjati. Uran donosi buđenje, tjera vas prema novim uzbuđenjima i iskustvima koji bi vam mogli promijeniti svakodnevicu, ali promijeniti i vas. Sloboda je cilj, ne podnosite više pritiske ni ograničenja. Lako je moguće da vaš interes privuče osoba koja živi u drugom gradu ili je starija od vas. Dolazi u vaš život kako bi vas nečemu naučila.

Dani sreće: Od 15. 5. do 9. 6. bit ćete privlačni, mazni, puni želje za ljubavlju. Privlačit ćete tuđe poglede pa nije isključeno da vam se približi netko tko će probuditi vašu strastvenost i potrebu za razmjenom nježnosti.

Valentinovo: Ususret vam dolazi nešto što će vas ostaviti bez daha. Iznenadit će vas jedna poruka, dar, gesta osobe od koje to ne očekujete.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202951 / HOROSKOP ZA 2019. GODINU: DOZNAJTE ŠTO VAM JE 'ZAPISANO' U ZVIJEZDAMA]

Blizanci - Godina novog početka

Tranzit Saturna pokazuje da je pred vama vrijeme rješavanja pitanja koji su vezani uz dijeljenje, intimnost i financije ili dinamike moći u bliskom odnosu, kao i za bolje razumijevanje vlastitih intimnih potreba. Resursi postojećeg odnosa su u fokusu, a zajednički novac može biti problem. Tijekom ovog ciklusa imate priliku dublje istražiti strahove od odbacivanja i pitanja moći, kao i strah od intimnosti. Može biti izazova s partnerom zbog novca i podjele poslova ili odgovornosti - tko radi što, tko ne čini nešto, tko više doprinosi ili tko manje doprinosi, itd. S druge strane Jupiter naglašava vaš sektor odnosa i novih početaka na polju ljubavi. Samci bi mogli započeti novu vezu, možda i sa strancem. Neki će odlučiti stupiti u brak, dok oni koji nisu zadovoljni odnosom u kojem se nalaze, sve više shvaćaju da tamo vani ima mnogo novih prilika. Ova vam godina omogućuje da tražite i pronađete više radosti u najbližim odnosima, da se dublje povežete s potrebama bližnjih. Ljudi vam više pomažu. Možda ste manje nezavisni nego inače, ali to može biti divna stvar jer se otvarate prema uključivanju drugih u svoj život.

Dani sreće: U razdoblju od 9. 6. do 3. 7. zavodite riječima, upoznajete nekog putem društvenih mreža. Možete i uživati u jednom lijepom putovanju ili dugim prepiskama s osobom koja vam se sviđa. Ovo je vrijeme kada možete dobiti ljubav i pažnju koju tražite.

Foto: evgeny atamanenko

Valentinovo: Mjesec u vašem znaku potiče vas da iskomunicirate svoje osjećajne potrebe s bliskim osobama. Možda vas se sjeti jedna osoba za koju ste mislili da vas je davno zaboravila.

Rak - Ljubav nosi važne lekcije

Ova, ali i iduća godina vrlo su važne za vaš život udvoje, za ljubav i vaše odnose. Saturn donosi sudbinske lekcije, susrete i promjene koje ne možete zaobići. U godini ste kraja i novog početka. Susreta sa sobom i vlastitim potrebama kad su u pitanju odnosi. Nestabilne veze će teško preživjeti tranzit ovog teškog planeta, no zato vam se istovremeno pruža prilika da započnete nešto novo, s nekim ozbiljnim, s osobom koja će zaista biti predana vama i vašem odnosu. U novim počecima može biti prisutnija razlika u godinama, a vaš izbor može pasti na osobu koja će vam dijelom i imponirati zbog svog poslovnog statusa ili zvanja. Ciklus pomrčina koji će kroz ovu i iduću godini zahvatiti vaše polje odnose donose velika učenja o tome što i koga želite u svom životu. Možda shvatite da je vrijeme da se odmaknete od postavljenih struktura i odnosa, te da istražite nove mogućnosti. Cilj je neovisnost i shvaćanje da mir nećete pronaći u odnosu ili partneru, već u samima sebi. Činiti stvari izvan rutine može biti nadahnjujuće, možda vodi do partnerstva ili jačanja postojećeg odnosa. Možda vas poveže s osobama koji nisu vaši ‘tipovi’ ili koji imaju znatno drugačiju pozadinu od vas.

