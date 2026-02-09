Konačna bitka počela je u noći između 27. i 28. siječnja, nakon što je Tahi odlučio povećati poreze, odnosno davanja kmetova, na što su se oni odlučili pobuniti tako da ih prestanu plaćati
Vojska 1573. godine zaustavila Matiju Gupca i seljake s vilama
Na današnji dan 1573. godine, konačnom bitkom između plemića i seljačke vojske kod Stubičkih Toplica, ugušen je otpor seljaka protiv vlastele Franje Tahija i neljudskih postupaka vlasti prema seljacima. Vlastelinsku je vojsku predvodio podban Gašpar Alapić, a seljake kmet Matija Gubec, koji je radio na imanju Franje Tahija.
