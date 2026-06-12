Vodič za više energije tijekom ljetnih vrućina: Jutro je ključno!

Ključ je u strateškom pristupu koji obuhvaća hidrataciju, prehranu, tjelovježbu i njegu, osiguravajući da ostatak dana provedete osjećajući se svježe, poletno i produktivno, umjesto da se topite pod naletom vrućine.

POGLEDAJ VIDEO: Ovaj je mačak našao način da se rashladi - u frižideru

Pokretanje videa... 00:28 Upoznajte Noodlea, mačka koji se za velikih ljetnih vrućina voli rashladiti u frižideru. | Video: KanalRi

Prioritet broj jedan: Hidratacija

Prije nego što posegnete za prvom jutarnjom kavom, posegnite za čašom vode. Tijekom noći tijelo gubi tekućinu, a ljetne temperature taj proces samo ubrzavaju. Čaša vode sobne temperature odmah nakon buđenja pokrenut će metabolizam, rehidrirati organizam i pripremiti probavni sustav za doručak. Mnogi ne znaju da su često kronično dehidrirani; Nacionalna medicinska knjižnica navodi podatak da čak 75 posto Amerikanaca spada u tu kategoriju.

Simptomi dehidracije nisu samo žeđ i suha usta. Oni mogu uključivati glavobolju, umor, zatvor, vrtoglavicu, pa čak i zbunjenost i ubrzan rad srca. Najlakši način provjere statusa hidratacije jest boja urina. Ako je svijetle boje, poput slame ili limunade, dobro ste hidrirani. Tamnija boja, slična soku od jabuke, znak je da tijelu nedostaje tekućine. Hidrataciju možete pojačati i hranom. Namirnice poput krastavaca, celera, rajčica, lubenice i jagoda sadrže više od 90 posto vode te su idealan dodatak ljetnom jelovniku.





Lagani obroci za maksimalnu energiju

Teška i masna hrana dodatno opterećuje organizam na visokim temperaturama, stoga je za doručak ključno birati lagane, ali hranjive obroke. Cilj je unijeti dovoljno energije bez osjećaja težine. Ljeto je savršena prilika za isprobavanje osvježavajućih recepata za doručak koji obiluju svježim, sezonskim namirnicama.

Jedna od najboljih opcija su smoothieji ili smoothie zdjele. Brzi su za pripremu, a kombinacije su bezbrojne. Pomiješajte bobičasto voće, bananu, malo špinata s grčkim jogurtom ili biljnim mlijekom za obrok pun vitamina i proteina. Druga odlična ideja je "zobena kaša preko noći". Navečer pomiješajte zobene pahuljice s jogurtom ili mlijekom i voćem po izboru te ujutro imate spreman hladan i zasitan doručak. Za one koji preferiraju slane okuse, tost s avokadom i jaje na oko osigurat će zdrave masti i proteine za dugotrajan osjećaj sitosti. Kvinoja zdjela s tropskim voćem poput manga i ananasa također je sjajan izbor koji pruža složene ugljikohidrate i vlakna.

Foto: 123RF

Tjelovježba u najhladnijem dijelu dana

Fizička aktivnost ključna je za zdravlje, no vježbanje tijekom ljetnih vrućina može biti opasno ako se ne provodi pametno. Najbolje vrijeme za trening je rano ujutro, prije nego što sunce dosegne svoj vrhunac, a temperature postanu nepodnošljive. Jutarnji trening ne samo da smanjuje rizik od iscrpljenosti i toplotnog udara, već i oslobađa endorfine koji poboljšavaju raspoloženje i daju energiju za ostatak dana.

Za ljetna jutra idealne su aktivnosti poput brzog hodanja, trčanja u zoru, vožnje biciklom ili joge na otvorenom. Čak i jednostavan set vježbi s vlastitom težinom u dvorištu, poput čučnjeva, sklekova i iskoraka, može biti iznimno učinkovit. Ključno je slušati svoje tijelo. Ako osjetite vrtoglavicu, mučninu ili pretjerani umor, odmah prekinite aktivnost. Liječnik Jeff Mullins iz Methodist Healthcarea naglašava važnost pravilne hidratacije.

Foto: 123RF

​- Tijelo gubi tekućinu brže u vrućim uvjetima, čak i u jutarnjim satima. Hidratacija nije opcija - ona je nužna. Neka vam postane navika piti vodu i prije nego što osjetite žeđ te obratite pozornost na to kako vaše tijelo reagira na vrućinu - poručuje dr. Mullins.

Osim hidratacije, važno je nositi laganu, prozračnu odjeću svijetlih boja koja odbija sunce i omogućuje koži da diše. Ne zaboravite ni kremu za sunčanje, čak i ako vježbate u rano jutro.

Prilagođena njega kože za ljetni sjaj

Vrućina i vlaga mogu potaknuti žlijezde lojnice na pojačanu proizvodnju sebuma, što rezultira masnom kožom, začepljenim porama i aknama. Stoga je ljetna jutarnja rutina njege kože usmjerena na kontrolu sjaja i održavanje čistoće. Započnite dan nježnim pjenastim sredstvom za čišćenje koje će ukloniti znoj i višak masnoće nakupljene tijekom noći. Sastojci poput salicilne kiseline ili ulja čajevca mogu biti korisni za kontrolu proizvodnje sebuma.



Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Čak i masnoj koži potrebna je hidratacija. Preskakanje hidratantne kreme može imati suprotan učinak i potaknuti kožu da proizvodi još više masnoće. Birajte lagane, bezuljne hidratantne kreme na bazi vode ili gela koje se brzo upijaju i ne začepljuju pore. Završni i najvažniji korak svake jutarnje rutine, a posebno ljetne, jest nanošenje kreme za sunčanje. Koristite proizvod sa zaštitnim faktorom od najmanje 30, koji je nekomedogen i ima matirajući učinak kako biste izbjegli mastan izgled tijekom dana.





*kreirano preko AI-ja