Dani sreće: Dok Venera prelazi vaš sektor odnosa od 3. 2. do 1. 3. možete privući pažnju nekoga i upustiti se u nešto neobavezno, osobito za neobavezne ljubavne veze. Vaše moći privlačenja su visoke u danima od 3. do 28. 7. Ljubav dolazi k vama.

Valentinovo: Možda ćete primiti pokoju poruku, no nekako nećete previše pažnje pridavati ovome danu. Moguće je da vam se javi bivša ljubav.

Foto: 123RF

Lav - Na poslu se bude osjećaji

Tranzit Jupitera naglasit će vaš optimizam, duhovitost i spremnost na dobru zabavu, ali i na zavođenje. Ovo je divna godina u kojoj se imate priliku povezati s drugima, doživjeti neka romantična iskustva, zaljubiti se ili postati roditelji. Ako ste sami, novu ljubav možete pronaći kroz posao ili s osobom koja će jako mnogo energije ulagati u profesionalni život i financijsku sigurnost. Vezani brakom mogu iskoristiti dobre utjecaje kako bi unijeli više osvježenja i zabave u svoj odnos. S vremena na vrijeme pobjegnite od svih obaveza, posvetite se jedno drugome, manje se zamarajte zahtjevima svakodnevice. Lavovi koji su rođeni krajem srpnja mogu krenuti prema nekim novim uzbuđenjima, ostavljajući za sobom sve ono što ih ograničava ili sputava. Ako ste rođeni u tom razdoblju, bit ćete više zainteresirani za dobar provod nego za ozbiljnu vezu.

Dani sreće: Mars vas tijekom srpnja i kolovoza čini posebno privlačnima. Računajte na vruće i uzbudljivo ljeto. A dok će Venera boraviti u vašem znaku od 28. 7. do 21. 8. bit ćete gotovo neodoljivi. To su dani velike sreće.

Valentinovo: Izlazak s prijateljima, u većem društvu uljepšat će vam ovaj dan. Ako ste zaljubljeni, povest ćete sa sobom i partnericu. No nećete imati ništa niti protiv intimnijeg provoda udvoje.

Djevica - Sudbonosna ljubavna godina

Jupiter usmjerava vašu pažnju na polje doma i obitelji. Možda ćete renovirati svoj dom ili se odlučiti na selidbu. Nastojte se osjećati ugodnije u vlastitoj koži. Polako gradite samopouzdanje. Možete se kvalitetnije povezati s vašom obitelji. Neptun već duži niz godina unosi dosta pomutnje u vaše odnose. Puno novih mogućnosti, ali i razočaranja. Zaljubljenost dođe i prođe. No njegova usklađenost s Neptunom može otvoriti čarobni prolaz prema romantičnim osjećajima s nekim posebnim. Sada možete lako kombinirati stabilnost i predanost s magijom, romantikom i inspiracijom. Ako ste sami, izgledno je da ćete se jako zaljubiti. To je nevjerojatan utjecaj za vaše odnose. Stalna prisutnost Saturna u vašem polju ljubavi donosi nove mogućnosti, no ponekad iskustva mogu biti i teška. Neki strahovi ili neizliječene rane iz prošlosti mogu vas udaljiti od intimnijeg povezivanja. No, činjenica je da ste više no ikad zainteresirani za dugoročnu privrženost, za nešto stabilno i ozbiljno, bez obzira na to kako definirate svoje odnose.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Dani sreće: Kraj kolovoza i cijeli rujan magično je vrijeme za vaš ljubavni život. Bit će mnogo strasti i iskustava koji bi vas mogli baciti u sedmo nebo, izgubit ćete tlo pod nogama. Upravo u tom razdoblju možete učiniti nešto čime ćete poboljšati kvalitetu svog privatnog života.

