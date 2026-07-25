DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Film Sobodana Šijana u Hrvatskoj premijerno prikazan na trećoj večeri 27. festivala jugoslavenskog igranog filma u Puli
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'Vozi, Miško, vozi' - zaorilo se pulskom Arenom u srpnju 1980.
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"Vozi, Miško, vozi!" kazao je Pavle Vujisić svom filmskom sinu Aleksandru Berčeku, nakon što mu je zaveza oči šalom, ne bi li putnike uvjerio da Miško tako dobro zna put da može voziti i zavezanih očiju. To je jedan od citata iz kultnog filma "Ko to tamo peva", koji su zaživjeli u svakodnevnom životu i koriste se u govoru, a da je svima sve jasno. Film Slobodana Šijana u Hrvatskoj premijerno prikazan na trećoj večeri 27. festivala jugoslavenskog igranog filma u Puli, zajedno s još dva ostvarenja: filmom "Petrijin venac" Srđana Karanovića i "Pozorišna veza" Krste Papića, piše Večernji list 30. srpnja 1980. godine.
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