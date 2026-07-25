'Vozi, Miško, vozi' - zaorilo se pulskom Arenom u srpnju 1980.

"Vozi, Miško, vozi!" kazao je Pavle Vujisić svom filmskom sinu Aleksandru Berčeku, nakon što mu je zaveza oči šalom, ne bi li putnike uvjerio da Miško tako dobro zna put da može voziti i zavezanih očiju. To je jedan od citata iz kultnog filma "Ko to tamo peva", koji su zaživjeli u svakodnevnom životu i koriste se u govoru, a da je svima sve jasno. Film Slobodana Šijana u Hrvatskoj premijerno prikazan na trećoj večeri 27. festivala jugoslavenskog igranog filma u Puli, zajedno s još dva ostvarenja: filmom "Petrijin venac" Srđana Karanovića i "Pozorišna veza" Krste Papića, piše Večernji list 30. srpnja 1980. godine.