Valentinovo: Možda ćete olako pristupiti ovom danu, možda će partner očekivati nešto što ne možete pružiti. No vaše misli bit će negdje drugdje. Željni ste romantike, a samci će ju znati iskreirati s jednom osobom.

Vaga - Očekuju vas uzbuđenja

Vaš odnos prema intimnosti će se mijenjati tijekom sljedećih godina, lakše ćete se otvarati prema novim zadovoljstvima i eksperimentiranju. Uran u 8. kući potiče vas da pristupate intimnosti i odnosima na nekonvencionalan način. S druge strane, Saturn nastavlja održavati svoju izazovnu vezu s vašim znakom iz vašeg doma i obiteljskog sektora, pa ove godine na tom polju stoji veća odgovornost koja može utjecati na vaš emocionalni život i bliske odnose. Saturn može otežati i zbližavanje, nepovjerljivi ste, nesigurni. Teže pokazujete svoje osjećaje. U dugim vezama može doći do zasićenja, pa treba tražiti nove načine za obnavljanje strasti i one iskre koja nas drži budnom. Upustite li se u novi odnos, vjerojatnije je da će biti kratkog vijeka. Sada možete više uživati u flertu i prolaznim uzbuđenjima, nego u ozbiljnoj vezi. Utjecaj Jupitera ukazuje na sretnije misli i bolju komunikaciju s okolinom. U prilici ste da se povežete s drugima putem društvenih mreža, da sretnete nekog posebnog u svom susjedstvu, na nekom tečaju, kraćem putovanju ili da jedna poruka promijeni sve.

Dani sreće: Dok se Mars kreće vašim znakom od 4. listopada do 18. studenog, vjerojatnije je da će vaš partner biti na vašoj strani, slijediti vas ili vas aktivno podržavati. Venera u vašem znaku od 14. 9. do 3. 11. naglasit će vaš šarm. Izlazite više, možda upoznate nekog posebnog.

Valentinovo: Možda poželite negdje otputovati, otići na kraći izlet izvan grada, a moguće je i da primite vrlo zanimljivu poruku od osobe koja živi udaljeno od vas. Prepiska će početi uzbudljivo…

Foto: Dreamstime

Škorpion - Samo da je romantično

U ovoj godini možete uživati u boljoj ravnoteži između romantike i praktičnosti, inspiracije i napornog rada, ljubavi i posla, snova i stvarnosti. Neptun u polju ljubavi zamagljuje obzore, briše granice, spremni ste na potpuno prepuštanje, pa kud vas plima odnose. No lako je moguće i da prekoračite neka svoja obećanja i da predanost zamijenite izazovom avanture i obećanja nečeg novog i uzbudljivijeg. Vrlo ste romantični, ali i ponešto skloni samozavaravanju - vidite ono što želite vidjeti u ljubavniku, a ne ono što doista jest. Biti ‘zaljubljen u ljubav’ sada je više nego moguće. Ljubav može biti komplicirana ili stvarno neuhvatljiva! Možete se, na primjer, zaljubiti u nekoga tko je nedostižan ili se možete vezati za nekoga za koga smatrate da ga treba ‘spasiti’. U tom pogledu budite na oprezu. Drama u romantici može biti lijepa, ali može vas ostaviti i slomljenog srca. Utjecaj Urana naročito će zahvatiti Škorpione rođene u listopadu koji idu prema naprijed po svaku cijenu. Stajanje na mjesto vam postaje neprihvatljivo. Shvaćate da ne možete trpjeti, podnositi, već da želite slobodnije i otvorenije uživati u svom ljubavnom životu. Možda vas privuče netko ekscentričan, neobičan, osoba koja će u vaš život donijeti nešto novo i još neisprobano.

