Vrući telefonski razgovori put su do sigurnog orgazma za nju

Vrući razgovori moćan su afrodizijak i put do uzbuđenja, tvrdi Lorenzo Martini, autor knjige “Sex God Secrets”.

- Dok masturbirate, razgovarajte sami sa sobom. Tako ćete steći samopouzdanje i uvježbati seksi govor. Ako ste toliko sramežljivi da jednostavno ne možete izustiti nijednu riječ, počnite zvukovima. Uzbuđujući uzdisaji mogu uzbuditi partnericu jednako kao seksi priča. Kad se priviknete na zvukove, oni će se brzo pretvoriti u riječi. Seksi razgovor s partnericom počnite preko telefona ili uživo - ovisno o tome što vam zvuči bolje - savjetuje autor.

Dobar način da oživite svoju romansu je i ispunjavanje seksualnih fantazija. Ne želite da se vaš seks pretvori u već viđenu radnju.

- Seks preko telefona može očuvati vaše romantične osjećaje, povećati intimnost, izgraditi erotsko nestrpljenje i potaknuti seksualne fantazije. Koristite seksi opise pomiješane s nježnim i opuštajućim riječima. Seksi razgovor možete učiniti boljim i ako personalizirate riječi, odnosno govorite o nečemu što se specifično odnosi na vašu partnericu umjesto na seks općenito. Najbolje je da za vođenje ljubavi preko telefona koristite slušalice kako bi vam obje ruke bile slobodne. Ako u nekom trenutku budete preuzbuđeni da biste nastavili razgovarati, svoju uzbuđenost pokažite uzdisanjem i erotskim zvukova. Zapamtite, vaš glas je jedina konekcija s partnericom, pa ne smije postojati tišina kako se seksualna energija ne bi ugasila - upozorava autor.

Dobar ljubavnik zna da je senzualan poljubac drugi put do uzbuđivanja partnerice. Zato je iznimno važno da u poljubac uključite više od jezika i usana.

- Obgrlite njezino lice svojim rukama. Rukom joj prođite kroz kosu pa je nježno milujte po ramenima. Nježno je uhvatite za leđa, malo iznad stražnjice ili isprepletite svoje prste s njezinima.

Želite li isprobati nešto novo - vrijeme je za električno šokantan poljubac. Oboje trljajte svoje noge o tepih dok se ne napunite električnom energijom. Zatim se približite jedno drugome, ali se nemojte poljubiti. Polako se približavajte njezinim usnama sve dok vam se električne iskre ne spoje, a zatim se poljubite. Možete se i poigrati pa po kući polijepite “post it” papiriće koji vode do vaših usana. Predzadnji trag partnericu treba odvesti do vas, a ona će vas pronaći s papirićem zalijepljenim preko usta na kojem piše ‘Odlijepi me za poljubac’. Nemojte zanemariti čaroliju senzualnog poljupca - savjetuje autor.

Poljubac je ipak dio predigre i nikako ga ne smije nedostajati u njoj, zaključuje autor.