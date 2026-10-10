Vodič kroz bonton napojnica u raznim dijelovima svijeta: Koliko je pristojno ostaviti

U Sjedinjenim Američkim Državama davanje napojnice je obavezno, u Japanu se smatra uvredom, dok je u Europi to najčešće znak pažnje za dobru uslugu. Kako biste izbjegli neugodne situacije na putovanjima, donosimo jasan pregled pravila o ostavljanju napojnica u restoranima, hotelima i taksijima diljem svijeta.

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Sjeverna Amerika traži obavezne napojnice

U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi kultura ostavljanja napojnica znatno se razlikuje od ostatka svijeta. Tamo napojnica nije samo znak zahvale, već nužan dio prihoda radnika u uslužnim djelatnostima. Mnogi konobari zarađuju iznimno niske osnovne plaće, zbog čega se uvelike oslanjaju na dodatni novac gostiju. Iz tog se razloga u američkim restoranima očekuje da ostavite između 18 i 22 posto od ukupnog iznosa računa.

Pravila se ne odnose samo na restorane, već i na brojne druge uslužne djelatnosti. Ako se vozite taksijem, vozači očekuju napojnicu od 15 do 20 posto od ukupne cijene vožnje. U hotelima je uobičajeno pravilo da nosačima prtljage date jedan do dva dolara po torbi, dok sobaricama ostavljate nekoliko dolara za svaki dan boravka.

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Preskakanje napojnice u ovim državama smatra se iznimno nepristojnim činom. Slična je situacija i u Meksiku, iako su očekivani iznosi nešto niži i obično se kreću oko deset do 15 posto. Zbog svega navedenog, uvijek je pametno nositi gotovinu i sitniš kako biste mogli nagraditi osoblje na ispravan način.

Europski opušteniji pristup i uračunata usluga

Na europskom kontinentu pravila o napojnicama znatno variraju od zemlje do zemlje, ali radnici općenito imaju pristojne osnovne plaće. Najvažnije pravilo u Europi jest da uvijek prvo provjerite račun jer mnogi restorani već automatski dodaju naknadu za uslugu. U Francuskoj i Italiji to je iznimno česta praksa, pa dodatna napojnica na kraju obroka nije obavezna.

Ako naknada za uslugu nije uključena u iznos, gosti obično ostavljaju od pet do deset posto za odličnu uslugu. U zemljama poput Njemačke i Austrije običaj je jednostavno zaokružiti iznos i novac predati direktno konobaru prilikom plaćanja. Istočnoeuropske zemlje također njeguju sličan pristup, gdje se ostavljanje deset posto smatra vrlo darežljivom gestom.

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Skandinavske zemlje poznate su po visokom standardu i odličnim plaćama uslužnih radnika. Zbog toga se u Norveškoj, Švedskoj ili Danskoj napojnice uopće ne očekuju, a usluga ostaje vrhunska bez obzira na to hoćete li ostaviti dodatan novac. Za taksije i hotele diljem Europe najčešće je sasvim dovoljno samo zaokružiti iznos na najbliži cijeli broj.

Azija i mjesta gdje je napojnica prava uvreda

U Japanu ostavljanje napojnice predstavlja jedan od najvećih prekršaja bontona tijekom putovanja. Japanska kultura duboko cijeni profesionalizam, a visoka kvaliteta usluge smatra se standardom koji apsolutno ne zahtijeva dodatnu novčanu nagradu. Ako ostavite novac na stolu, konobari će vrlo vjerojatno trčati za vama ulicom kako bi vam ga vratili jer će misliti da ste ga zaboravili.

Umjesto ostavljanja novca, Japanci najviše cijene iskrenu verbalnu zahvalu uz blagi naklon. Slična filozofija prevladava u Južnoj Koreji i Kini, gdje lokalno stanovništvo nikada ne ostavlja napojnice, a svaki pokušaj davanja novca može izazvati veliku nelagodu. Iznimka u Kini su tek veliki luksuzni hoteli koji su se s godinama prilagodili zapadnim turistima.

Foto: 123RF

Jugoistočna Azija ipak ima nešto drugačija pravila zbog snažnog utjecaja masovnog turizma. U Tajlandu, Indoneziji i Vijetnamu napojnice i dalje nisu obavezne, ali su svakako dobrodošle u poznatim turističkim područjima. U tim situacijama, zaokruživanje računa ili ostavljanje deset posto iznosa naići će na veliko odobravanje osoblja kojemu su plaće prilično niske.

Ostatak svijeta prati vlastite ritmove

Radnici u Australiji i na Novom Zelandu redovito primaju visoke minimalne plaće, pa tamo dodatna naknada nije obavezna. Ipak, turisti često zaokruže račun u restoranima ako su iznimno zadovoljni posluženom hranom i brzinom usluge. Taksisti i hotelsko osoblje u ovim zemljama uopće ne očekuju novčane nagrade, ali će sasvim sigurno cijeniti svaku dobru gestu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi postoji snažna i ukorijenjena kultura davanja napojnica, često poznata pod lokalnim nazivom bakšiš. Radnici u ovim regijama jako se oslanjaju na male iznose kako bi popunili svoje kućne budžete i prehranili obitelji. Zbog toga je iznimno korisno uvijek sa sobom nositi sitne novčanice i kovanice.

U Južnoj Americi pravila su prilično jasna, pa je tako uobičajeno ostaviti oko deset posto od ukupnog računa u svim restoranima. Hotelskim radnicima turisti obično daju jedan do dva dolara po nošenoj torbi, dok se vožnje taksijem jednostavno zaokružuju na prvi viši iznos. Bilo da putujete u Argentinu, Čile ili Brazil, tih deset posto predstavlja siguran put do osmijeha uslužnog osoblja.

