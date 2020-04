'Vrijeme izolacije ne mora biti produktivno, ne forsirajte se...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovo bi muškarci najradije pitali partnericu, no neće iz straha

Kad je umjetnički administrator iz Philadelphije Dave Kyu (34) shvatio da će neko vrijeme morati raditi od kuće, mislio je kako je sad pravo vrijeme da završi sve one male kućne projekte koje je htio napraviti. On i supruga odabrali su materijal za kuhinjske ormariće koje su dugo htjeli napraviti, no dva tjedna kasnije, materijal još stoji gdje su ga odložili kad je stigao.

- Sad shvaćamo da je to bila suluda ideja - rekao je Kyu, koji je zaključio da su 'ti kućni projekti zahtjevniji nego što je mislio, pogotovo kad još i radiš od doma'

Foto: StockSnap.io

Zbog života koji je sad zbog širenja korona virusa uglavnom ograničen na zatvorene prostore, mnogi osjećaju pritisak da doma urede svaku sobu, usavrše se kao kuhari ili pekari i dovedu tijelo u formu. Internet koji je pun savjeta 'kako organizirati i maksimalno iskoristiti vrijeme' ta očekivanja od sebe samih još dodatno povećava,

- Na blogovima, na društvenim mrežama i u e-mail porukama; posvuda su savjeti kako da produktivno iskoristim vrijeme kao da to ne radim i inače - kaže fotografkinja iz Kolorada Julie Ulstrup (57).

Ipak, usred globalne pandemije koja se uvukla u skoro sve aspekte života, čini se kako je ljudima sve teže stvari i dovršiti.

- Biti produktivan je dovoljno teško i u najboljim vremenima, a kamoli sad - kaže savjetnik za produktivnost i autor Chris Bailey i dodaje da je ideja da sad na raspolaganju imamo sve to pusto vrijeme fantastična, ali netočna. 'Mi smo doma jer moramo biti doma, a pažnja nam je slabija nego u normalnim okolnostima'.

Foto: Dreamstime

Nakon što su joj na poslu rekli da će raditi od doma, Sara Johnson (30) si je osmislila detaljan popis što će sve raditi u tri 'dodatna' sata u danu koje sad ima jer ne mora putovati na posao i doma s posla.

- Sjedila sam sama prošli vikend i razmišljala kako sam počela raditi sve zapisano, ali u ničem nisam ustrajala ni dva tjedna - priznaje.

Potreba za stalnim napredovanjem, čak i u doba globalne krize, odraz je američke kulture rad, piše novinar Nick Martin nedavno u The New Republic i kaže da smo 'bombardirani s idejom da se svaka nanosekunda života mora usmjeriti na profit i/ili na samo-poboljšanje'.

- Navikli smo da svaki trenutak u danu moramo bar na neki način biti produktivni - kaže novinarka i autorica Anne Helen Petersen, čak i kad šetamo, 'trebali' bismo usput slušati neki informativni podcast koji će pomoći da radimo na sebi i da budemo bolje osobe.

Foto: Dreamstime

Petersen ističe i da je ta potreba osobito vidljiva kod 'milenijalaca' (onih rođenih između ranih 80-ih i srednjih 90-ih), od kojih mnogi baš sad balansiraju posao i brigu o djeci kod kuće.

A da ne bismo stalno osjećali 'gorki poraz neuspjeha', Petersen kaže da je najbolje prestati raditi razne 'to do liste' - a umjesto njih savjetuje dnevnik zahvalnosti i rad na prihvaćanju sebe samih.

- Premda bi vjerojatno trebala smisliti sljedeću veliku poslovnu ideju ili napraviti nešto drugo (a opet sjajno) dok sam doma, ponavljam si da je 'potpuno u redu i samo biti' - zaključuje Petersen.

Tema: Posao