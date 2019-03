Vruće fantazije s kojima ćete muškarca iznenaditi i 'zapaliti'

Seksualne fantazije rijetko su politički i moralno korektne, pa neka takve i ostanu. Šapćite mu ih na uho, sve dok ih fizički ne realizirate, govori Don Macleod, autor knjige “The French Maid: And 21 More Naughty Sex Fantasies to Surprise and Arouse Your Man”.

Vaši partneri ih vole jer često zamišljaju one klišejizirane - poput sluškinje ili medicinske sestre.

Foto: Promo

- Masaža je samo jedna fantazija. Nema muškarca koji barem jednom nije maštao o masaži koja izmiče kontroli i pretvara se u seksualni čin. Dodir na koži je i tako vrlo napaljujući. Ako se već niste ‘igrali’ s fantazijama, ovo je idealna za početak. Vrlo je prirodna, a on nikad neće saznati da ste to sve isplanirale - kaže autor. Već i male promjene u vašem ponašanju ili spavaćoj sobi transformirat će partnera u svijet fantazije.

- Promijenite boju svjetla u sobi. Upalite svijeće ili zamijenite obične žarulje crvenima, kako biste prigušili svjetlo, a zatim upalite i radio s laganom glazbom. Stavite privremenu tetovažu na prsa, a ako ste tijekom seksa glasnije, iznenadite partnera šaputanjem, i obrnuto - kaže autor. Nosite li pidžamu ili spavaćicu, savjetuje, nemojte nositi gaćice kako bi on to osjetio dok sjedite na njemu i masirate mu leđa.

- Okrenite se pa mu masirajte guzu i pričajte o svojim fantazijama. Skinite se i obavijestite ga o tome. Neka se okrene. Sjednite opet na njega tako da mu gledate u noge. Još ga nemojte dirati po najosjetljivijem području. Masirajte mu natkoljenice, a zatim zabacite glavu kao da se izvijate. Neka osjeti vašu vlažnost na svojoj koži - govori autor i dodaje da cijelo vrijeme možete pričati o tome kako želite saznati kako je to biti na pravoj tajlandskoj masaži u malom boksu u kojem se muškarac nađe s nekom zanosnom Tajlanđankom. Ali i da biste to voljeli probati.

- Potom ga izljubite po cijelom tijelu pa ga zamolite možete li ga ‘obraditi’ tamo dolje - zaključuje.

