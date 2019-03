Vodič za ‘prljavi’ govor: Riječi koje će izluditi vašeg muškarca

Još kao djeca naučili smo da pomoću glasa možemo dobiti što želimo. Sad, kao odrasli, tu moć možete iskoristiti u krevetu. Krije se u jeziku koji mogu samo odrasli razumjeti. To je jezik ljubavi, odnosno jezik požude, kaže Denise Brienne, autorica knjige 'How to Talk Dirty'.

- ‘Prljavi’ govor može poboljšati vezu s vašim partnerom. Riječ je o tabu frazama i ‘zločestim’ riječima. Cilj je da vas partner toliko poželi da ga jedna vaša riječ može dovesti do ‘ludila’. ‘Prljavi’ govor može vam pomoći da u krevetu dobijete sve što želite, samo ga trebate naučiti. Kad se zatvore vrata spavaće sobe i kada ostanete sami s partnerom, sve postaje dopušteno. ‘Prljavi’ govor može vam povećati i samopouzdanje. Ne samo da ćete partnera dovesti do ‘ludila’ nego ćete se zbog toga i vi osjećati zadovoljnije. Što je govor ‘prljaviji’, to je vaš osjećaj bolji - ističe autorica.

Žene koje koriste takve “prljave” riječi češće se seksaju i doživljavaju snažnije orgazme, tvrdi autorica, no ističe da za dobar seks nisu najvažnije različite “tehnike” ili “prljavi” govor nego intimnost.

- Intimnost je osjećaj pripadanja nekome, odnosno osjećaj topline ili utjehe koji se javlja kad nekog dobro poznajemo. To je emocionalna povezanost i uzajamno povjerenje. Intimnost je zapravo ključ za dobar seks. A što ste intimniji sa svojim partnerom, to je vjerojatnije da ćete isprobati nove stvari - kaže autorica. Objašnjava da je “prljavi” govor kao dijeljenje tajni s partnerom. To je ono što samo vaš partner zna o vama. On je jedini koji zna sve vaše skrivene tajne. Osim toga, “prljavim” govorom otvarate novi svijet. Vjerojatno ćete o svojem partneru doznati nešto što nikad niste ni mislili, jednako kao što će i on o vama. “Prljavi” govor pokazuje koliko želite svog partnera što dovodi do veće intimnosti među vama. Autorica ističe da “prljavi” govor ne mora nužno biti “prljav”.

- Svoje zadovoljstvo partneru možete dočarati i zvukovima. Kad uzdišete od užitka, to mu govori da radi nešto dobro. Način na koji dišete kad zatvorite oči i prepustite se osjećajima može ga natjerati da se osjeća kao kralj - dodaje autorica.

Navodi i primjere jednostavnih riječi koje ne moraju biti “prljave”, a način na koji ih izgovarate može vam pomoći u postizanju seksualnog užitka.

Recite mu: “Tako si dobar u tome”, “Nemoj stati”, “Napravi to ponovno”, “Reci mi kako želiš”, “Ovo je jedan od razloga zašto te obožavam”, “Gledaj me u oči”, “Tvoje tijelo je savršeno”.

- Masturbacija je dobar način da se “izvježbate”. Radite ono što i inače radite sami, ali sad uključite i riječi. Naglas recite ono što želite. Koristite različite riječi za različite dijelove tijela. U početku će vam biti smiješno, ali što češće koristite te riječi, osjećaj će biti bolji - smatra autorica.

Ideje za “prljavi” govor možete pronaći posvuda. Pornofilmovi su samo jedan od izvora. Postoje čak pornografski filmovi koji su isključivo posvećeni temi “prljavog” govora. Zanimljive primjere možete pronaći i u erotskim pričama. Filmovi kao što su “Požuda”, “Oprez” ili “Nevjerna” dodatan su izvor inspiracije.