Vodu nije dovoljno piti tek kad ožednite: Savjeti kako ostati hidriran tijekom velikih vrućina

Tijekom toplinskog vala često čujemo da moramo piti više vode, no mnogi se čaše sjete tek kada osjete intenzivnu žeđ. Problem je u tome što žeđ može biti jedan od prvih znakova da je tijelu već počelo nedostajati tekućine.

Visoke temperature, boravak na suncu, fizička aktivnost i pojačano znojenje dodatno povećavaju gubitak vode. Zbog toga u vrućim danima nije dovoljno slijediti uobičajenu rutinu, nego unos tekućine treba prilagoditi temperaturi, aktivnostima i individualnim potrebama.

Potrebe nisu jednake za svakoga. Na količinu potrebne tekućine utječu dob, tjelesna masa, zdravstveno stanje, mjesto stanovanja, prehrana, lijekovi i količina kretanja. Američki Nacionalni institut za zdravlje navodi da se ženama prosječno preporučuje oko devet šalica tekućine dnevno, a muškarcima oko 13, no za vrućeg vremena potrebno je piti više jer se voda intenzivnije gubi znojenjem.

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Nemojte čekati da postanete jako žedni

Jedna od najvažnijih preporuka je piti redovito tijekom cijelog dana. Umjesto da odjednom popijete veliku količinu vode, praktičnije je uzimati manje količine u češćim razmacima.

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Dobro je piti nakon buđenja, uz obroke, tijekom pauza na poslu te prije, tijekom i nakon tjelesne aktivnosti. Osobe koje često zaboravljaju piti mogu postaviti podsjetnik na mobitelu ili odrediti do kojeg vremena žele isprazniti određeni dio boce.

Držanje boce na radnom stolu, u torbi ili automobilu također povećava vjerojatnost da ćemo redovito posegnuti za vodom. Posebno je korisna izolirana boca koja tekućinu dulje održava hladnom, zbog čega voda može biti privlačnija tijekom najtoplijeg dijela dana.

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Boja urina može biti važan pokazatelj

Jedan od jednostavnijih načina praćenja hidratacije jest promatranje boje urina. Svijetao, blijedožut urin uglavnom upućuje na odgovarajući unos tekućine, dok taman i intenzivno mirisan urin može biti znak da tijelo pokušava sačuvati vodu.

Manje učestalo mokrenje također može upozoravati na dehidraciju. Ipak, boju urina mogu mijenjati određena hrana, dodaci prehrani i lijekovi, pa je uvijek treba promatrati zajedno s ostalim simptomima.

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva navodi da su žeđ, suha usta, umor, glavobolja, omaglica, tamnožut urin i rjeđe mokrenje među tipičnim znakovima dehidracije.

Tekućina se ne dobiva samo iz vode

Hidratacija ne ovisi isključivo o broju popijenih čaša. Procjenjuje se da otprilike petina dnevnog unosa tekućine može doći iz hrane.

Za vrućih dana posebno su korisne namirnice s visokim udjelom vode, poput lubenice, jagoda, krastavaca, rajčica, paprika, zelene salate i naranči. Jogurt, lagane juhe i bistre povrtne juhe također mogu pridonijeti ukupnom unosu tekućine.

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Takve namirnice istodobno mogu osigurati vitamine i minerale koji se gube znojenjem. Salata od rajčice i krastavaca, hladna juha, voćna salata ili jogurt s bobičastim voćem mogu biti dobar dodatak ljetnom jelovniku.

Ipak, hrana ne bi trebala potpuno zamijeniti redovito pijenje, osobito tijekom dugotrajnog boravka na suncu ili fizičke aktivnosti.

Što ako vam je obična voda dosadna?

Ljudi koji ne vole okus obične vode mogu joj dodati kriške limuna, limete, naranče ili krastavca. Dobar izbor mogu biti i jagode, borovnice, maline, listići mente ili ohlađeni biljni čaj bez dodanog šećera.

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Takva voda može biti privlačnija, no treba paziti na gotove aromatizirane napitke koji mogu sadržavati velike količine šećera.

Voda, mineralna voda te nezaslađeni ili niskokalorični napitci uglavnom su bolji izbor od gaziranih sokova i zaslađenih sportskih pića. NIH upozorava da oslanjanje na zaslađena pića može znatno povećati dnevni unos kalorija, uz malu nutritivnu vrijednost.

