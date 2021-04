Ove priče nisu scenariji Stephena Kinga, već stvarni događaji koji su preživjeli nesretnici diljem svijeta. Oni su ljudskom pogreškom proglašeni mrtvima, a u svijet "živih" vratili su se na opće čuđenje...

Jedan od razloga za to su varljivi znakovi smrti na koje duboke nesvjestice i kome znaju nalikovati, a ljudi su se kroz povijest pokušavali boriti s takvim pogreškama na zanimljive načine, primjerice postavljanjem zvonca na unutrašnjost lijesa kako bi 'pokojnik' mogao dojaviti da to ipak nije.

POGLEDAJTE VIDEO:



1. Baka koja se iz mrtvih vratila skuhati ručak

Kineskinju Li Xiuefeng su proglasili mrtvom nakon što je njezino tijelo pronađeno u spavaćoj sobi bez ikakvih znakova života s vidljivom ranom na glavi. Smjestili su je u lijes u njezinoj kući, a na njezinu sreću on nije bio zapečaćen. Nakon punih šest dana žilava se bakica probudila iz stanja duboke nesvijesti te popela iz lijesa. Planovi za njen sprovod bili su dogovoreni, a već je i održano bdijenje.

Dan prije sprovoda prijatelji i obitelj su se okupili u kući da bi pronašli prazan lijes. Nakon bizarne potrage za tijelom, bakicu su pronašli u kuhinji za štednjakom. Nije joj bilo jasno zašto je čudno gledaju, a kasnije je objasnila da se probudila nakon što je dugo spavala. Bila je strahovito gladna pa je odlučila skuhati si nešto.

2. Prostitutka umrla na "zadatku"

Prostitutka iz Zimbabvea umrla je tijekom seksa s klijentom u hotelskoj sobi u Bulaweyu. Nakon što se srušila, njezina je uplašena mušterija nazvala policiju, a na opće čuđenje vratila se među žive u onom trenutku u kojem su njezino tijelo stavili u metalni lijes. Probudila se vrišteći, a vikala je "želite me ubiti, želite me ubiti!" Ustrašeni gosti i hotelsko osoblje su se razbježali. Potresena prostitutka s nadimkom MaNdlo kući je otpratila druga prostitutka, piše Odee.

3. Probudila se nakon tri dana u mrtvačnici

Nevjerojatnu su 61-godišnju Ruskinju liječnici čak dva puta proglasili mrtvom, no nijednom nije zaista umrla. Hardy Ludmilu Steblitskayu odveli su u bolnicu nakon što se nije osjećala dobro, a nakon što su je došle posjetiti kćer (29) i unuka (9), rečeno im je kako je preminula. Ožalošćena je kćer počela pripreme za sprovod, a potrošila je već oko 10.000 kuna na cvijeće i druge troškove. Otišla je do bolnice kako bi pokupila majčino tijelo, gdje su joj rekli da pričeka jer liječnici nisu napravili obdukciju.

Tada joj je pristupio uplašeni liječnik te rekao da joj je majka živa te diše u svom krevetu. Uletjela je u sobu i vidjela mamu kako ju doziva. Nije se mogla sjetiti što se dogodilo, samo da se nije osjećala dobro i da je došla u bolnicu. Provela je tri dana ležeći u ledeno hladnoj mrtvačnici, dok ju je njezina obitelj oplakivala. Probudila se u pripremi za obdukciju, a njezina koža se već ljuštila od silne hladnoće. Liječnik koji je to doživio tražio je mjesec dana bolovanja.

Godinu dana nakon Ludmili, koja pati od srčanih tegoba se dogodio još jedan incident u kojem je proglašena mrtvom. Ovaj su put liječnici bili pametniji te se iz duboke nesvijesti probudila nakon par sati.

4. Dječak se uspravio u lijesu

Dvogodišnji se brazilski dječak probudio u otvorenom lijesu, sjeo i uspravio, a potom zatražio vode da bi ubrzo ponovno legao i izgledao beživotno. U slučaju koji se čini previše nevjerojatan da bi bio istinit, Kelvin Santos prestao je disati uslijed komplikacija s teškom upalom pluća. Navodno je preminuo u bolnici u sjevernom Brazilu u 19 sati i 40 minuta, a njegovo su tijelo zamotali u vreću te dali roditeljima. Za njega su bdjeli cijelu noć i smjestili ga u lijes. Sljedeći dan je bio zakazan sprovod, a sat vremena prije njega Kelvin se probudio s riječima "tata, ja bi vode".

Svi su počeli vrištati i nisu mogli vjerovati svojim očima, no Kelvin je opet zalegao. Žurno su ga odveli u bolnicu, no liječnici su ponovno pregledali dječaka i potvrdili da nema znakove života. Obitelj je odlučila odgoditi sprovod, no nesretni se dječak ipak više nije probudio te je pokopan.

5. Probudila se na svom sprovodu, pa umrla od infarkta

Ruskinja Fagilyu Mukhametzyanov (49) pogreškom je liječnika proglašena mrtvom. Na samom sprovodu dogodilo se čudo - pokojnica je otvorila oči. No, scena vlastitog sprovoda i ideja toga da su je trebali živom pokopati ženu je potpuno prestravila, a ona je vrištala kao i drugi na sprovodu. Nakon što su se ljudi sabrali, žurno su je odveli na hitnu. Ipak, pomoći joj nije bilo - preminula je od posljedica srčanog udara.