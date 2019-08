Volonteri 'kočijom' vode starije koji ne mogu hodati na izlete

Osnivač 'Cycling Without Age' Ole Kassow iz Kopenhagena u Danskoj dosjetio se ideje kad je prošao pokraj starca koji je sjedio na klupi u parku dok je biciklom išao na posao ujutro.

- Kladim se da bi on volio voziti bicikl - pomislio je Ole i zaputio se u starački dom s unajmljenom rikšom pa upitao tko je za vožnju.

Nakon sat vremena vožnje uz šetalište sa starijom ženom, Ole se osjećao kao da mu je vrijeme s njom proletjelo dok ju je slušao kako priča o tome da je čekala da se njezini voljeni vrate iz rata.

Nekoliko dana kasnije, Ole je dobio poziv iz staračkog doma u kojem mu je rečeno da i svi ostali stanovnici doma žele vožnju. Stoga im je on počeo nuditi vožnje u slobodno vrijeme.

- Stekao sam mnogo nevjerojatnih prijatelja - rekao je Ole.

Kad je grad saznao za njegove 'avanture', Ole je dobio pet rikša smještenih u pet staračkih domova pa je nagovorio prijatelje da se jave za probnu vožnju.

Nakon što je njihova prva grupna vožnja objavljena na BBC-u, prijavilo se još 30 volontera. Uskoro se ideja proširila i na druge gradove širom svijeta. Sad ima oko 10 tisuća dobrovoljnih 'pilota' rikša na 1100 lokacija po cijelom svijetu.

- Ljudi koji godinama nisu razgovarali, ponovno su počeli govoriti. Oni koji pate od demencije manje su agresivni i bolje raspoloženi nakon vožnje biciklom. Slijepi stanovnici uživaju u mirisu cvijeća, vjetru u kosi i slušanju cvrkuta ptica. Nisam bio na odmoru 15 godina, a ovo je najbolji odmor koji sam ikad imao. Kad ostarimo nemamo kome više ispričati životne priče. 'Cycling Without Age' daje starijim ljudima priliku da ispričaju te priče, steknu nove prijatelje i poboljšaju svoje mentalno zdravlje - rekao je Ole.

Jedna od mladih volonterki si je vožnjom pronašla novog djeda i baku, par koji je zajedno već 70 godina. Nizozemska volonterka Marian je rekla da je ovo najzanimljiviji volonterski rad kojim se ikad bavila.

- Moja majka i ja smo se vozile biciklima do njezine 92. ili 93. godine, a onda je postala prestara pa smo joj kupili invalidska kolica koja su poput bicikla - prisjetila se Marian.

Kad je njezina majka umrla, pomislila je da moraju postojati i drugi mama i tata koji bi to voljeli. I zaista postoje, prenosi Return to Now.