Kada su potrebni elektroliti?

Znojenjem ne gubimo samo vodu, već i elektrolite, među kojima su natrij, kalij, magnezij i kalcij. Ti minerali sudjeluju u radu mišića, živčanog sustava i održavanju ravnoteže tekućine u tijelu.

Kod uobičajenih svakodnevnih aktivnosti elektroliti se najčešće mogu nadoknaditi uravnoteženom prehranom. Međutim, osoba koja se obilno znoji, dugo vježba, radi na otvorenom ili provodi mnogo vremena na velikoj vrućini može izgubiti veće količine minerala.

U takvim situacijama može pomoći napitak s elektrolitima ili oralna rehidracijska otopina, ali važno je ne pretjerivati s proizvodima koji sadrže mnogo šećera ili soli. Osobe sa srčanim ili bubrežnim bolestima, povišenim krvnim tlakom ili drugim kroničnim stanjima trebale bi se prije korištenja takvih proizvoda savjetovati s liječnikom.

Oralne rehidracijske otopine posebno se koriste kada osoba izgubi veće količine tekućine i soli zbog povraćanja, proljeva ili ozbiljnije dehidracije. Pripravke koji se miješaju s vodom može preporučiti liječnik ili ljekarnik.

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Ne pretjerujte s alkoholom

Alkohol može povećati rizik od dehidracije, posebno kada se konzumira na suncu. Osoba pritom može slabije procijeniti koliko joj je vruće, dulje ostati izložena suncu ili zanemariti prve simptome iscrpljenosti.

Uz alkoholno piće preporučljivo je piti i vodu, no na izrazito visokim temperaturama alkohol je najbolje ograničiti ili potpuno izbjegavati.

S kofeinom je situacija nešto složenija. Umjerene količine kave i čaja kod većine ljudi i dalje pridonose ukupnom unosu tekućine, ali velike količine kofeina mogu kod nekih izazvati ubrzano lupanje srca, nelagodu ili češće mokrenje. Voda bi zato tijekom toplinskog vala trebala ostati glavni napitak.

Djeca i starije osobe posebno su ugroženi

Bebe, mala djeca i starije osobe imaju veći rizik od dehidracije. Djeca se mogu zaigrati i zaboraviti piti, dok starije osobe mogu slabije osjećati žeđ ili ovisiti o drugima koji im trebaju ponuditi piće.

Posebnu pažnju treba obratiti i na osobe s dijabetesom, bolestima bubrega te ljude koji uzimaju diuretike, odnosno lijekove koji povećavaju izlučivanje mokraće.

Njima tekućinu treba nuditi redovito, a ne tek kada je zatraže. Korisno je osigurati da piju uz svaki obrok i da uvijek imaju piće nadohvat ruke.

Kada dehidracija postaje opasna?

Blaga dehidracija često se može ublažiti odmorom u hladnijem prostoru i postupnim pijenjem tekućine. Ako je osobi mučno, bolje je započeti malim gutljajima i postupno povećavati količinu.

Znakovi ozbiljnije dehidracije uključuju omaglicu pri ustajanju koja ne prolazi, izrazitu pospanost, zbunjenost, ubrzano disanje, vrlo brz rad srca, slab puls te izrazito rijetko mokrenje.

Zbunjenost, nesvjestica, nemogućnost mokrenja te ubrzano disanje ili lupanje srca mogu upućivati na ozbiljno, potencijalno životno ugrožavajuće stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

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Jednostavne navike mogu napraviti veliku razliku

Najbolja zaštita od dehidracije nije ispijanje nekoliko čaša vode tek na kraju dana, nego ravnomjeran unos tekućine od jutra do večeri.

Boca vode pri ruci, čaša uz svaki obrok, voće i povrće bogato vodom te dodatna tekućina prije izlaska na sunce jednostavne su navike koje mogu značajno smanjiti rizik.

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Posebno je važno unos prilagoditi uvjetima. Osoba koja radi u klimatiziranom prostoru neće imati jednake potrebe kao netko tko nekoliko sati radi, vježba ili putuje na otvorenom.

Cilj nije na silu popiti što više vode, nego nadoknaditi ono što tijelo gubi i pravodobno prepoznati znakove upozorenja.



