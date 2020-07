Vrlo intenzivan seks može rastopiti čak 350 kalorija što je kao pola sata trčanja na traci

Već i ljubljenje troši neke kalorije - oko njih 68 u sat vremena, stoga ne čudi da radnje poput vođenja ljubavi troše još više. No, misionarska je pri tom najgora barem za žene, dok su one zahtjevnije kao pravi trening

<p>Seks može biti tjelovježba, i to jako ugodna, tvrdi GolfSupport.com koji je proveo studiju na 112 britanskih parova kako bi utvrdio koje seks radnje zahtijevaju najbolju fizičku kondiciju, a koje su za one 'ljenije', piše <a href="http://dailymail.co.uk/femail/article-8402581/The-sex-positions-burn-calories.html">Daily Mail</a>.</p><p>Pogledajte video o dobrobitima seksa:</p><p>Ako se pitate koja seks poza će vam pomoći da sagorite najviše kalorija - to je definitivno čučanj - koji troši od 188 do 224 kalorije u satu, ovisno o brzini i intenzitetu.</p><p>Vrlo intenzivan seks može rastopiti čak 350 kalorija što je kao pola sata trčanja na traci.</p><h2>Misionarska troši kalorije - ali samo za muškarce</h2><p>Najviše mišića u tijelu aktivira najklasičnija poznata poza, ona misionarska, ali to vrijedi samo za muškarce. U ovoj pozi muškarac će za pola sata seksa umjerenog tempa potrošiti 143 kalorije, a žena samo 44.</p><p>Želi li žena potrošiti više kalorija, tada treba podizati guzu prema partneru i spuštati je, prateći njegov ritam. To je odlično i za toniranje mišića nogu, stražnjice i trbuha. </p><p>Također, i oralnim seksom gubite na težini, otopit ćete oko 100 kalorija za pola sata, što je kao pola sata hodanja ili 15 minuta vježbanja u teretani.</p><h2>Poza - ona je gore</h2><p>U ovom slučaju muškarac gubi vrlo malo kalorija, a žena prosječno 122. Više kalorija otopit će kao ne sjedi na partneru, već je u čučećem položaju - to povećava broj potrošenih kalorija na 172. Ovom pozom jačaju se i mišići, nogu, zdjelice, guze i donjeg dijela trbuha.</p><h2>Doggy</h2><p>U ovoj pozi žena prosječno sagori 98 kalorija, a muškarac 151. Ukoliko žena želi izgubiti više, tada bi trebala rukama se osloniti na zid - na taj način će trošiti 118 kalorija. Osim toga, jačat će mišiće ruku i ramena.</p><p>Želi li muškarac sagorjeti više kalorija (do 211), treba ubrzati tempo.</p><h2>Njezine noge su gore</h2><p>Žena će u ovoj pozi potrošiti 116 kalorija i povećati fleksibilnost mišića, dok se muškarac sagorjeti 127 kalorija. Za još bolji učinak savjetuje se da muškarac drži ženine noge i proteže ih u različitim kutovima - tako će i penetracija biti dublja.</p><h2>Žlica</h2><p>Iako ova poza nije previše aktivna, i njome se troše kalorije. Muškarac i žena su na boku, on je iza nje. Tijekom ovakvog načina vođenja ljubavi žena potroši 103 kalorija, a muškarac 113. </p><h2>Najzahtjevnije poze</h2><p>I za nju i njega to podrazumijeva one poze za koje je potrebno malo 'akrobatskih vještina' poput stajanja ili tzv. butter crhurnera (mlatilica za maslac) u kojoj žena leži na leđima s nogama podignutim u zrak tako da joj samo gornji dio leđa dodiruje podlogu, dok je muškarac iznad nje i stoji te penetrira odozgora, oslanjajući se na noge.</p><p>Dobar odabir poza koja najviše troše za žene su i kaubojka te obrnuta kaubojka.</p><h2>Orgazam također troši više kalorija</h2><p>Stručnjaci kažu da žene koje dožive orgazam potroše više kalorija od onih koje do vrhunca ne dođu. Zato, pobrinite se da vođenje ljubavi baš uvijek "završi sretno".</p><p>I još jedan zanimljiv detalj - za vrijeme seksa muškarci gube više kalorija od žena zato što imaju više mišićne mase. </p><h2>Najbolje poze za orgazam za nju</h2><p>U studiji su istraživači naveli koje seks poze ženama omogućuju najlakši put do orgazma a one su redom:</p>