Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OPREZ ZBOG VREMENA

Vrućine uz pokoji pljusak bit će 'krive' za glavobolju i umor, idući tjedan nagla promjena

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Vrućine uz pokoji pljusak bit će 'krive' za glavobolju i umor, idući tjedan nagla promjena
Dubrovnik: Ljetne vrućine u gradu | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Starije osobe, kao i kronični bolesnici, posebno ljudi koji pate od srčanih bolesti, dijabetesa i astme, kod ovakvog vremena trebaju biti oprezniji: redovno pijte lijekove, odmarajte se i rashlađujte

Admiral

Idućih se dana ne očekuje značajniji pad temperature zraka,  ni veća promjena vremena, no u nekim krajevima zemlje pojačane su šanse za ljetne pljuskove, što doprinosi dojmu južine. Nema najave ni pada tlaka ni porasta vlage, no meteoropati bi mogli imati problema s podnošenjem vružine u sat dva prije padalina. Zato vrijedi podsjetiti: Starije osobe, srčani bolesnici i dijabetičari trebaju redovito piti terapiju i pripaziti se. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zaštitite se od vrućina

Pokretanje videa...

Velike vrućine na šibenskim gradskim ulicama 00:31
Velike vrućine na šibenskim gradskim ulicama | Video: 24sata/pixsell

Takva kombinacija vremena - visoke temperature zraka, uz povremene pljuskove - obično je povezana s češćom glavoboljom i pojačanim osjećajem umora, pa nije zgorega uzeti si više vremena za odmor pod klimom. 

Zbog vrućine ne izlazite van u najtoplijem dijelu dana, već obavite kupovinu i druge obaveze rano ujutro, ili kasno na večer. Izbjeavajte fizičke aktivnosti na otvorenom, posebno vrtlarenje i držite se hlada. Preporučuje se lagana odjeća, a u vrijeme izlaska svakako nosite šešir i ponesite bocu s vodom, radi nadoknade tekužine. Kad god je moguće rashladite se. 

Zadar: Velik broj kupača na plaži Kolovare
Zadar: Velik broj kupača na plaži Kolovare | Foto: Šime Zelić/PIXSELL

Ovih dana ne izlazite bez šešira

Jedite laganije obroke, bez puno masnih i teških namirnica. Dajte prednost voću koje sadrži dosta vode, poput bresaka, krušaka, dinje i lubenice. Preporučuje se ne pretjerivati s kofeinom te izbjegavati alkohol. Pijte svježe nezaslađene sokove, ili običnu vodu. 

Imajte na umu da se krajem tjedna - u subotu - očekuje ozbiljnija promjena vremena, s padom temperature za nekoliko stupnjeva, koja bi mogla i potrajati. Naime, iz DHMZ--a najavljuju da bi se najviša temperatura u subotu mogla kretati oko 27 stupnjeva, dok se u utorak očekuje tek - dvadesetak. Ukratko, sve upute vetzane uz posebnu pažnju zbog promjene vremena u te će dane posebno biti aktualne, pa se pripremite.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Totalno prirodna djevojka: Imam farmu i hrpu love zarađujem na svom izgledu
VEĆ IMA 5 NEKRETNINA

FOTO Totalno prirodna djevojka: Imam farmu i hrpu love zarađujem na svom izgledu

Indica Flower (28) dokazala je da se može biti seksi, uspješan i potpuno prirodan. Ova Amerikanka ima svoju farmu, zarađuje desetke tisuća eura mjesečno na društvenim mrežama i ne skriva da je autentičnost njezino tajno oružje
Dnevni horoskop za utorak 14. srpnja: Škorpion je smiren na poslu, Ribe su u top kondiciji
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za utorak 14. srpnja: Škorpion je smiren na poslu, Ribe su u top kondiciji

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 14. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Jeste li znali? Devet šokantnih činjenica o muškom ponosu...
NJEGOVO VELIČANSTVO

Jeste li znali? Devet šokantnih činjenica o muškom ponosu...

U nastavku donosimo pregled devet znanstveno zanimljivih i manje poznatih činjenica koje bacaju novo svjetlo na ono što mnogi misle da dobro poznaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026