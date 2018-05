Vodič kroz štetnu kozmetiku: Kreme, parfemi, šamponi, boje...

Kad govorimo o detoksikaciji, uglavnom se orijentiramo na prehranu, pritom zaboravljajući i da sve što stavljamo na kožu brzo ulazi u krvotok i taloži se u našem tijelu.

Magistra farmacije Marijana Radionov zato nam je pojasnila koje su potencijalne opasnosti na tom području. Kozmetički preparati, kaže, sadrže supstance koje narušavaju ravnotežu organizma, što može dovesti do problema, stoga treba obratiti pažnju na sastojke, ali i rok trajanja kozmetike.

- Primjerice, vlasište je apsorptivni organ i dokazano je da pojedini sastojci koji se koriste mogu izazvati iritacije. Kozmetički preparati za njegu kose sadrže petnaestak potencijalnih iritansa - ističe Radionov, te dodaje da je jedan od najpopularnijih zaslužan je za pjenjenje natrij lauril sulfat koji se dodaje i za odmašćivanje vlasišta i bolje pranje.

- SLS može izazvati iritacije vlasišta i osjećaj pečenja. No, nije na listi zabranjenih. U šampone se dodaje i EDTA, sastojak koji omekšava kosu te omogućuje bolje prodiranje aktivnih sastojaka, kao i propilenglikol čija je uloga ovlaživača - kaže. I kad bojimo kosu može doći do udisanja amonijaka i sastojaka koji mogu dovesti do iritacije dišnog sustava. No naravno, ne treba paničariti, već je dovoljno smanjiti korištenje, ili uzeti u obzir i ove opcije u slučaju pojave alergije. Važno je i da pazimo na sastav parfema koji mogu izazvati - glavobolje.

Vjeđe ili kapci pak funkcionalno štite očnu jabučicu, a u njima se nalazi velik broj žlijezda lojnica koje zajedno sa suznim žlijezdama izlučuju suze i omogućuju lakše klizanje vjeđa preko jabučice.

- Upale i iritacije oka također mogu izazvati upotreba kozmetičkih preparata. Potencijalnih iritansa zabilježeno je čak 26 – naglašava magistra.

Budite oprezni s ovim proizvodima

LOSIONI I KREME ZA TIJELO - Razne kemikalije dovode se u vezu s iritacijama, alergijama i dermatitisima i na popisu ih ima preko 50. Parabeni kao konzervansi nisu zabranjeni, ali istraživanja ukazuju da izazivaju iritacije.

PARFEM - Na popisu štetnih sastojaka u parfemima su kemikalije poput formaldehida, metilen klorida, benzaldehida. Istraživanja pokazuju da mogu uzrokovati migrene.

RUŽEVI, SJAJILA - U njih se dodaju agensi poput PMMA koji korigiraju linije i održavaju konture usana. FDA ih nije zabranila no u malom broju slučajeva s njima se povezuju iritacije.

BOJA ZA KOSU - Formiranju boja za kosu sve više se napušta amonijak kao agens potreban za razvijanje boje.

- Formiranju boja za kosu sve više se napušta amonijak kao agens potreban za razvijanje boje. SJENILA PTF - Kemijski agens koji je sastavni dio sjenila za oči, maskara i tuševa. Ne nalazi se na listi zabranjenih agenasa, ali ako se pojave iritacija, crvenilo, pojačano suzenje, prestanite koristiti proizvod.

Ruževi i sjajila sadrže naftne derivate koji remete proizvodnju hormona

Usne ne sadrže lipide pa se vrlo brzo mogu isušiti. Upravo radi pojačane njege, usne su na meti raznih alergija. Osim toga često se oblizujemo i ruževe i sjajila doslovno pojedemo. U ruževima se često nalaze naftni derivati ftalati, koji ulaze u krvotok i oponašaju ženski hormon estrogen remeteći hormonalnu ravnotežu, te mogu navesti tijelo da smanji ili poveća proizvodnju određenih hormona.

Kreme za tijelo mogu imati do 50 alergena

Ukoliko se pojave bilo kakve promjene na koži, kosi i noktima nakon upotrebe kozmetičkih preparata, potrebno je promijeniti sredstva za njegu i uljepšavanje - naglašava magistra.

- Zapamtimo da su ipak najvažniji čimbenici zdravlja i ljepote pravilna prehrana koja obiluje vitaminima i mineralima.

Putem lakova za nokte u krvotok ulaze štetne tvari

Nokti su rožnata tvorevina na prstima i također su odraz zdravlja našeg organizma. Diskoloracije, promjene boja, pojava linija i zadebljanja znak su da se u našem tijelu događaju promjene. Primjenom lakova za nokte organizam izlažemo agensima koji utječu na njegovo stanje.

- Ftalati su naširoko upotrebljavani agensi koji se koriste kao učvršćivači i stabilizatori u kozmetičkim proizvodima – kaže magistra Radionov. Ipak, možda su veći “hit” među diskutabilnim proizvodima antiperspiranti koji sadrže soli aluminija jer djeluju anti-baktericidno.