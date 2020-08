Mnogima nije jasno kako je netko u podrumu uop\u0107e uspio instalirati bazen. Na gornjem katu je stakleni hodnik\u00a0koji daje pogled na bazen u podrumu. U oglasu se navodi da\u00a0postoji stubi\u0161te koje vodi do tog bazena, no jedan korisnik je komentirao da je ipak sve izgledalo druga\u010dije kada je i\u0161ao gledati stan te da ne postoji ni\u0161ta \u0161to povezuje stan i bazen.

Tako\u0111er je rekao da je bio bez vode te da je od svega ostao samo jeziv prizor kroz stakleni pod na gornjem katu prema praznom bazenu,\u00a0\u00a0

'Vrhunac arhitekture': Tek dvije sobe, a u podrumu veliki bazen

Stan ima tek dvije male spavaće sobe, kuhinjicu, ali tu je privatni bazen, sauna i tuš. Na gornjem katu je stakleni hodnik koji gleda na bazen, a stan se prodaje za oko 9,5 milijuna kuna

<p>Stan kao da ga je dizajniralo malo dijete prodaje se u Londonu za oko 9 i pol milijuna kuna. </p><p>Stan ima dvije spavaće sobe, kuhinju, ali tu je privatni bazen, sauna i tuš. Korisnica Twittera Alice Beverton-Palmer privukla je pažnju na društvenoj mreži neobičnim rasporedom naizgled običnog stana. </p><p>Jedan korisnik Twittera komentirao je da cijeli stan vjerojatno stalno miriše na klor. Kada imate bazen u malom prostoru, miris vjerojatno dolazi do susjednih stanova. </p><p>Mnogima nije jasno kako je netko u podrumu uopće uspio instalirati bazen. Na gornjem katu je stakleni hodnik koji daje pogled na bazen u podrumu. U oglasu se navodi da postoji stubište koje vodi do tog bazena, no jedan korisnik je komentirao da je ipak sve izgledalo drugačije kada je išao gledati stan te da ne postoji ništa što povezuje stan i bazen.</p><p>Također je rekao da je bio bez vode te da je od svega ostao samo jeziv prizor kroz stakleni pod na gornjem katu prema praznom bazenu, </p>