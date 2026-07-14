Vrućine uz pokoji pljusak bit će 'krive' za glavobolju i umor, idući tjedan nagla promjena

Idućih se dana ne očekuje značajniji pad temperature zraka, ni veća promjena vremena, no u nekim krajevima zemlje pojačane su šanse za ljetne pljuskove, što doprinosi dojmu južine. Nema najave ni pada tlaka ni porasta vlage, no meteoropati bi mogli imati problema s podnošenjem vružine u sat dva prije padalina. Zato vrijedi podsjetiti: Starije osobe, srčani bolesnici i dijabetičari trebaju redovito piti terapiju i pripaziti se.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaštitite se od vrućina

Pokretanje videa... 00:31 Velike vrućine na šibenskim gradskim ulicama | Video: 24sata/pixsell

Takva kombinacija vremena - visoke temperature zraka, uz povremene pljuskove - obično je povezana s češćom glavoboljom i pojačanim osjećajem umora, pa nije zgorega uzeti si više vremena za odmor pod klimom.

Zbog vrućine ne izlazite van u najtoplijem dijelu dana, već obavite kupovinu i druge obaveze rano ujutro, ili kasno na večer. Izbjeavajte fizičke aktivnosti na otvorenom, posebno vrtlarenje i držite se hlada. Preporučuje se lagana odjeća, a u vrijeme izlaska svakako nosite šešir i ponesite bocu s vodom, radi nadoknade tekužine. Kad god je moguće rashladite se.

Zadar: Velik broj kupača na plaži Kolovare | Foto: Šime Zelić/PIXSELL

Ovih dana ne izlazite bez šešira

Jedite laganije obroke, bez puno masnih i teških namirnica. Dajte prednost voću koje sadrži dosta vode, poput bresaka, krušaka, dinje i lubenice. Preporučuje se ne pretjerivati s kofeinom te izbjegavati alkohol. Pijte svježe nezaslađene sokove, ili običnu vodu.

Imajte na umu da se krajem tjedna - u subotu - očekuje ozbiljnija promjena vremena, s padom temperature za nekoliko stupnjeva, koja bi mogla i potrajati. Naime, iz DHMZ--a najavljuju da bi se najviša temperatura u subotu mogla kretati oko 27 stupnjeva, dok se u utorak očekuje tek - dvadesetak. Ukratko, sve upute vetzane uz posebnu pažnju zbog promjene vremena u te će dane posebno biti aktualne, pa se pripremite.