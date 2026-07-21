Vrt vene usred ljeta? Evo kako očuvati bujnu cvatnju do jeseni

Prvi korak je takozvani deadheading, odnosno uklanjanje osušenih i ocvalih cvjetova. Kada se oni ostave na biljci, ona energiju može početi usmjeravati prema stvaranju sjemena. Njihovim uklanjanjem potiče se razvoj novih pupova i produljuje razdoblje cvatnje.

Vrtlar savjetuje da se većina ocvalih cvjetova ne čupa rukama, nego odreže čistim vrtnim škarama pri dnu cvjetne stapke. Takav je postupak precizniji i manje opterećuje biljku. Iznimka mogu biti petunije, čiji se osušeni cvjetovi uglavnom lako uklanjaju prstima.

Ovaj posao ne zahtijeva mnogo vremena. Dovoljno je svakih nekoliko dana pregledati biljke dok ih zalijevate i ukloniti sve što je uvenulo. Najbolje ga je obavljati rano ujutro ili navečer, kada nema jakog sunca i biljke nisu dodatno izložene toplinskom stresu.

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Zalijevajte rjeđe, ali temeljito

Tijekom ljetnih vrućina mnogi biljke zalijevaju često, ali s premalo vode. Tako se navlaži samo površinski sloj zemlje, dok voda ne dopire dovoljno duboko do korijena. Zbog toga biljka može ostati žedna iako je naizgled redovito zalijevana.

Bolje je zalijevati rjeđe, ali obilnije, kako bi vlaga prodrla dublje u tlo. Vodu treba usmjeriti prema zemlji i korijenu, a ne po cvjetovima i listovima. Najpogodnije vrijeme je rano jutro, a može i večer kada se tlo malo ohladi.

Važno je provjeriti i koliko je zemlja zaista suha. Prstom treba dotaknuti nekoliko centimetara ispod površine jer gornji sloj može izgledati suh dok se ispod njega još zadržava dovoljno vlage. Pretjerano zalijevanje također može naštetiti biljkama i potaknuti truljenje korijena.

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Malč pomaže zadržati dragocjenu vlagu

Kako bi se usporilo isparavanje vode i spriječilo pregrijavanje zemlje, oko biljaka se može postaviti sloj malča. Ish preporučuje malč od kokosovih vlakana, no mogu se koristiti i drugi prikladni materijali.

Malč djeluje kao zaštitni pokrov: čuva vlagu, ublažava temperaturne promjene u tlu i može usporiti rast korova. Ne treba ga, međutim, nagurati neposredno uz stabljiku jer pretjerana vlaga na tom mjestu može povećati rizik od propadanja biljke.

Ne zaboravite na redovitu prihranu

Biljke koje mjesecima stvaraju nove cvjetove troše mnogo hranjivih tvari. Ako rastu u teglama, zalihe u supstratu mogu se potrošiti još brže jer je količina zemlje ograničena, a često zalijevanje postupno ispire hranjive sastojke.

Vrtlar koristi gnojivo namijenjeno rajčicama jer ono obično sadrži više kalija i fosfora, elemenata važnih za stvaranje pupova i cvjetova. Prihranu preporučuje svaka dva do tri tjedna. Pritom se treba pridržavati uputa na pakiranju jer veća količina gnojiva neće nužno donijeti više cvjetova, nego može oštetiti korijen.

Gnojivo je najbolje nanositi na već vlažnu zemlju. Prihranjivanje potpuno suhe i pregrijane biljke može izazvati dodatni stres, pa ju je najprije potrebno zaliti.

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Promatrajte što vam biljka poručuje

Iako su ova tri koraka dobar temelj ljetne njege, potrebe ovise o vrsti biljke, njezinu položaju i tome raste li u vrtu ili tegli. Biljke na jakom suncu i u manjim posudama obično će trebati češću kontrolu od onih posađenih u tlu ili smještenih u djelomičnoj sjeni.

Uvenuli listovi mogu upućivati na nedostatak vode, ali ponekad i na previše vlage ili oštećen korijen. Žuti listovi, slab rast i izostanak novih cvjetova također mogu biti znak da biljci nedostaje hranjivih tvari ili joj položaj ne odgovara.

Najvažnije je zato redovito pregledavati vrt i reagirati prije nego što biljke potpuno izgube snagu. Nekoliko minuta njege svakih nekoliko dana može biti dovoljno da vrt, balkon ili terasa ostanu šareni i raskošni sve do kraja ljeta.