Vrijeđali su je zbog debljine, a sad plaćaju da gledaju dok jede

Kenna Blake (22) iz Massachusettsa ima 160 kilograma. Nekada su joj se djeca u školi smijala zbog težine pa i snimala videe o njoj kako bi joj se mogli rugati. Zbog toga se čak školovala kod kuće. No danas je sretna i zadovoljna jer je svima pokazala kako nije žrtva te je od svog velikog apetita napravila unosan posao. Naime, zarađuje i do 10 dolara (65 kuna) po minuti dok na videozapisima, koje najčešće gledaju pretili, jede i deblja se.

Ima gomilu obožavatelja na Tumblr feederism stranici za koju se snima obnažena - potpuno gola ili samo u donjem rublju. Feederism je fetiš na debljanje, odnosno seksualna privlačnost prema nekome tko pretjerano jede i deblja se. S time je počela prije dvije godine.

- Smatram se uspješnom jer sam plaćena za to da jedem pizzu, a za što sam prilično sigurna da je posao koji sanja većina ljudi - kaže. Osim pizze, 'davi' se u tacosima, krumpirićima ili visokokalorijskim napicima.

Ima i svoj cjenik. Plaćaju joj oko dolar (6,5 kuna) za minutu gledanja standardnog video zapisa, pa sve do 50 dolara (330 kuna), kako bi ju vidjeli da jede - gola. Objavljuje oko jednog standardnog videa tjedno koji traje četiri minute, a kaže kako postavlja i neke kraće, za one plićeg džepa. Ponosno nosi majice 10 XL, a hlače čak 12 XL.

- Cijeli moj život sam se suočavala s neuspjehom zbog svoje težine, pa sam s 14 godina odustala od škole da bih bila kod kuće. Moje je samopouzdanje tada bilo jako nisko, no feederizam ga je podigao. Ne mogu opisati kako sam sretna što sam našla zajednicu koja me prihvatila tako veliku - kaže Keena i dodaje da su joj vršnjaci govorili da nikad 'od nje neće biti ništa', a sada joj obožavatelji plaćaju da gledaju dok jede. Jedno je vrijeme bezuspješno pokušavala smršavjeti, dok je radila kao asistentica za osobnu njegu, no onda joj je u život ušao Tumblr sajt.

- Nikad prije nisam čula za feederizam, ali sam ubrzo shvatila da postoji čitava zajednica 'velikih' ljudi. Postavljanje vlastite stranice bilo je poput pokretanja bloga. Prvo sam proučavala druge kako rade, te iskoristila neke dobre savjete - kaže ova mlada djevojka. Od tada Kenna povećava broj obožavatelja koji je prate - uglavnom su to muškarci, iako kaže kako je vole gledati i žene. Fanove naziva FA ("fat admirers" - obožavatelji debelih), što je sastavni termin feederizma.

Kada je prvi put krenula, pokušala je odjednom se udebljati, no tada je shvatila da je to za nju preveliki stres, poput onog kad je bila na dijeti. Dakle, obećala je da će prestati pokušavati kontrolirati svoju težinu, te ostati "debela i sretna". Za specijalne videe, trese i trbuhom, igra "zločeste" uloge, ali i uzima u obzir prijedloge obožavatelja o tome što da jede. Obožava tacose, ali jede sve. Neki muškarci traže da jede samo masnu hranu, ili kinesku ili samo pizze. Nekad ju traže da pojede - cijelu lubenicu.

Uz njezine fotografije i videozapise, Kenna objavljuje sve o svom životu kako bi se, kaže, povezala s obožavateljima. Na "fat chatu", priča o tome kako je to biti "ogroman", te kako te društvo ne prihvaća uvijek najbolje. Ljude tako pokušava potaknuti da prihvate sebe. Usprkos "uspjehu", Keena nije mogla pobjeći od okrutnih internetskih komentara, no s nasilnicima, poput onih u njenoj školi obračuna se tako da ih ignorira ili blokira, a s godinama je navukla i "debelu kožu", kaže.

- Osobito na Instagramu, ljudi mogu biti gadni. Pod fotografijama imam puno ljudi koji označavaju svoje prijatelje kako bi mi se mogli smijati. Razumijem da školarci mogu biti gadni, ali se nadate da će oni jednog dana odrasti i shvatiti da nitko ne zaslužuje biti zlostavljan jer izgleda drugačije - smatra Keena. Njeno je samopouzdanje nikad više, a to želi i svim ostalim "punijim" ljudima.

- Svatko bi se trebao barem jednom dnevno pogledati u zrcalo i reći si nešto lijepo. Svatko je lijep na svoj način, a svatko tko je zloban, zapravo je nesretan, pa zato ne uzimajte sve ono što kažu k srcu. Potrebno je vrijeme, prijatelji i podrška kako biste naučili voljeti sebe - zaključuje.