Dani sreće: Intenzitet, strast, intimnost i posebna zbližavanja izvjesna su od 8. 10. do 1. 11. dok će vam Venera poklanjati magičnu privlačnost.

Valentinovo: Izlazak na večeru, koncert, šetnja gradom, dugi razgovori s voljenom osobom uljepšat će vam večernje sate ovog dana. Velikodušni ste i dajete otvorenog srca.

Foto: Maksim@Cherenkov.su

Strijelac - Vrijeme ispunjenja

Jupiter će u vašem znaku boraviti do 2. prosinca ove godine, a to je lijepo razdoblje za uživanje, novi početak, za provođenje promjena u kojima ćete moći uživati narednih 12 godina. Taj je utjecaj pojačava samopouzdanje i vaš osjećaj sebe što se može pozitivno odraziti na vaš ljubavni život. Ove godine gledate prema naprijed! To je razdoblje povećanog povjerenja, a to može osnažiti vaše odnose. Ljudi uživaju u vašem društvu i privučeni su vašom pozitivnom energijom. Osjećate da imate pravo na sreću i nagrade, a to teži da donijeti pozitivne prilike u vaš život. Mnogi pod ovim utjecajem mogući ući u brak, zasnovati novu vezu, postati roditelji. Ključni pojmovi su širenje i rast. Želite li iz temelja promijeniti svoj privatni život, sada je vrijeme za to. Selidba, odlazak u drugi grad, inozemstvo, poznanstva sa strancima – sve vas to može usrećiti i unaprijediti vaš život. Važno je samo da ne stojite na mjestu i čekate da se nešto dogodi samo od sebe. Steći ćete i nove prijatelje, živjeti aktivnije i uzbudljivije. Ako ste u vezi ili braku, pronađite načine kako osvježiti svoj odnos nekim novim sadržajima, primjerice jednim dalekim romantičnim putovanjem udvoje.

Dani sreće: Iako će vam kolovoz donijeti neke lijepe trenutke udvoje, posebno je uzbudljiv studeni jer će Venera prolaziti vašim znakom i s Jupiterom vam pomoći da na najbolji način privedete ovu godinu kraju. Uživanje i novi susreti i odluke vas usrećuju.

Valentinovo: Dan provedite u krugu onih koje iskreno volite. Nemojte si nametati previsoka očekivanja. Pokažite voljenoj osobi ono što osjećate.

Foto: Dreamstime

Jarac - Dopustite si ljubav

Iako je ovo važno vrijeme za uvođenje više reda u svoj život, može se dogoditi da se ljudi koje volite (i ljudi koje želite voljeti) osjećaju pomalo otuđenim, izostavljenim ili zastrašenim vašim ponašanjem. Pokušajte omogućiti voljenima da vam se približe i bolje vas razumiju. Pokušajte manje komunicirati svoj stres ili negativnosti. Strahovi i nesigurnosti mogu biti vaši najveći neprijatelji. Istina je da možda niste toliko spremni prihvatiti nepoznate ljude i nove situacije, ali možda je mudro izbjeći odgurivanje ljudi prije nego im se pruži ikakva šansa da se dokažu. Sigurno je da se nalazite u godini velikih promjena u kojoj odlučujete što i kako dalje s vašim ljubavnim životom. Želite li ići dalje, ozbiljnije i odgovornije ili se pak povući, distancirati i biti sami? To će biti jedno od ključnih pitanja za vas tijekom ove godine. Uran koji prolazi kroz vaše polje ljubavi uzdrmat će romantične osjećaje. Vaš društveni život ili pak jedan flert u koji ćete se upustiti, za vas će to značiti izlazak iz zone komfora. Sve bi moglo postati napeto i uzbudljivo, osobito za one rođene u prosincu. Privući ćete i neke neobične osobe u svoj život, isto kao i neočekivane okolnosti koje vas usmjeravaju na novi put.

