Vojska 1573. godine zaustavila Matiju Gupca i seljake s vilama

Piše Marijana Matković,
Foto: Muzej Seljačkih buna

Konačna bitka počela je u noći između 27. i 28. siječnja, nakon što je Tahi odlučio povećati poreze, odnosno davanja kmetova, na što su se oni odlučili pobuniti tako da ih prestanu plaćati

Admiral

Na današnji dan 1573. godine, konačnom bitkom između plemića i seljačke vojske kod Stubičkih Toplica, ugušen je otpor seljaka protiv vlastele Franje Tahija i neljudskih postupaka vlasti prema seljacima. Vlastelinsku je vojsku predvodio podban Gašpar Alapić, a seljake kmet Matija Gubec, koji je radio na imanju Franje Tahija.

