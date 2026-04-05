Volite li odmor bez automobila i netaknute plaže, ovo su otočne destinacije idealne za vas

Ako još niste isplanirali ljetni odmor, ovo su mjesta koja svakako vrijedi posjetiti. Neka će vas iznenaditi, ali gotovo sigurno će vas sva oduševiti.

Posjet ovom španjolskom arhipelagu je kao dobitak na lutriji

Kratka vožnja trajektom iz Viga (broj dnevnih i noćnih posjetitelja je ograničen) odvest će vas do malog arhipelaga otoka Cíes, zaštićene skupine otoka gdje vladaju morske ptice, a male plaže su još netaknute. Na otoku nema automobila, a samo je nekoliko malih restorana razasutih uokolo. Postoji jedan kamp, ​​s malo toga osim valova Atlantika koji vas uspavljuju. Osjećat ćete se kao da ste dobili na lutriji, a iskustvo je neponovljivo, tvrde oni koji su ga posjetili.

Skriveni aduti Italije

Italija ima izvrstan javni prijevoz. Lako je koristiti trajekte i autobuse tijekom posjeta Ischiji u Napuljskom zaljevu. Jednostavne kružne rute na otoku znače da gotovo da nema šanse da se izgubite. Možete kupiti dnevnu kartu za nekoliko eura, ulaziti i izlaziti po želji do prilično kasno navečer. Mnogo je zabavnije doživjeti prekrasan otok kao lokalno stanovništvo i jeftinije je od taksija.

- Maleni Cavo na otoku Elbi je moja ideja raja - kaže jedan posjetitelj.

Neki od hidroglisera iz Piombina na kopnu tamo staju, dok drugi nastavljaju do prometnijeg Portoferraia s njegovim mega jahtama i vrevom. Cavo je puno tiši, spokojniji, a krajolik bogat željezom znači da more svjetluca od sitnih čestica dok plivate pod vodom. Nekoliko hotela, plaža, kozice veličine vaše glave, jazz festival ljeti: što se tu ne može voljeti? Porto Azzurro je glamurozniji, ali tišina Cava je ono što bi vas moglo kupiti.

Sicilija je još jedan odličan izbor, malo dalje od najpoznatijih Palerma i Catanije. Smještena visoko u planinama Nebrodi, Old Noar Villa u Novari di Sicilia nudi rijedak bijeg s otoka. Doživjet ćete usporenu Siciliju. Voćke, vinova loza i orasi okružuju kuće, mirisan planinski zrak i duboka tišina. Drevne crkve i prekrasno očuvano 200 godina staro kazalište sidro su seoskog života, uz mesara, pekara i proizvođača biscottija, kafiće i tiho živahne barove. More nikad nije daleko.

Grčka izvan uobičajenih ruta

Egina, blizu Atene, više je od samo malog otoka. Nekoć je, vrlo kratko, bio glavni grad Grčke i još uvijek ima impresivne drevne hramove iz vremena kada je snažno stajao među većim grčkim gradovima-državama. Grad se promijenio, ali i dalje ima šarma. Luka sa šarenim vilama, tržnicom i mješavinom brodova koji se njišu u vodi prekrasan su umirujući prizor za ovu destinaciju pomalo izvan uobičajenih turističkih ruta.

I Njemačka ima svoj adut

Za nostalgični bijeg, uputite se u Rügen, njemački baltički dragulj i najveći otok. Poznat po svojim bijelim krednim liticama, a duša otoka leži u njegovom finom pijesku i netaknutim gradovima. U Binzu i Sellinu, raskošne vile belle époque nižu se uz šetnicu, stvarajući prekrasan osjećaj kao da su zamrznute u vremenu. Možete se voziti parnom lokomotivom Rasender Roland koja se zaustavlja u šarmantnim primorskim odmaralištima. Bilo da uživate u arhitekturi ili se odmarate u pletenom strandkorbu (košari za plažu), Rügen je majstorska klasa obalnog mira.

Sjever Ujedinjenog Kraljevstva

Do Unsta, najsjevernijeg naseljenog otoka Ujedinjenog Kraljevstva, stiže se dvama malim trajektima preko Shetlandskih otoka. Putovanje je dio užitka. Dočekuju vas valovita brda prekrivena vrijeskom. Nacionalni rezervat prirode Hermaness je vrhunac, sa šetnicama do dramatičnih litica. Od svibnja do kolovoza nude najbolje šanse za lijepo vrijeme i tupike, iako nijedno nije zajamčeno.

Kajakarenje na Visu

Litice na sjevernoj strani hrvatskog otoka Visa uzdižu se ravno iz mora. Otok možete oploviti kajakom za tjedan dana - ako su bogovi vremena naklonjeni - ali najveći dojam ostavlja pusta sjeverna obala. Eleonorin sokol se tamo gnijezdi i možete ga ugledati dok veslate. Posjetitelji su bili oduševljeni malim uvalama s pješčanim plažama koje vam omogućuju da se odmorite od kajakarstva, ali nećete vidjeti drugu osobu dok ne stignete do luke Vis, umorni, ali duboko zadovoljni.

Biševo: Uvala Porat na zapadnom dijelu otoka

Niste očekivali Nizozemsku?

Schiermonnikoog se nalazi daleko od utabanih staza na sjeveru Nizozemske. Samo stalni stanovnici smiju voziti aute, dok svi ostali voze bicikle ili idu pješice.

Ima jednu od najvećih plaža u Europi, gdje možete promatrati tuljane ili ptice. Izvrsno je za djecu jer gotovo da nema prometa - mogu sigurno lutati sami.

Otočje Škotske

Arran je prekrasan i raznolik. Čitatelj koji ga je preporučio izašao je iz autobusa u Lochranzi, naletjevši odmah na krdo jelena i tuljana na plaži. Neravna obala do Hutton's Unconformityja zove na šetnju, a u ugodnim pubovima, prijateljski barmeni rado će podijeliti svoje znanje o viskiju. Ne propustite pogledati i vrtove dvorca u Brodicku.