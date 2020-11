WHO ima plan za sprečavanje raka vrata maternice, a uključuje češće cijepljenje

Ne uvedemo li nove mjere, broj novih slučajeva zaraze na godišinjoj razini mogao bi se odsad do 2030. povećati s 570.000 na 700.000, a broj umrlih godišnje s 311.000 na 400.000, ističu iz WHO-a

<p>Širokim pristupom cijepljenju djevojaka mlađih od 15 godina cjepivom protiv HPV-a, humanog papiloma virusa, koji se smatra odgovornim za nastanak raka vrata maternice, poboljšanim probirom i pravodobnim liječenjem oboljelih žena, broj infekcija mogao bi se smanjiti za 40 posto, čime bi se do 2050. spasilo 5 milijuna života, objavila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) .</p><p>Rak vrata maternice, četvrti najčešći karcinom među ženama u svijetu, bolest je koja se može spriječiti, ali svake godine od nje oboli najmanje 570.000, a umre 311.000 žena, objavila je UN-ova agencija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Melanijina borba s bolešću</strong></p><p>Gotovo svi slučajevi povezani su s infekcijom raznim tipovima humanog papiloma virusa koji se prenosi spolnim kontaktom. Stopa zaraze dvostruko je veća u zemljama u razvoju, a stopa smrtnosti triput je veća nego u zemljama s visokim dohotkom.</p><p>- Izlječenje raka prije je bio nedosanjani san, no danas imamo učinkovite i jeftine alate utemeljene na znanstvenim istraživanjima i dokazima koji će nam omogućiti da taj san i ostvarimo - rekao je u utorak direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus, istaknuvši da se rak vrata maternice može spriječiti ako se otkrije dovoljno rano i uspješno izliječiti poduzimanjem odgovarajućih mjera.</p><p>- Ne uvedemo li nove mjere, broj novih slučajeva zaraze na godišnjoj razini mogao bi se odsad do 2030. povećati s 570.000 na 700.000, a broj umrlih godišnje s 311.000 na 400.000 ili za 21 posto - rekla je pomoćnica generalnog direktora WHO-a dr. Nothemba Simelela na konferenciji za novinare. </p><p>Ministri zdravstva iz 194 država članica prošli su tjedan podržali strategiju koju je WHO lansirao u utorak, a cilj joj je smanjiti broj slučajeva zaraze i smrtnih slučajeva te iskorijeniti tu bolest.</p><p>- Rak vrata maternice možemo eliminirati samo kao javnozdravstveni problem. Stoga je cilj strategije WHO-a angažirati zdravstvene vlasti na cijepljenju 90 posto djevojaka do 15 godina cjepivom protiv HPV-a, potaknutih ih na probir na rak vrata maternice među 70 posto žena te na liječenje 90 posto žena s dijagnozom invazivnog karcinoma vrata maternice - rekla je dr. Simelela.</p><p>Neki će laboratoriji i ostali alati razvijeni tijekom pandemije Covida-19 biti korisni za probir na rak vrata maternice, a novi bi testovi trebali ubrzati liječenje i dobre rezultate, istaknula je.</p><p>- S današnjom tehnologijom dijagnoza se može dobiti za 20 minuta, a žena se može početi liječiti odmah, što bi značilo da se nakon samo jednog posjeta liječniku i u istome danu može prionuti hitnom liječenju pretkancerogenih lezija - dodala je Simelela.</p><p>Istaknula je da se prvi put svijet složio da "zajedničkim snagama moramo pokušati iskorijeniti jedini rak čiji se nastanak i razvoj može spriječiti cjepivom i jedini rak koji je izlječiv ako se otkrije na vrijeme".</p><p>Ona smatra da je "velik broj smrtnih ishoda od raka vrata maternice posljedica ponašanja globalne zdravstvene zajednice koja je desetljećima zanemarivala ovu bolest".</p>