Dani sreće: Krajem veljače Venera vas potiče da se više izložite i pokažete svijetu. Možda nekome zapnete za oko. Slično će biti i u prosincu kada vas čeka nešto čemu nećete moći reći “ne”. Samci ulaze u novu vezu.

Valentinovo: Planeti grupirani u vašem znaku mogu donijeti značajan uvid na polju ljubavi i odnosa s partnerom.

Vodenjak - Afera na putovanju

Bit ćete vrlo euforični. Za mnoge od vas dolazi šansa za novi početak u ljubavnom životu, a sve će se odvijati dosta naglo i neočekivano. Postoji težnja da stabilizirate ljubavni život i započnete trajni odnos, osobito ako ste samci. Moguća ljubav na prvi pogled za neke se može se dogoditi tijekom putovanja u inozemstvo ili neočekivanog susreta s neznancem. Na kraju zime i tijekom proljeća imat ćete osjećaj nesigurnosti. Ako vas romantična veza ne zadovoljava u potpunosti, možda ćete je morati prekinuti. Neki od vas će to učiniti bez ikakvog kajanja. No lako je i moguće da ostanete u postojećoj vezi i ne očekujete mnogo od nje, već i dalje živite svoj život, izlazite s prijateljima, a ponekad i pogledavate u “zabranjenom” smjeru. Tijekom druge polovine godine javit će se želja da obnovite i poboljšate privatnu situaciju.

Dani sreće: Ožujak će istodobno biti pozitivan i napet. Postoje neke nesigurnosti koje je dobro riješiti. Prevara nije najbolji način. Ljeto će biti osobito burno i strastveno. U prilici ste se čvršće povezati sa svojim partnerom.

Foto: Dreamstime

Valentinovo: Uživat ćete i učinit ćete sve da tako i bude. No ako ste rođeni u siječnju, lako je moguće da vam se planovi promijene u posljednji tren.

Ribe - Poznanstvo na društvenim mrežama

Uživat ćete zaštitu Saturna, pa sada lakše i s više sigurnosti možete pokazati svoju osjećajnu i ranjivu stranu prirode. Dobra vijest je da ćete jednostavnije ostvarivati svoje ljubavne želje i ako ste samci, sada napokon možete prigrliti osobu za kojom dugo čeznete, ona je spremna pasti u vaš zagrljaj jer vam sada više vjeruje. Zauzeti imaju priliku iscijeliti svoj odnos od problema iz prošlosti, snažnije se povezati, postaviti neke nove ciljeve. No da bi to bilo moguće i vi morate pokazati više ustrajnosti jer ćete s vremena na vrijeme biti skloniji pobjeći od odgovornosti. Bit će razdoblja kad će vam zahtjevi stvarnosti i očekivanja drugih zaista biti teško podnošljivi, pa ćete samo obećati, ali ne i ispuniti, a takvo ponašanje može dovesti do razočaranja, pa čak i do prekida odnosa. Zanimljiva iskustva možete doživjeti putem društvenih mreža, upoznati nekog zanimljivog na nekoj od internet stranica koje nude prilike za nova poznanstva. Godina 2019. je moćna za upoznavanje vaših romantičnih i prijateljskih potreba. Potreba da vas drugi cijene, kao i potreba za zajedništvom, izraženiji su.

Foto: Dreamstime

Dani sreće: Lipanj vam nudi pregršt novih mogućnosti za zabavu i upoznavanje ljudi, osobito u kasnim večernjim satima. Više izlazite, budite pristupačniji i otvoreniji prema novim iskustvima. Neki vrlo uzbudljivi preokreti odvit će se tijekom rujna.

Valentinovo: Znat ćete zavesti riječima, dodirom, pogledom. Možda poklon stigne na vašu kućnu adresu ili vas iznenadi poruka osobe koju dugo niste čuli. Sve je moguće.